Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục

Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, trong tháng 5, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1,78 triệu lượt người, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của năm tháng đầu các năm từ trước đến nay.

Việt Nam đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2026. (Nguồn: Cục Thống kê)

Trước đó, trong tháng 4, ngành du lịch cũng đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, số khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6%.

Con số này đánh dấu lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế/tháng và cũng là lần đầu tiên lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm lên đến 8,8 triệu lượt.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I/2026 cũng từng cao nhất lịch sử, đạt 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức kỷ lục của quý I các năm từ trước đến nay. Con số này cũng đánh dấu lần đầu tiên trong 3 tháng liên tục, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.

Du khách quốc tế tham quan một điểm du lịch ở Hội An. (Ảnh: Thanh Ba)

Tại Hà Nội, theo thông tin từ Sở Du lịch, trong 5 tháng đầu năm 2026, du lịch Thủ đô tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng khả quan với khoảng 14,98 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt khoảng 4,06 triệu lượt (tăng 28,1%); khách nội địa đạt 10,92 triệu lượt (tăng 13,7%).

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 62,77 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong quý I/2026, Hà Nội đã đón 9,05 triệu lượt khách du lịch, tăng 23,7%; tổng thu từ khách du lịch đạt 38,22 nghìn tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngành lưu trú tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực. Tính đến tháng 5/2026, Hà Nội có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.200 phòng; công suất sử dụng phòng trung bình trong 5 tháng đầu năm đạt khoảng 65,7%.

Năm 2026, ngành du lịch toàn quốc đặt mục tiêu trong năm 2026 là đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng.

Trước đó, các chuyên gia nhận định đây là một thách thức. Tuy nhiên, việc khách quốc tế đến Việt Nam liên tục đạt mức kỷ lục đã khiến nhiều người lạc quan hơn, thậm chí cho rằng mục tiêu khó sẽ được hoàn thành sớm.