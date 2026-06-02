Chỉ đạo mới nhất của Phó Thủ tướng về xăng E10

Sau 1 ngày áp dụng, mức tiêu thụ cơ bản của xăng E10 đã tương đương với xăng khoáng trước đây

Báo cáo taị cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, trước khi triển khai lộ trình chuyển đổi sang xăng E10, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và các chuyên gia tiến hành khảo sát, đánh giá tác động kỹ thuật, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, chuẩn bị nguồn cung, năng lực phối trộn, hạ tầng phân phối và công tác truyền thông.

Đến nay, nguồn cung xăng khoáng nền và Ethanol được bảo đảm, năng lực phối trộn đáp ứng yêu cầu, hệ thống phân phối đã hoàn tất chuyển đổi; toàn bộ thị trường được cung ứng bằng xăng E5 và xăng E10, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng.

Sau 1 ngày cả nước chuyển sang phân phối xăng E10, mức tiêu thụ cơ bản tương đương với xăng khoáng trước đây. Cụ thể, mức tiêu thụ xăng sinh học của toàn hệ thống trên cả nước khoảng 29.000 m3/ngày (lượng xăng tiêu thụ trung bình 32.000 m3/ngày) do vẫn còn một số cửa hàng tiêu thụ nốt lượng tồn xăng khoáng còn lại.

Do mặt hàng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường nên các doanh nghiệp đang tự tính giá cơ sở. Ghi nhận tại các cửa hàng bán E10 được niêm yết giá đầy đủ theo quy định và từ thời điểm phân phối thử nghiệm tháng 8/2025 đến nay, giá xăng E10 luôn thấp hơn giá xăng khoáng cùng loại.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc thực hiện lộ trình xăng E10, theo đó xác định kể từ ngày 1/6/2026, xăng E10 được xác định là mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoáng RON95-III. Khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Công Thương sẽ thực hiện điều hành giá xăng E10.

Xăng E10 cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và bảo đảm an toàn

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao các bộ Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài chính và các bộ, ngành liên quan, đặc biệt các doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu lớn đã quán triệt, thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, Chính phủ về lộ trình triển khai xăng sinh học E10.

Ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu phải thống nhất vai trò, ý nghĩa của việc triển khai xăng sinh học E10, loại nhiên liệu được phối trộn 90% xăng khoáng và 10% Ethanol được sản xuất chủ yếu từ các nguồn nguyên liệu nông nghiệp như ngô, mía, sắn.

Vì vậy, việc triển khai sử dụng xăng E10 là chủ trương đúng đắn, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia. Việc thay thế một phần xăng khoáng bằng nhiên liệu sinh học giúp giảm tiêu thụ 10% xăng khoáng, giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường, giảm phát thải carbon; đồng thời đóng góp đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường khả năng tự chủ về năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước.

Bên cạnh đó, phát triển nhiên liệu sinh học còn tạo thêm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, hình thành công nghiệp nhiên liệu sinh học và nâng cao chuỗi giá trị sản xuất trong nước.

"Điều quan trọng nhất trong chủ trương, chính sách chuyển đổi sang xăng E10 là hướng tới tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, người tiêu dùng và doanh nghiệp. Việc triển khai xăng E10 không chỉ góp phần giảm phát thải, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu mà còn giảm giá bán. Qua quá trình triển khai thời gian qua, xăng E10 cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và bảo đảm an toàn", Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Phó Thủ tướng cho biết, xăng sinh học E10 đã được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng rộng rãi trong thời gian dài như: Hoa Kỳ, Brazil, Ấn Độ, Thái Lan, các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) và nhiều quốc gia khác. Tại nhiều nước, xăng E10 đã trở thành nhiên liệu tiêu chuẩn trên thị trường từ nhiều năm trước, thậm chí có những nước đã sử dụng xăng E20.

Thực tiễn quốc tế cho thấy, các phương tiện được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, việc sử dụng xăng E10 không phát sinh các vấn đề kỹ thuật khi bảo đảm chất lượng nhiên liệu và tuân thủ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Các quốc gia triển khai thành công đều thực hiện đồng bộ các giải pháp về tiêu chuẩn, chất lượng, hạ tầng phối trộn, hệ thống phân phối và công tác truyền thông hướng dẫn người tiêu dùng.

Công tác tuyên truyền xăng E10 vẫn còn gây băn khoăn đến một bộ phận người dân

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ ra một số hạn chế. Trước hết công tác thông tin, tuyên truyền về xăng sinh học E10 còn chưa thực sự đầy đủ, rõ ràng, kịp thời và thống nhất. Một số thông tin về khả năng tương thích của phương tiện đối với xăng E10 chưa được giải thích cụ thể, dẫn đến tâm lý băn khoăn của một bộ phận người dân.

"Các nội dung như nhóm phương tiện nào không phù hợp hoặc cần lưu ý khi sử dụng E10, phương tiện không tương thích thì cần sử dụng loại nhiên liệu nào, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, nhà sản xuất phương tiện, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong trường hợp phát sinh vấn đề kỹ thuật liên quan đến nhiên liệu chưa được truyền tải đầy đủ đến người tiêu dùng", Phó Thủ tướng phân tích.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công Thương, các bộ, ngành liên quan cần đẩy mạnh truyền thông chính sách để người dân, doanh nghiệp có thông tin đầy đủ, thống nhất và hiểu rõ; cần quan tâm đặc biệt đến công tác tiếp nhận và xử lý thông tin giải đáp, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thông qua đường dây nóng hoặc hệ thống trả lời tự động.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối.

Khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của xăng E10. Đồng thời, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích của phương tiện giao thông và các biện pháp bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng. Chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng.

Tổng hợp công bố đầy đủ kinh nghiệm triển khai xăng E10 tại các quốc gia trên thế giới, làm rõ các kết quả thực tiễn về hiệu quả sử dụng, bảo vệ môi trường và mức độ tương thích đối với các phương tiện.

"Quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Mọi chính sách của chúng ta cũng phải nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các hiệp hội, nhà sản xuất phương tiện xây dựng danh mục hướng dẫn cụ thể đối với nhóm phương tiện có thể sử dụng xăng E10, xác định rõ các trường hợp đặc thù không phù hợp hoặc cần lưu ý khi sử dụng xăng E10, đồng thời hướng dẫn loại nhiên liệu phù hợp với các loại phương tiện này.

Chủ trì phối hợp với các hội ngành hàng, hiệp hội và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện giao thông, chủ động công bố thông tin về khả năng tương thích của từng dòng phương tiện với xăng E10, hướng dẫn người sử dụng thực hiện đúng khuyến cáo kỹ thuật. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tuyên truyền và xử lý các vấn đề phát sinh.

Các thương nhân đầu mối, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu và nhiên liệu sinh học bảo đảm duy trì sản xuất và nhập khẩu ổn định để cung ứng đủ nhiên liệu cho phối trộn xăng sinh học, bảo đảm cung ứng đủ các mặt hàng xăng E5, xăng E10 theo quy định.

"Bộ Công Thương phải tăng cường kiểm tra giám sát việc nhập khẩu, phối trộn, bảo đảm đúng quy chuẩn. Ở thành phố hay nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thì tiêu chuẩn cũng đều phải giống nhau. Không để khâu phối trộn làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm xăng sinh học, ảnh hưởng đến người tiêu dùng", Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc

Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng nhiên liệu sinh học

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu, rà soát chính sách thuế, phí, cơ chế tài chính có liên quan nhằm khuyến khích sản xuất, kinh doanh và sử dụng nhiên liệu sinh học, thúc đẩy phát triển thị trường sinh học theo lộ trình đã được phê duyệt.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến chất lượng sản phẩm nhiên liệu sinh học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ về nhiên liệu sinh học; đánh giá tác động của nhiên liệu sinh học đối với động cơ và khả năng nâng cao tỉ lệ phối trộn trong tương lai; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá sự phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến nhiên liệu sinh học.

Bộ Xây dựng, chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan liên quan, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu phát thải thấp trong lĩnh vực vận tải theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học, thúc đẩy sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, sinh khối và các nguồn nguyên liệu tái tạo phục vụ sản xuất công nghiệp nhiên liệu sinh học trong nước.

Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, các địa phương và doanh nghiệp theo dõi tình hình triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, phối trộn, vận chuyển, kinh doanh xăng dầu, hành vi sản xuất buôn bán nhiên liệu giả, nhiên liệu không bảo đảm chất lượng, đầu cơ găm hàng và trục lợi chính sách.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị lực lượng Công an tăng cường công tác điều tra và phát hiện xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm trong phối trộn, buôn bán, vận chuyển xăng lậu, xăng giả, xăng kém chất lượng. Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội, chủ động phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang cho nhân dân, ảnh hưởng đến việc triển khai chủ trương sử dụng nhiên liệu sinh học của Đảng và Nhà nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, khách quan, khoa học về xăng E10. Góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước.

"Bộ Công Thương, các doanh nghiệp cần chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí, trong đó có Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, bảo đảm đúng, chính xác, kịp thời", Phó Thủ tướng nói.

Petrolimex, PVOIL tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong lộ trình xăng sinh học E10, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, năng lực phối trộn, tồn chứa và xây dựng hệ thống phân phối đáp ứng yêu cầu thị trường. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất lượng, bảo đảm xăng E10 lưu thông trên thị trường đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.