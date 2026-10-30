Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đêm nay, nhiều khu vực xuất hiện mưa to

| | Xã hội

Dự báo, trong đêm nay, TP. Quảng Ninh, TP. Hải Phòng sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/10), ở TP. Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và miền Tây Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đêm nay, nhiều khu vực xuất hiện mưa to - Ảnh 1.

Miền Bắc khả năng sẽ đón một đơt không khí lạnh mới ngay đầu tuần sau, gây mưa dông (Ảnh minh họa: Ảnh: Như Hoàn).

Tờ Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng cho biết, đến khoảng ngày 1- 2/11, khu vực Bắc Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt có xu hướng giảm.

Đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ gây mưa rào và dông rải rác, khiến nền nhiệt giảm. Trời có khả năng chuyển lạnh tại các tỉnh vùng núi và se lạnh ở khu vực đồng bằng vào đêm và sáng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 30 và ngày 31/10

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ, tăng khoảng 3 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng TP. Quảng Ninh và TP. Hải Phòng đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Theo Duy Anh

vietnamdaily

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có lương hưu trên cả nước chú ý đề xuất quy định mới nhất về mức lương

Tất cả người dân có lương hưu trên cả nước chú ý đề xuất quy định mới nhất về mức lương Nổi bật

Shark Bình: 'Bị cáo dám làm dám chịu, đi tù thì tươi lên thôi'

Shark Bình: 'Bị cáo dám làm dám chịu, đi tù thì tươi lên thôi' Nổi bật

Vietlott 30/10 - Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 30 tháng 10

Vietlott 30/10 - Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 30 tháng 10

18:51 , 30/10/2026
XSMB 30/10 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 30/10/2026

XSMB 30/10 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 30/10/2026

18:45 , 30/10/2026
XSMT 30/10 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 30 tháng 10

XSMT 30/10 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 30 tháng 10

18:24 , 30/10/2026
Đại biểu Quốc hội: Tiền điện, tiền ăn tăng, dân còn gì để dành?

Đại biểu Quốc hội: Tiền điện, tiền ăn tăng, dân còn gì để dành?

17:32 , 30/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên