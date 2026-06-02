TP.HCM gỡ vướng hơn 830 dự án, khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng

Thông tin trên được đại diện UBND TP.HCM nêu tại Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 24 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29 của Quốc hội; đồng thời tổng kết thực hiện Kế hoạch số 34 và triển khai Kế hoạch số 243 về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn, sáng 2/6.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ trước khi được "gỡ vướng", chỉnh trang thành công viên. (Ảnh: Lương Ý)

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cho biết thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn đối với dự án tồn đọng theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền".

Các sở, ngành, địa phương được phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình xử lý các dự án, khu đất vướng mắc kéo dài.

UBND TP.HCM cũng kiện toàn Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND TP.HCM làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn phát sinh. Đồng thời, thành phố chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương kiến nghị nhiều cơ chế, giải pháp mang tính đột phá, linh hoạt vận dụng các chính sách đặc thù để xử lý các dự án trọng điểm và công trình dân sinh.

Qua rà soát, TP.HCM xác định có 838 công trình, dự án và khu đất gặp khó khăn, vướng mắc . Trong đó, 54 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và 784 dự án thuộc thẩm quyền của địa phương.

Sau gần 2 năm thực hiện Kế hoạch số 34, thành phố đã tháo gỡ hoặc có hướng xử lý đối với toàn bộ 838 dự án, đạt tỷ lệ 100%.

Theo UBND TP.HCM, kết quả này giúp khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng vốn đầu tư và gần 17.000 ha đất đang bị đình trệ, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai, đưa vào khai thác.

Trong số đó, 417 dự án đã được giải quyết dứt điểm các vướng mắc pháp lý, hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc được giao đất để tái khởi động thi công, đưa vào vận hành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của các bộ, ngành Trung ương, TP.HCM cũng tích cực phối hợp tháo gỡ. Đến nay, các vướng mắc cấp Trung ương cơ bản đã được giải quyết.

Một trong những trường hợp tiêu biểu là khu đất số 1 Lý Thái Tổ , phường Vườn Lài, rộng hơn 4,4 ha. Khu đất này từng là Nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý nhưng bỏ trống nhiều năm.

Sau khi được tháo gỡ các vướng mắc, khu đất đã được bàn giao cho TP.HCM để xây dựng Công viên tưởng niệm Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam.

Công trình không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị mà còn bổ sung không gian xanh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân thành phố.