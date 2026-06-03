Hộ kinh doanh vận tải lưu ý: Không làm thủ tục này có thể mất quyền tính chi phí khấu hao

Một hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực cho thuê xe và vận tải hàng hóa đã gửi câu hỏi tới Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính về việc xe ô tô mua phục vụ kinh doanh nhưng hóa đơn đứng tên cá nhân thì có được tính khấu hao, chi phí xăng dầu và chi phí vay ngân hàng vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế hay không.

Theo nội dung phản ánh, người hỏi là chủ hộ kinh doanh cho thuê xe và dịch vụ vận tải hàng hóa, có doanh thu ước tính trên 3 tỷ đồng/năm. Xe ô tô được mua để phục vụ hoạt động kinh doanh nhưng hóa đơn và hợp đồng vay ngân hàng đều đứng tên cá nhân "Nguyễn Văn A", trong khi đăng ký kinh doanh là "Hộ kinh doanh Nguyễn Văn A".

Người dân đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn việc các khoản chi phí gồm khấu hao xe, xăng dầu và lãi vay ngân hàng có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân hay không, đồng thời cần thực hiện những thủ tục gì để được ghi nhận các khoản chi phí này.

Liên quan đến nội dung trên, Thuế cơ sở 29 TP.HCM cho biết, căn cứ Điều 6 Nghị định 68/2026 và Thông tư 30/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, trường hợp hộ kinh doanh sử dụng xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh nhưng tài sản đứng tên cá nhân thì để được trích khấu hao vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế, hộ kinh doanh phải thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển quyền sở hữu xe sang tên hộ kinh doanh.

Ngoài điều kiện về quyền sở hữu, cơ quan thuế cho biết chi phí khấu hao tài sản cố định chỉ được tính vào chi phí hợp lý nếu tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc trích khấu hao thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định áp dụng đối với doanh nghiệp.

Đối với tài sản đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn tiếp tục được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thì không được tiếp tục trích khấu hao.

Cơ quan thuế cũng nêu rõ, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu và được theo dõi, quản lý như một tài sản cố định của hộ kinh doanh, các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc sử dụng xe như xăng xe, sửa chữa, bảo dưỡng... sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, với điều kiện có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ đứng tên hộ kinh doanh.

Như vậy, đối với trường hợp xe ô tô đang đứng tên cá nhân, hộ kinh doanh muốn được tính khấu hao và các chi phí liên quan vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế cần thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản sang tên hộ kinh doanh, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hóa đơn, chứng từ theo quy định.