Ngay trong tháng này, cơ sở 2 của hai bệnh viện tuyến cuối, tổng vốn 10.000 tỷ đồng phải đi vào hoạt động

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Y Tế, chiều 1/6, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia chủ trì cuộc họp đôn đốc tiến độ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép hoạt động cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Lãnh đạo hai bệnh viện đã báo cáo về tình hình hoàn thiện hồ sơ pháp lý và các điều kiện cần thiết để xin cấp phép hoạt động. Các đơn vị liên quan cũng cập nhật tiến độ hoàn thiện hồ sơ về cơ sở hạ tầng; kết quả nghiệm thu các hạng mục công trình; điều kiện vệ sinh môi trường, xử lý chất thải và an toàn bức xạ; hệ thống phụ trợ; danh mục thiết bị y tế; phương án giá giường bệnh và dịch vụ kỹ thuật dự kiến.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Bộ Y tế)

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích, lãm rõ những tồn tại nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, đảm bảo hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xin cấp phép của ngành chức năng. Đại diện hai bệnh viện cũng đề xuất về hướng xếp cấp chuyên môn, phương án ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội, sớm bổ sung hồ sơ bản sao giấy tờ minh chứng cho các tài liệu về hệ thống phụ trợ tại cơ sở 2.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, việc đẩy nhanh tiến độ đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đi vào hoạt động là yêu cầu cấp thiết vì nhiều lý do về y tế, kinh tế - xã hội và hiệu quả đầu tư công.

Từ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã và đang quyết liệt yêu cầu các đơn vị hoàn thiện các hạng mục còn lại, tháo gỡ mọi vướng mắc, tồn tại đặt mục tiêu phải đưa cơ sở 2 của hai bệnh viện đi vào hoạt động trước ngày 30/6.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các Cục, Vụ thuộc Bộ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hai bệnh viện trong việc thẩm định cấp phép hoạt động. Đồng thời, ông Thuấn yêu cầu Giám đốc hai bệnh viện thống kê danh mục cần liệt kê xin cấp phép, đi cùng thời hạn hoàn thành, triển khai song song để đảm bảo tiến độ trên tinh thần phải đảm bảo an toàn cho người bệnh và trong phạm vi pháp luật quy định.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xây dựng kế hoạch giao ban hàng tuần với hai bệnh viện và các đơn vị liên quan để thống nhất về tiến độ, hồ sơ pháp lý cho công tác thẩm định, cấp phép.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình y tế cùng Ban Giám đốc bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đôn đốc các nhà thầu khẩn trương, tăng ca, nhân lực và hồ sơ giấy tờ để hoàn thành hạng mục về an toàn phòng cháy chữa cháy trước 20/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, việc đúng tiến độ và đi vào hoạt động 2 cơ sở không chỉ giúp giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân mà còn bảo đảm hiệu quả đầu tư công, thúc đẩy phát triển y tế vùng và thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của Nhà nước.