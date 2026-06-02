TPHCM đang hình thành 'đại đô thị' như Thượng Hải, Tokyo, New York...

Sáng 2/6, HĐND TPHCM tổ chức Hội thảo Quy hoạch tổng thể TPHCM, tầm nhìn 100 năm. Đây là hội thảo đầu tiên của TPHCM trong quá trình triển khai lập Quy hoạch tổng thể thành phố, được xem là bước đi thiết thực nhằm xây dựng cơ sở khoa học vững chắc để hoàn chỉnh khung chiến lược phát triển.

Nêu ý kiến tại hội thảo, TS. Trần Du Lịch - nguyên Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM, đề nghị cần làm rõ mục tiêu đến năm 2030 và 10 năm tới, trong bối cảnh cơ hội của TPHCM về tăng trưởng 2 con số. Theo TS. Trần Du Lịch, nếu không đạt được mục tiêu này thì những mục tiêu khác khó đạt được.

TS. Trần Du Lịch nhấn mạnh: “TPHCM không còn là đô thị riêng lẻ mà đang hình thành một đại đô thị kiểu như Thượng Hải, Tokyo, New York. Do đó, quy hoạch đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm cần chuyển tư duy mở rộng đô thị theo ba địa phương nhập lại thành tư duy xây dựng một trung tâm kinh tế đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh toàn cầu, chuyển tư duy từ quy hoạch đất sang tư duy hệ sinh thái kinh tế”.

Trước đó, phát biểu mở đầu hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết: TPHCM sau sáp nhập có diện tích hơn 6.700 km 2 , dân số hơn 14 triệu người, là “siêu đô thị”, trung tâm kinh tế, tâm điểm thu hút đầu tư và là động lực tăng trưởng lớn nhất Việt Nam, cũng như khu vực Đông Nam Á.

Hiện nay, TPHCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp trên 23% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và 20,7% kim ngạch xuất nhập khẩu; là trung tâm tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo của cả nước. Cùng với việc mở rộng địa giới hành chính, thành phố đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển đô thị phù hợp để tăng trưởng bứt phá, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh: Nghị quyết số 260 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, trong đó đã chính thức xác lập mô hình mới phát triển tích hợp đồng bộ không gian, hạ tầng, kinh tế - xã hội sau sáp nhập 3 tỉnh, thành thông qua Quy hoạch tổng thể TPHCM. Việc xây dựng và triển khai quy hoạch tổng thể thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển và phân bố chức năng kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tránh mâu thuẫn, xung đột nội vùng, nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng sống và vị thế của TPHCM trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực.

Đặc biệt mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đã đặt ra yêu cầu xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố với tầm nhìn 100 năm nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài, nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu cho thành phố, vùng TPHCM. Quy hoạch không gian phát triển thành phố theo tư duy đa cực, tích hợp, kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữa phát triển hiện đại và bảo tồn, lưu giữ các giá trị truyền thống.

“Việc triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể TPHCM đang đứng trước cơ hội mang tính thời đại”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Theo TS - KTS Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị vừa được ban hành là nghị quyết rất mạnh, rất lớn, rất quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Trong đó có những nội dung quy định những vấn đề về phát triển kinh tế số, thu nhập bình quân đầu người tăng theo các giai đoạn phát triển trong tương lai.

Do vậy, TS - KTS Trần Ngọc Chính lưu ý công tác quy hoạch phải là việc đầu tiên, đảm bảo đúng - trúng - khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển chung của thành phố và hội nhập quốc tế. “Có làm tốt quy hoạch mới phục vụ xây dựng nội dung Nghị quyết 09 đã đưa ra”, Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhấn mạnh.

Chuyển đổi tư duy

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025- 2050, tầm nhìn 100 năm, ông Sầm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị, Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng), cho biết, không gian thành phố được tổ chức theo mô hình siêu đô thị đa cực thế hệ mới, gồm nhiều cực tăng trưởng, trung tâm đô thị, hệ sinh thái kinh tế và không gian sinh thái được liên kết tốc độ, hiệu quả và thông suốt thành một cấu trúc vận hành thống nhất.

Mô hình này không mở rộng cơ học từ lõi trung tâm ra ngoại vi, mà phân vai chức năng, bố trí nguồn lực theo lợi thế từng khu vực, kết nối bằng hạ tầng chiến lược, giao thông công cộng, logistics, hạ tầng số, năng lượng và hành lang sinh thái.

Mô hình tổng thể được tổ chức theo 5 cực động lực, 5 trục chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển. Cực động lực là nơi hội tụ nguồn lực và đầu kéo tăng trưởng. Trục chiến lược là không gian liên kết dòng hàng hóa, vốn, tri thức, du khách, dữ liệu, năng lượng, nước và sinh thái.

Vùng quản trị phát triển là không gian chức năng được kiểm soát theo điều kiện đất đai, hạ tầng, môi trường, bản sắc và yêu cầu phát triển riêng.