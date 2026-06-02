Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng: Đề nghị thành phố đặt hàng doanh nghiệp sản xuất xe điện chở hàng

Tại kỳ họp thứ 3, được tổ chức ngày 2/6, các đại biểu HĐND TP. Hà Nội đã xem xét, thảo luận Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội”.

Theo đề xuất, thành phố sẽ triển khai Vùng phát thải thấp qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ 1/7/2026 - 31/12/2026): Sẽ triển khai thí điểm tại phường Hoàn Kiếm , gồm vùng đệm và vùng lõi.

Trong đó, vùng đệm được bao quanh bởi các tuyến phố: Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu vực phố Cổ.

Vùng lõi gồm 11 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, 9 Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

Giai đoạn 2 (từ 1/1/2027 – 31/12/2027): Mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Giai đoạn 3 (từ 1/1/2028 - 31/12/2029): Triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong vành đai 1, gồm 9 phường.

Hạ tầng chưa đáp ứng chuyển đổi xanh

Thảo luận tại tổ, đại biểu Trần Hợp Dũng đặt câu hỏi về cơ sở hạ tầng của thành phố có đáp ứng được chuyển đổi xanh hay không?

Theo đại biểu, Ban đô thị HĐND đã nhiều lần đề cập tới việc đầu tư một tuyến đường mới, một hạ tầng kỹ thuật nhưng chủ đầu tư "quên" công trình phụ trợ như trạm sạc, trạm trung chuyển rác. Do đó, nếu thực hiện được vùng phát thải thấp, thành phố sẽ vướng câu chuyện hạ tầng.

Đại biểu cho rằng, trước hết phải thay đổi nhận thức và hành vi của người dân đối với việc hạn chế phương tiện cá nhân, chuyển đổi xanh. "Mục tiêu của chúng ta là giảm phát thải, nhưng không chỉ là phát thải của mỗi phương tiện giao thông, mà còn là phát thải các nguồn khác nữa", đại biểu Trần Hợp Dũng bày tỏ.

Đại biểu Trần Khánh Hưng - Phó Ban đô thị HĐND thành phố, cho rằng, Nghị quyết này gắn liền với nghị quyết về chuyển đổi phương tiện xanh với lộ trình thực hiện rõ ràng. Đề án chưa cấm hoàn toàn xe xăng, chỉ hạn chế một số phương tiện, cấm theo giờ. Tuy nhiên, thời gian qua, các thông tin được chia sẻ chưa chính xác, gây hiểu nhầm cho nhân dân. Do đó, thành phố cần thông tin chính xác để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận.

Đại biểu Trần Khánh Hưng cũng lưu ý, thành phố sẽ triển khai Vùng phát thải thấp sẽ hạn chế các phương tiện vào vành đai 1, do đó thời gian tới cần sự phối hợp các sở, ngành, đơn vị quản lý phương tiện trong việc kiểm tra, kiểm soát khí thải các phương tiện theo quy định.

Đặt hàng xe điện chở được hàng

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Hà Nội, cho rằng, thành phố sẽ thực hiện vùng phát thải thấp trong vành đai 1 nên cần sự đồng thuận của người dân.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, hiện nay nhiều người dân khu vực ngoại thành dùng xe xăng chở thực phẩm cung cấp cho nội đô. Trong khi đó, xe điện chở hàng hầu như chưa phổ biến.

Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị UBND thành phố mời doanh nghiệp sản xuất xe điện có chức năng chở hàng tương tự như xe xăng để người dân còn có kế sinh nhai.

Trong giai đoạn chờ sản xuất xe điện có tính năng tương tự xe xăng chở hàng, thành phố nên cho phép các loại xe cung cấp lương thực, thực phẩm cho vành đai 1 được chạy theo khung giờ từ 22h- 5h. Sau 1 năm, khi đã hoàn thiện xe điện chở hàng thì sẽ cấm hoàn toàn xe xăng.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội Trần Thanh Hà cho rằng, UBND thành phố cần nghiên cứu kỹ biện pháp đối với nhóm xe máy sử dụng xăng tham gia hoạt động vận chuyển công nghệ. Đây là nhóm lao động dễ bị tổn thương, việc chuyển đổi phương tiện sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, thành phố cần tính toán nguy cơ phát sinh áp lực cho các khu vực lân cận khi dòng phương tiện dịch chuyển từ vùng phát thải thấp sang các khu vực khác, gây áp lực lên hạ tầng giao thông và môi trường.

Đại biểu Trần Thanh Hà đề nghị thành phố sớm triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, hỗ trợ tín dụng, phát triển hạ tầng trạm sạc, hạ tầng giao thông công cộng; đồng thời làm rõ khả năng đáp ứng của hệ thống năng lượng sạch, hạ tầng PCCC tại khu dân cư, chung cư.

Bên cạnh đó, ứng dụng mạnh công nghệ số, hệ thống camera nhận diện biển số tự động, cơ sở dữ liệu liên thông để quản lý vùng phát thải thấp, giảm phát sinh thủ tục hành chính và tăng tính minh bạch.