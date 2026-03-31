DeepSeek gặp sự cố AI kéo dài hơn 7 giờ, dài nhất từ đầu 2025

Ứng dụng DeepSeek hiển thị trên màn hình điện thoại tại Bắc Kinh ngày 28/1/2025. (Ảnh: AP)

Theo Reuters, trang trạng thái của DeepSeek cho thấy chatbot này gặp “sự cố lớn” trong 7 giờ 13 phút, từ rạng sáng 30/3 đến 10h33 cùng ngày theo giờ địa phương, trước khi được đánh dấu đã khắc phục.

Trước đó, theo Downdetector, người dùng bắt đầu báo lỗi từ tối 29/3. DeepSeek lần đầu xác nhận sự cố lúc 21h35, sau đó thông báo đã xử lý xong sau khoảng 2 giờ. Tuy nhiên, các cập nhật tiếp theo trong ngày 30/3 cho thấy hệ thống tiếp tục gặp vấn đề về hiệu suất trước khi công ty cho biết đã triển khai bản sửa lỗi vào khoảng 9h13.

DeepSeek không nêu nguyên nhân cụ thể. Công ty chỉ cho biết “đã triển khai bản khắc phục và đang theo dõi kết quả”. Theo Reuters, các sự cố như vậy có thể bắt nguồn từ lỗi máy chủ hoặc trục trặc phát sinh sau một bản cập nhật.

Đây là lần gián đoạn bất thường đối với DeepSeek. Theo trang trạng thái của công ty, kể từ khi ra mắt mô hình R1 vào tháng 1/2025, nền tảng này duy trì tỷ lệ hoạt động gần 99%. Trước ngày 30/3, phiên bản chatbot dành cho người dùng phổ thông chưa từng gặp sự cố lớn nào kéo dài quá 2 giờ, dù dịch vụ API cho nhà phát triển từng bị gián đoạn kéo dài vào cuối tháng 1/2025.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh giới công nghệ đang chờ đợi mô hình AI thế hệ tiếp theo của DeepSeek, song công ty chưa công bố thời điểm ra mắt.