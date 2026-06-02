Hà Nội triển khai dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa hơn 2.900 tỷ đồng

Ngày 1/6, đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự hội nghị công bố quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.H.

Lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa cho biết, địa phương đã công bố quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ.

Theo quyết định, đây là dự án nhóm B, gồm 3 ô quy hoạch có tổng diện tích 6.803m2, gồm các hạng mục chính: Bãi đỗ xe, nhà để xe; trạm sạc, bể nước PCCC (ngầm), mái thu năng lượng; cây xanh, vườn hoa; đường nội bộ…

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.921 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung; thời gian và tiến độ thực hiện trong giai đoạn năm 2026-2029.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ là dự án trọng điểm của thành phố.

Ông Tuấn yêu cầu triển khai quyết liệt, bảo đảm dự án đồng bộ với dự án đường Vành đai 1. Công tác giải phóng mặt bằng phấn đấu hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/8/2026. Do đó, ngay sau khi công bố quyết định, các đơn vị cần khẩn trương phối hợp lên kế hoạch cắm mốc giới; công bố công khai, minh bạch toàn bộ trình tự, thủ tục và chính sách liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố đã thống nhất chủ trương bố trí tái định cư tại khu vực phường Thượng Cát đối với các hộ dân thuộc phạm vi dự án. Theo ông Tuấn, người dân có thể yên tâm bởi hệ thống hạ tầng tại khu tái định cư, từ giao thông, trường học, cơ sở y tế đến các công trình công cộng đều đã được thành phố chuẩn bị và đầu tư đồng bộ, đảm bảo điều kiện sống tại nơi ở mới sẽ bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, trong tiến trình phát triển Thủ đô, phát triển hạ tầng phải đi trước một bước, đóng vai trò dẫn dắt quy hoạch và tái thiết đô thị.

Việc triển khai tuyến đường Vành đai 1 thời gian qua đã cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Thành phố định hướng không chỉ xây dựng một tuyến giao thông hiện đại mà còn hình thành không gian đô thị kiểu mẫu, với kiến trúc, cảnh quan đồng bộ, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong tầm nhìn dài hạn.

Trên cơ sở đó, dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ là bước tiếp theo nhằm hoàn thiện hạ tầng khu vực khi tuyến đường được đưa vào khai thác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng , rút ngắn thời gian so với yêu cầu. Bên cạnh đó, việc di dời, tái định cư phải được triển khai đồng bộ, hài hòa, đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu. Các khu tái định cư bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống...

Ông Nguyễn Trọng Đông lưu ý, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội trong tạo sự đồng thuận của nhân dân. Mục tiêu là đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công, phấn đấu hoàn thành cùng thời điểm khánh thành tuyến đường Vành đai 1 vào dịp 2/9.