Cầu 220 tỉ "treo" nhiều năm: Xem xét chấm dứt hợp đồng thi công

Ngày 2-6, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP vừa ký công văn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan đến dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp TP thực hiện các trách nhiệm của chủ đầu tư để xem xét, quyết định việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu theo thẩm quyền, đúng quy định.

Cầu Tam Tiến thi công được một vài hạng mục rồi bị "treo" suốt thời gian dài

Trong trường hợp Ban QLDA quyết định chấm dứt hợp đồng, giao UBND xã Tam Xuân chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xác nhận khối lượng đã thực hiện và thanh quyết toán theo khối lượng thực tế, làm cơ sở cho Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp tổ chức chấm dứt hợp đồng.

Đối với phần khối lượng công việc còn lại chưa thi công, trong trường hợp Ban QLDA quyết định chấm dứt hợp đồng, giao Ban QLDA thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu.

Cây cầu Máng bên cạnh đã cũ, xuống cấp, người dân lưu thông qua lại hết sức nguy hiểm

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm Bồi thường và GPMB thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, UBND xã Tam Xuân rút kinh nghiệm trong việc phải khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại công trình, nếu gặp vướng mắc vượt thẩm quyền thì phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý…

Dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn được UBND tỉnh Quảng Nam trước đây phê duyệt ngày 30-5-2019 với tổng mức đầu tư 220 tỉ đồng, với tổng chiều dài 4,18 km.

Trong đó, hạng mục cầu Tam Tiến gồm 9 nhịp Super T, với sơ đồ nhịp (39,15+7x40+39,15) m, hạng mục cầu Kênh Lạch gồm 2 nhịp Super T, mỗi nhịp 39,15m, còn lại là đường dẫn.

Dự án vừa thi công, vừa thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên quá trình triển khai thi công xây dựng bị gián đoạn và kéo dài qua nhiều năm.