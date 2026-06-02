Hà Nội: Mức hỗ trợ 5 triệu đồng chuyển đổi xe xăng sang xe điện còn thấp

Sáng 2/6, thảo luận về dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch; khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, một số đại biểu bày tỏ sự băn khoăn với phương án hỗ trợ.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố được tổ chức ngày 2/6.

Theo đề xuất trong dự thảo, cá nhân đang thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trong khu vực Vành đai 1 và đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn thành phố khi chuyển đổi phương tiện xanh sẽ được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng đối với cá nhân đủ điều kiện.

Với các hộ nghèo, thành phố sẽ hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng. Ngoài ra, hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng đối với cá nhân thuộc hộ cận nghèo.

Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ chuyển đổi 1 lần tương ứng với 1 xe mô tô hoặc xe gắn máy.

Người dân trong Vành đai 1 được hỗ trợ 5 triệu đồng khi chuyển đổi phương tiện xanh.

Bên cạnh đó, người dân thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trên địa bàn thành phố được hỗ trợ 50% tiền lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy khi chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh. Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mức hỗ trợ là 100%.

Ngoài ra, thành phố cũng quy định chính sách hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thực hiện chuyển đổi xanh; các biện pháp chuyển đổi đối với phương tiện kinh doanh vận tải và biện pháp tổ chức giao thông.

Tổng kinh phí hỗ trợ chuyển đổi xanh khoảng 6.423 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Còn nhiều băn khoăn

Thảo luận tại tổ số 4, đại biểu Trần Khánh Hưng - Phó Ban Đô thị HĐND thành phố, cho rằng, đây là lần thứ 3 UBND thành phố trình dự thảo nghị quyết này. Theo đại biểu, quá trình thẩm tra trực tiếp, đây là nghị quyết quan trọng, tác động lớn đến người dân, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo đại biểu, thành phố dự kiến hỗ trợ cá nhân tối đa 5 triệu đồng/lần chuyển đổi phương tiện. Tuy nhiên, qua khảo sát khoảng 10.000 người, hầu hết các ý kiến cho rằng, mức hỗ trợ trên còn thấp, người dân sẽ khó chuyển đổi. "Tại sao chúng ta lại đưa mức hỗ trợ này và có đủ hỗ trợ người dân chuyển đổi hay không, đề nghị UBND thành phố tiếp tục làm rõ", đại biểu Trần Khánh Hưng đề xuất.

Đại biểu Trần Khánh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận tổ.

Cũng theo đại biểu, tại các lần trình trước, thành phố đề xuất hỗ trợ chuyển đổi phương tiện cho toàn bộ người dân với tổng kinh phí khoảng 23.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lần này thành phố chỉ đề xuất hỗ cho người dân trong Vành đai 1, với mức khoảng 7.000 tỷ đồng.

"Thành phố cũng cần đảm bảo tính công bằng khi thực hiện chính sách hỗ trợ. Bởi lẽ, nhiều người dân sinh sống ngoài Vành đai 1 nhưng hàng ngày phải di chuyển vào Vành đai 1 làm việc, vậy tại sao lại không được hỗ trợ?", đại biểu Trần Khánh Hưng nêu câu hỏi.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị UBND thành phố làm rõ khi triển khai chính sách hỗ trợ có làm phát sinh các thủ tục hành chính hay không? hỗ trợ có đúng đối tượng hoặc bỏ lọt đối tượng hay không?

Thảo luận tại tổ, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Tú cho rằng, có hơn 100.000 dân trong Vành đai 1. Do đó, thành phố cần khảo sát, làm rõ có bao nhiêu % đối tượng hộ nghèo, cận nghèo hoặc đối tượng có mức sống trung bình, từ đó có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Tú cũng đề xuất thành phố cần có gói tín dụng hỗ trợ các đối tượng yếu thế sinh sống ngoài vành đai 1 như taxi, grab... bởi những đối tượng này thường có điều kiện kinh tế khó khăn, rất cần hỗ trợ để có thể thực hiện chuyển đổi xanh.