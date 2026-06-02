Tin vui lớn cho Việt Nam và Lào, hai doanh nghiệp lớn bắt tay làm trực tiếp

Dự án này là tuyến đường sắt Vũng Áng - Mụ Giạ - Thà Khẹc - Viêng Chăn.

Đây cũng là dự án được đề cập đến tại hội đàm chiều 29/5 (Hà Nội) giữa Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh với Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải CHDCND Lào Leklay Sivilay nhằm rà soát tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm và trao đổi định hướng hợp tác giao thông vận tải giữa hai nước trong giai đoạn tới.

Tuyến đường sắt Vũng Áng - Mụ Giạ - Thà Khẹc - Viêng Chăn được coi là một trong những dự án kết nối hạ tầng trọng điểm giữa Việt Nam và Lào.

Với tuyến đường sắt này, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao việc Chính phủ Lào đã ký hợp đồng nhượng quyền với nhà đầu tư và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án. Bộ Xây dựng ủng hộ các doanh nghiệp hai nước nghiên cứu, cũng như triển khai dự án trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật của mỗi quốc gia. Đồng thời, Bộ sẵn sàng phối hợp trong quá trình tiếp cận và huy động các nguồn vốn quốc tế.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị liên danh Petro Trade Laos (PTL) – Tập đoàn Đèo Cả thúc đẩy tiến độ nghiên cứu và hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo lộ trình đã thống nhất.

Đối với hai đoạn tuyến Vũng Áng - Mụ Giạ và Thà Khẹc - biên giới Việt Nam - Lào, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị liên danh nhà đầu tư (Petro Trade Laos (PTL) - Đèo Cả) cần phấn đấu hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong quý IV/2026, hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II/2028 và hướng tới mục tiêu khởi công trước năm 2030.

Đồng thời, hai bên thống nhất xác định điểm nối ray tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Việt Nam) - Na Phậu (Lào), và thống nhất các tiêu chuẩn công nghệ khung nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong thiết kế, xây dựng và vận hành dự án.

Trên cơ sở khảo sát sơ bộ nhu cầu vận tải, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết nhu cầu vận tải chủ yếu đến từ phía Lào. Do đó, trong giai đoạn đầu, Việt Nam dự kiến tập trung đầu tư phần kết cấu hạ tầng tuyến, chưa bao gồm đầu máy và toa xe. Cùng với đó, tận dụng phương tiện liên vận từ phía Lào để bảo đảm hiệu quả đầu tư và phù hợp với nhu cầu khai thác thực tế.

Trong khi đó, về phía Lào, Bộ trưởng Leklay Sivilay đánh giá dự án tuyến đường sắt Vũng Áng - Mụ Giạ - Thà Khẹc - Viêng Chăn đã có nhiều bước tiến quan trọng. Trong đó một số nội dung nghiên cứu khả thi và hợp tác giữa các nhà đầu tư đã được triển khai. Theo Bộ trưởng Leklay Sivilay, các điểm kết nối của tuyến đường sắt đã được xác định ở mức sơ bộ và hai bên cần tiếp tục phối hợp để tiến tới khởi công dự án trong thời gian phù hợp.

Việc các bên đã thống nhất nhiều nội dung then chốt về tiến độ, công nghệ và điểm kết nối liên vận, được coi là bước tiến quan trọng trong chuẩn bị đầu tư dự án tuyến đường sắt Vũng Áng - Mụ Giạ - Thà Khẹc - Viêng Chăn.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội đàm, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai Bộ, Tập đoàn Đèo Cả và PTL đã ký kết văn kiện hợp tác để thúc đẩy nghiên cứu, triển khai tuyến đường sắt kết nối Việt Nam – Lào, từ đó tạo thêm cơ sở để hiện thực hóa một trong những dự án hạ tầng chiến lược quan trọng giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị gì?

Tại hội đàm, với vai trò đứng đầu liên danh nghiên cứu triển khai dự án tuyến đường sắt Vũng Áng - Mụ Giạ - Thà Khẹc - Viêng Chăn, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho rằng tuyến đường sắt có ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và logistics giữa Việt Nam và Lào. Nhưng đây là dự án có quy mô đầu tư lớn, thời gian thực hiện dài và liên quan đến nhiều chủ thể, nên cần được đánh giá kỹ lưỡng về khả năng huy động nguồn lực, hiệu quả khai thác cũng như cơ chế quản trị để bảo đảm tính khả thi.

Trên cơ sở này, Tập đoàn Đèo Cả đưa ra 4 kiến nghị đối với Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền của hai nước.

Thứ nhất, dù dự án được chia thành hai hợp phần tại hai quốc gia nhưng cần được nghiên cứu và triển khai như một tuyến đường sắt liên vận thống nhất. Tập đoàn Đèo Cả đề nghị Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào chủ trì cùng các nhà đầu tư thống nhất tổng thể phương án triển khai toàn tuyến, từ huy động vốn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ đầu tư đến phương án vận hành và mô hình PPP.

Thứ hai, doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào nghiên cứu cơ chế hỗ trợ và bảo lãnh vay vốn cho cả hai hợp phần để nâng cao khả năng huy động nguồn lực và tính khả thi tài chính của dự án.

Thứ ba, với đoạn Vũng Áng - Mụ Giạ phía Việt Nam, Đèo Cả đề xuất Nhà nước hỗ trợ khoảng 70% tổng mức đầu tư và tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập nhằm thực hiện theo hình thức đầu tư công. Cùng với đó, Đèo Cả kiến nghị nghiên cứu phương án để Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tham gia liên danh nhà đầu tư với tỷ lệ khoảng 30%.

Thứ tư, Tập đoàn Đèo Cả đề nghị xây dựng cơ chế chia sẻ doanh thu hoặc bảo lãnh doanh thu tối thiểu cho toàn tuyến nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành dự án xuyên biên giới.

Ngoài ra, Tập đoàn Đèo Cả đề nghị đối tác PTL thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên liên danh, sớm thống nhất phương án huy động vốn, mô hình vận hành và phương án kinh doanh giữa hai hợp phần để bảo đảm hiệu quả khai thác toàn tuyến. Đồng thời, hai bên tiến hành nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như khoáng sản, năng lượng tái tạo và điện gió để tạo thêm nguồn lực hỗ trợ dự án.

Về phía PTL, theo ông Chanthone Sitthixay - Chủ tịch PTL, phía Lào đã hoàn thành các bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới khởi công dự án. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, mục tiêu khởi công dự án vào năm 2029 và đưa toàn tuyến vào khai thác trong năm 2030 được đánh giá là khả thi.

