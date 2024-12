Đề xuất xây sân bay mới cách Tân Sơn Nhất 70km, Long Thành 100km

Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh đã có tờ trình gửi Bộ Giao thông vận tải về đề án nghiên cứu khả năng hình thành sân bay Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vị trí sân bay Tây Ninh được nghiên cứu đặt tại xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu , tỉnh Tây Ninh.

Theo phương đường thẳng, sân bay Tây Ninh cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 74km, cách sân bay Long Thành khoảng 106km , cách biên giới Campuchia 44km, cách thành phố Tây Ninh khoảng 24km, cách khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen khoảng 15km, cách Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát khoảng 68km.

Tờ trình cũng nêu: Khu vực này nằm hoàn toàn ở đồng bằng trống trải, địa hình tương đối bằng phẳng, không phải khu vực tập trung đông dân cư, thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, không ảnh hưởng đến nhà dân và các công trình hiện hữu.

Sân bay Tây Ninh cách núi Bà Đen khoảng 15km. Ảnh minh hoạ bởi AI.

Sân bay Tây Ninh được nghiên cứu thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 4E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất khai thác 1 triệu hành khách/năm; công suất giờ cao điểm 400 hành khách/giờ.

Sân bay có một đường băng theo trục Đông Bắc - Tây Nam dài 3.200m, rộng 45m và 6 vị trí đỗ máy bay, khai thác các loại máy bay code E (Boeing 777-300ER, Airbus A350-900 hoặc tương đương) và code C (Airbus A320, A321 hoặc tương đương).

Sân bay Tây Ninh là sân bay dân dụng có tính chất dùng chung dân dụng - quân sự và là cảng hàng không nội địa, có tuyến bay quốc tế.

Diện tích đất quy hoạch sân bay Tây Ninh 420ha, có dự trữ đất để phát triển trong tương lai. Thời gian thực hiện dự án sân bay Tây Ninh dự kiến 2026-2030.

Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng sân bay Tây Ninh giai đoạn đầu để đưa vào khai thác là khoảng 4.738 tỷ đồng , đáp ứng phục vụ 1 triệu hành khách/năm, tương đương 400 hành khách/giờ cao điểm.

Dự kiến nguồn vốn đầu tư sân bay Tây Ninh được huy đông từ ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) cho bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình, hạ tầng kỹ thuật khoảng 711 tỷ đồng (chiếm 15% tổng mức đầu tư dự án).

Dự án sân bay Tây NInh dự kiến thực hiện giai đoạn 2026-2030.

Vốn nhà đầu tư thực hiện dự án theo phương thức PPP là 4.026 tỷ đồng (chiếm 85% tổng mức đầu tư dự án). Thời gian hoàn vốn dự kiến 42 năm.

Để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, cho ý kiến thẩm định để UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng quyết định bổ sung sân bay Tây Ninh vào quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi được xem xét, bổ sung quy hoạch, UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành chính thức kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, nghiên cứu kêu gọi đầu tư dự án cảng hàng không Tây Ninh theo phương thức PPP.

Kinh tế Tây Ninh khởi sắc

Tây Ninh là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, có chung đường biên giới quốc gia với Vương quốc Campuchia. Gần đây, Tây Ninh nổi lên như một địa điểm du lịch thu hút khách top đầu Việt Nam.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, kết quả ước thực hiện năm 2024, du khách tham quan khu, điểm du lịch ước đạt 5,6 triệu lượt khách , tăng 9,7% so cùng kỳ, tăng 2% so kế hoạch; doanh thu du lịch ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ, tăng 8,6% so kế hoạch.

Trong năm 2025, tỉnh phấn đấu đạt 5,7 triệu lượt khách tham quan khu, điểm du lịch; doanh thu du lịch đạt 2.700 tỷ đồng; phối hợp với các sở, ngành, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện kết nối du lịch Tây Ninh – Bình Phước và các tỉnh miền Đông Nam bộ theo chương trình hợp tác phát triển trên lĩnh vực du lịch giữa Bình Phước và Tây Ninh; chương trình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Kinh tế của tỉnh cũng là điểm sáng. Năm 2024, kinh tế tăng trưởng khá cao, GRDP tăng 7,5% so với cùng kỳ, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,65 tỷ USD, tăng 2% so kế hoạch, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 110,4% dự toán, tăng 6,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh dự án sân bay Tây Ninh, Tây Ninh còn đang có hai dự án cao tốc đi qua tỉnh. Trong đó, dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (Dự án thành phần 4) triển khai đúng tiến độ đề ra. Các chương trình mục tiêu quốc gia- nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch.