Thông báo quan trọng tới tất cả hành khách làm thủ tục tại sân bay Phú Quốc từ ngày 1/6

Theo thông tin từ Sun Group, từ ngày 1/6, Cảng Hàng không Phú Quốc chính thức triển khai toàn trình Sun Express, hệ thống sinh trắc học và cửa tự động sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, cho phép hành khách thực hiện thủ tục an ninh và lên tàu bay nhanh chóng, an toàn, không chạm.

Đây là một trong những giải pháp công nghệ trọng điểm được Sun Group đưa vào vận hành sau khi tiếp nhận công tác quản lý, khai thác sân bay, góp phần nâng cao năng lực vận hành, tối ưu trải nghiệm hành khách và từng bước hiện thực hóa mô hình sân bay thông minh tại Phú Quốc. Đặc biệt trong bối cảnh Phú Quốc thường xuyên đón lượng lớn khách du lịch, giải pháp này góp phần giảm ùn ứ cục bộ, nâng cao chất lượng phục vụ ngay từ cửa ngõ hàng không.

Sun Express là nền tảng do Sun Group chủ động phát triển và vận hành, làm chủ toàn bộ lớp xử lý sinh trắc học, kết nối nghiệp vụ hàng không và dữ liệu vận hành. Cách tiếp cận này giúp hệ thống linh hoạt mở rộng theo nhu cầu khai thác thực tế, đồng thời tạo nền tảng để phát triển các dịch vụ số mới trong hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và hàng không của Sun Group trong tương lai.

Khách tại khu vực Cổng kiểm soát an ninh tự động

Khác với các mô hình triển khai riêng lẻ trước đây, Sun Express được xây dựng theo hướng kết nối trực tiếp với hệ thống của các hãng hàng không thương mại đang khai thác tại Cảng HKQT Phú Quốc. Từ ngày 1/6, hành khách của toàn bộ các hãng hàng không nội địa gồm Vietnam Airlines, Sun PhuQuoc Airways, Vietjet Air, Vietravel Airlines, VASCO và Pacific Airlines đều có thể sử dụng hành trình sinh trắc học để đi qua các cổng kiểm soát tự động tại sân bay.

Hệ thống bao gồm Cổng kiểm soát an ninh tự động và Cửa ra tàu bay tự động, cho phép xác thực danh tính hành khách thông qua công nghệ nhận diện khuôn mặt kết hợp dữ liệu định danh điện tử. Sau khi hoàn tất đăng ký sinh trắc học, hành khách không cần xuất trình giấy tờ tùy thân nhiều lần tại các điểm kiểm soát, đồng thời vẫn bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh hàng không.

Để tạo thuận lợi cho hành khách, Sun Express hỗ trợ nhiều hình thức đăng ký sinh trắc học. Bên cạnh việc liên kết trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID hoặc ứng dụng của hãng hàng không, hành khách còn có thể đăng ký trực tiếp tại các quầy thủ tục sinh trắc học trong sân bay.

Giải pháp được triển khai bám sát chủ trương Chỉ thị số 24 về việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong cung cấp dịch vụ công và dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời thực hiện Kế hoạch phối hợp số 380/KHPH-BCA-BXD-BTC giữa Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính về triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay.

Việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với cơ sở dữ liệu định danh và xác thực điện tử quốc gia thông qua ứng dụng VNeID, góp phần xây dựng quy trình thủ tục hàng không điện tử toàn trình, khép kín, từng bước thay thế phương thức xuất trình giấy tờ truyền thống, hướng tới hành trình thuận tiện, an toàn và hiện đại hơn cho hành khách.

Việc đưa Sun Express vào vận hành toàn trình tại Cảng HKQT Phú Quốc không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số của sân bay, mà còn cho thấy năng lực triển khai các giải pháp công nghệ quy mô lớn của Sun Group trong lĩnh vực hạ tầng hàng không. Với nền tảng kết nối đa hãng, khả năng mở rộng và tính ứng dụng cao trong thực tiễn khai thác, Sun Express được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những “hạt nhân” quan trọng trong mô hình sân bay điểm đến thông minh mà Phú Quốc đang hướng tới trong giai đoạn phát triển mới.