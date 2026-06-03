Tin cực vui: Ngay tháng sau, Hà Nội sẽ chi gần 2.000 tỷ đồng thực hiện một chính sách vượt trội, gần 9 triệu người dân Thủ đô trực tiếp hưởng lợi

Nghị quyết gồm nhiều quy định, chính sách mới trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội.

Bao gồm: Quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách thành phố để chi trả cho các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế; quy định các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lưu động, từ xa, ứng dụng công nghệ số; quy định giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện để làm cơ sở thực hiện việc hỗ trợ thanh toán.

Quy định cơ chế hỗ trợ công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội; quy định một số chính sách đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực trợ giúp xã hội khẩn cấp của thành phố Hà Nội.

Về các chính sách nổi bật, nghị quyết quy định việc hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ của mắt đối với người dân từ 18 đến 35 tuổi có mức cận thị từ 3 đi-ốp trở lên khi thực hiện điều trị tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Hà Nội quản lý. Kinh phí hỗ trợ được thực hiện theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Bên cạnh đó, người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn Thành phố sẽ được hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần từ nguồn ngân sách thành phố. Chính sách áp dụng đối với tất cả các nhóm tuổi, từ trẻ em đến người trưởng thành.

Đối với người từ 18 tuổi trở lên, chương trình khám không chỉ bao gồm khám lâm sàng mà còn thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết.

Bên cạnh đó, người dân còn được tham gia các chương trình sàng lọc nhằm phát hiện sớm nhiều bệnh phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến, rối loạn lo âu, trầm cảm và các rối loạn tâm thần do rượu.

Một nội dung đáng chú ý khác là người dân có thể được tiếp cận các dịch vụ khám bệnh, kê đơn và theo dõi từ xa; hội chẩn trực tuyến; đọc kết quả X-quang, chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ từ xa.

Thành phố cũng triển khai nhiều dịch vụ y tế lưu động tại cộng đồng như siêu âm, điện tim, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, phục hồi chức năng và chăm sóc người bệnh tại nơi cư trú.

Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và cơ chế hỗ trợ thanh toán cho người bệnh. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người gặp tai nạn, thiên tai, thảm họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí dịch vụ cấp cứu ngoại viện. Đối với các trường hợp khác, ngân sách hỗ trợ 80%, người bệnh đồng chi trả 20% chi phí.

Bên cạnh các chính sách y tế, nghị quyết còn bổ sung nhiều chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp. Người bị thương nặng hoặc gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông hoặc các sự kiện bất khả kháng đặc biệt nghiêm trọng được hỗ trợ thêm từ ngân sách thành phố ngoài các chế độ hiện hành của Trung ương…

Theo Tờ trình ﻿về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô, dự kiến tổng kinh phí là 1.902 tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách Thành phố theo phân cấp, các nguồn kinh phí hợp pháp khác.﻿

Quy định cơ chế hỗ trợ công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2026; các nội dung còn lại của nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.