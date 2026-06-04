Thu ngân sách tăng hơn 15%, miễn, giảm thuế phí gần 73 nghìn tỷ đồng

Thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 5 ước đạt gần 216,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán, bằng 76,9% số thu bình quân tháng của 4 tháng đầu năm.

Lũy kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước đạt 1.341 nghìn tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,4% so cùng kỳ năm 2025.

Theo Bộ Tài chính, trong đó thu nội địa ước đạt 1.168,2 nghìn tỷ đồng, bằng 53,1% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2025 (thu nội địa 5 tháng năm 2025 đạt 60,5% dự toán, tăng 30,4% so cùng kỳ năm 2024).

Người nộp thuế giao dịch tại Thuế cơ sở 4 thành phố Hà Nội. Ảnh: Đỗ Tâm

Thu từ dầu thô ước đạt 24,8 nghìn tỷ đồng, bằng 57,7% dự toán, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025. Giá dầu thô thanh toán bình quân 5 tháng đạt khoảng 91,4 USD/thùng, tăng 21,4 USD/thùng so giá dự toán; sản lượng ước đạt 3,5 triệu tấn, bằng 43,9% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ.

Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 147,2 nghìn tỷ đồng, bằng 52,9% dự toán, trên cơ sở tổng số thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 212,3 nghìn tỷ đồng, bằng 47,1% dự toán, tăng 15,3% so cùng kỳ; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 65,1 nghìn tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán, tăng 23,2% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện tháng 5 ước đạt 186,6 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng ước đạt 845,4 nghìn tỷ đồng, bằng 26,8% dự toán, tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 206,2 nghìn tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 20,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt 43% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 32,4% dự toán.

Hoạt động chi ngân sách 5 tháng qua đáp ứng các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Dự phòng ngân sách trung ương đã chi 5.605 tỷ đồng bổ sung cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và xử lý các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách theo quy định.