Đêm nhạc “anh trai” bắt tay với “anh tài” ở Hà Nội: Vừa mở bán vé đã gần hết chỗ, hứa hẹn đại tiệc âm nhạc đỉnh nóc kịch trần

Tiếp nối liveshow thiện nguyện gây bão cộng đồng mang tên “Anh em kết đoàn” của cặp đôi nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh – Tuấn Hưng, nhà tổ chức chương trình ca nhạc nghệ thuật Dốc Mộng Mơ đổ bộ thủ đô ngay trong tháng 11 này với concert siêu khủng “Dốc Mộng Mơ - Mars in Hanoi”, kết nối các “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Anh trai say Hi” cùng gương mặt nam thần Noo Phước Thịnh.

Trở về sau 2 gameshow được yêu thích nhất vũ trụ ca nhạc giải trí Việt Nam vừa qua, nhiều gương mặt anh tài như Soobin, Binz, Quân A.P, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam, Phạm Anh Duy không chỉ gia tăng độ nhận diện mà còn khiến hàng triệu người hâm mộ yêu mến nhờ những cá tính riêng chân thật, hấp dẫn bộc lộ qua các tập phát sóng.

Cùng với đó, việc các anh trai, anh tài tương tác, kết hợp với nhau trong nhiều dự án hậu gameshow còn mang lại cho khán giá những bất ngờ thú vị. Concert “Mars in Hanoi” vào ngày 30/11 này được coi là món quà khiến liên quân fan hâm mộ các nghệ sĩ vô cùng chờ đón.

Dự kiến chương trình sẽ mang tới cho khán giả gần 30 tiết mục chính là những bản hit đình đám của các anh trai, anh tài trong thời gian qua.

Khán giả chắc chắn đang chờ đón Noo Phước Thịnh chào mùa thu Hà Nội với những bản tình ca lãng mạn, da diết đã làm nên tên tuổi của anh như Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Thương em là điều anh không thể ngờ hay Nỗi nhớ đầy vơi. Cùng với đó, rất có thể Noo sẽ thể hiện lại ca khúc gần đây được yêu thích trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai vừa qua là Những kẻ mộng mơ.

Với một nghệ sĩ cá tính và sáng tạo như Soobin Hoàng Sơn, thật khó để đoán được anh sẽ mang tới Mars in Hanoi điều bất ngờ gì. Tuy nhiên, việc Binz cùng xuất hiện trong chương trình, chúng ta hoàn toàn có lý do để chờ đợi một phiên bản Blackjack ấn tượng, kết nối hai cá tính ngông cuồng, trầm ổn, đầy hấp dẫn.

Và cộng hưởng với nguồn năng lượng của Hỏa Tinh (Mars) sẽ là Quang Hùng MasterD với Thủy Triều, Bùi Công Nam với Chúa Tể, Anh Quân AP với You are my crush, Phạm Anh Duy với Phố thị cùng bản mashup Bật tình yêu lên nổi như cồn những ngày vừa qua. Cùng với đó là sự xuất hiện đầy bất ngờ của một DJ đình đám hứa hẹn sẽ thổi bùng cảm xúc cho tất cả.

“Chắc chắn không phải bàn nhiều về các ca khúc đã làm nên tên tuổi những giọng ca đình đám sẽ được thể hiện tại Mars in Hanoi. Điều khiến cho mỗi tiết mục trình diễn thăng hoa hơn nằm ở sân khấu đặc biệt dành riêng cho concert này” - “cô chủ nhỏ của Dốc Mộng Mơ” Hiên Hoàng, đại diện BTC tiết lộ.

Theo Tổng đạo diễn Dương Quang Minh, đây sẽ là sân khấu concert vô cực, được phủ bởi hơn 30 tấn cát tự nhiên, kết hợp kỹ thuật bẻ cong hình ảnh tạo nên một không gian nghệ thuật đậm chất điện ảnh.

Cộng hưởng với đó, hệ thống âm thanh ánh sáng tiêu chuẩn cho các sự kiện quy mô quốc tế, hệ thống máy chiếu 3D cùng hàng trăm máy móc thiết bị hiệu ứng sân khấu sẽ được huy động để thết đãi người hâm mộ một không gian thưởng thức âm nhạc nghệ thuật đa giác quan, ấn tượng, giàu cảm xúc.

Đặc biệt hơn, nói về ý nghĩa của chương trình, đại diện BTC Hiên Hoàng chia sẻ, concert "Dốc Mộng Mơ - Mars in Hanoi" không chỉ mang tới thủ đô một đêm nhạc chất lượng, bùng nổ mà còn tiếp nối hành trình thiện nguyện theo đúng tinh thần “Anh Em Kết Đoàn”. Cụ thể, một phần doanh thu từ đêm nhạc sẽ được đóng góp cho quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam nhằm tiếp tục hỗ trợ đồng bào vùng cao trong hoạt động tái thiết, xây dựng lại bản làng sau bão lũ.

Từ ngày 08/10, chương trình đã chính thức mở bán với 6 hạng vé theo 3 khu vực khán đài khác nhau, đáp ứng tối đa nhu cầu của 8.000 khán giả có mặt tại thủ đô Hà Nội tối 30/11.

Giá vé các hạng từ 800.000 đồng đến 4,5 triệu đồng. Được biết, chỉ sau 2 ngày mở bán, vé hạng “Follow Me” và “See Me” đã bán hết trên kênh chính thức của Dốc Mộng Mơ, cho thấy sức hút không thể bàn cãi của concert anh trai - anh tài này.