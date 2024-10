Ngay giữa Hà Nội, có một "khu vườn kỳ diệu" 9.000m2, 100 loài cây bản địa, đẹp như khu bảo tồn thu nhỏ

Một khu bảo tồn tự nhiên thu nhỏ ngay ở trung tâm Hà Nội

Đô thị hóa đã mang lại cho Hà Nội một diện mạo mới, hiện đại và sôi động hơn, nhưng đồng thời cũng khiến không gian xanh bị thu hẹp đáng kể, gây suy giảm chất lượng môi trường sống. Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, kéo theo những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cư dân. Dù thành phố hiện có khoảng 1,8 triệu cây xanh đô thị, nhưng tỷ lệ diện tích cây xanh chỉ đạt khoảng 2m²/người – thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn đô thị loại 1. Các khu vực trung tâm với dãy nhà cao tầng san sát khiến hiện tượng “đảo nhiệt đô thị” trở nên rõ rệt, và nồng độ bụi mịn PM2.5 thường xuyên vượt ngưỡng an toàn do Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo.

Trong bối cảnh này, khu vườn nhiệt đới tại Sheraton Hanoi West nổi bật như một điểm sáng xanh giữa lòng thủ đô. Được quy hoạch tỉ mỉ với thảm thực vật đa dạng và hệ sinh thái phong phú, khu vườn không chỉ tô điểm cho cảnh quan mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa không khí, hấp thụ các chất độc hại, và cải thiện chất lượng môi trường. Hơn nữa, khu vườn này còn là không gian lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên, tham gia các hoạt động ngoài trời, tận hưởng không khí trong lành, và tìm lại sự kết nối giữa con người và thiên nhiên.

Việc lựa chọn cây trồng phù hợp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc kiến tạo mảng xanh đô thị, và Sheraton Hanoi West đã đặc biệt chú trọng đến việc trồng các loài cây bản địa. Đây là những loài cây không chỉ phát triển tự nhiên tại địa phương mà còn bao gồm cả các loài cây nhập nội đã sống, thích nghi và hòa nhập với hệ sinh thái địa phương trong thời gian dài. Những loài cây này có vẻ đẹp đặc trưng của vùng miền, phản ánh sự đa dạng sinh thái và văn hóa bản địa. Nhờ khả năng sinh trưởng mạnh mẽ và phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, cây bản địa luôn là sự lựa chọn tối ưu cho các dự án phát triển bền vững. Ngoài việc yêu cầu ít công chăm sóc, cây bản địa còn giúp duy trì hệ sinh thái tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường và tạo nên không gian xanh mát lâu dài.

Các chuyên gia đã dành nhiều thời gian tìm hiểu để chọn ra hơn 100 loài cây bản địa phù hợp, từ những cây gỗ lớn đến các loài cây thủy sinh nhỏ, nhằm tạo nên một hệ sinh thái đa dạng và bền vững. Vận chuyển các cây lớn từ ngoại ô vào khu vực khách sạn cũng là một thử thách lớn, đòi hỏi sự cẩn trọng để đảm bảo cây không bị tổn hại trong quá trình di chuyển.

Sheraton Hanoi West không chỉ tạo ra một khu vườn xanh mà còn đưa vào đó một hệ thống thác nước nhân tạo tinh tế, đóng vai trò không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ mà còn mang lại giá trị thiết thực về môi trường. Dòng nước chảy từ suối nhân tạo giúp gia tăng độ ẩm không khí, mang lại hiệu ứng làm mát tự nhiên cho khu vực xung quanh, giúp du khách cảm nhận sự thoải mái và thư giãn khi đi dạo trong vườn. Độ ẩm tăng lên còn có tác dụng giảm bụi mịn và các chất ô nhiễm trong không khí, cải thiện chất lượng không khí nội khu, tạo nên một không gian sạch sẽ và an lành. Để đảm bảo tiết kiệm nước, các kỹ sư đã phát triển một hệ thống tuần hoàn khép kín, giữ cho dòng nước chảy liên tục mà không lãng phí.

Thác nước và dòng suối nhân tạo còn là nơi cư trú tự nhiên cho các loài động thực vật nhỏ, đồng thời là môi trường sống lý tưởng cho các loài cây thủy sinh. Điều này không chỉ gia tăng tính đa dạng sinh học trong khu vườn mà còn góp phần tạo ra một hệ sinh thái thu nhỏ ngay giữa lòng thành phố. Việc bảo tồn và phát triển các yếu tố tự nhiên này không chỉ giúp khu vườn trở thành một không gian xanh mà còn làm tăng giá trị sinh thái cho toàn bộ khu vực.

Không thể bỏ qua khía cạnh tâm lý mà dòng thác nước mang lại. Âm thanh nhẹ nhàng, róc rách của dòng nước chảy từ thác nhân tạo không chỉ giúp giảm bớt căng thẳng mà còn mang đến cảm giác thư giãn sâu sắc. Du khách có thể tận hưởng không gian yên bình, tĩnh lặng, lắng nghe âm thanh thiên nhiên, và đắm chìm trong bầu không khí trong lành. Sự kết hợp giữa cảnh quan xanh mát, thác nước dịu êm và không khí trong lành tại Sheraton Hanoi West đã tạo nên một điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng, nơi du khách không chỉ trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp mà còn có cơ hội kết nối sâu hơn với thiên nhiên, làm mới lại tinh thần và cơ thể.

Điều này cho thấy rằng, Sheraton Hanoi West không chỉ là một khách sạn 5 sao mà còn là một khu bảo tồn tự nhiên thu nhỏ, nơi mà du lịch và bảo vệ môi trường cùng song hành, mang lại những trải nghiệm bền vững và ý nghĩa cho khách lưu trú. Khách sạn đã khéo léo kết hợp triết lý xanh vào mọi hoạt động, từ quy hoạch cây xanh đến việc xây dựng những không gian nghỉ ngơi yên bình, tất cả đều nhằm mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.

Hiệu ứng môi trường kỳ diệu

Khu vườn nhiệt đới rộng 9.000m² tại Sheraton Hanoi West mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho môi trường. Với hơn 100 loài cây bản địa và thực vật phong phú, khu vườn hoạt động như một bộ lọc không khí tự nhiên, giúp hấp thụ hàng chục tấn CO2 mỗi năm, qua đó giảm lượng khí nhà kính phát thải ra môi trường. Hệ thực vật tại đây cũng giúp hấp thụ bụi mịn PM2.5 – một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí ở đô thị. Mỗi cây xanh có khả năng hấp thụ từ 10-20 kg bụi và các chất ô nhiễm khác mỗi năm, góp phần quan trọng trong việc cải thiện chất lượng không khí.

Bên cạnh đó, khu vườn còn đóng vai trò điều hòa nhiệt độ, đặc biệt tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi hiện tượng "đảo nhiệt đô thị". Nhờ có cây xanh, nhiệt độ trong khuôn viên vườn có thể thấp hơn từ 1-2°C so với các khu vực xung quanh, giúp giảm nhu cầu sử dụng điều hòa và tiết kiệm năng lượng.

Không chỉ dừng lại ở đó, khu vườn cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật nhỏ và côn trùng, tạo nên một hệ sinh thái đa dạng ngay giữa lòng đô thị. Hệ thống thác nước nhân tạo còn giúp tăng độ ẩm không khí từ 5-10%, từ đó giảm thiểu lượng bụi trong không gian và cải thiện chất lượng không khí cho du khách và cư dân xung quanh.

Khu vườn nhiệt đới rộng 9.000m² tại Sheraton Hanoi West không chỉ là một công trình xanh độc đáo, mà còn mở ra tiềm năng lớn để nhân rộng mô hình này tại các khu du lịch nghỉ dưỡng khác. Với những lợi ích rõ rệt như cải thiện chất lượng không khí, giảm hiện tượng "đảo nhiệt đô thị," và gia tăng đa dạng sinh học, mô hình này hoàn toàn có thể được áp dụng tại các thành phố lớn đang gặp phải tình trạng ô nhiễm và thiếu không gian xanh.

Các khu vực công cộng như công viên, khu dân cư hay khu nghỉ dưỡng đều có thể tận dụng mô hình này để giải quyết nhu cầu cấp thiết về không gian xanh. Hệ thống cây bản địa và thác nước nhân tạo có thể được điều chỉnh để phù hợp với từng điều kiện tự nhiên khác nhau, giúp làm mát không khí, tạo môi trường thư giãn cho cư dân và du khách.

Ngoài ra, mô hình này còn có khả năng được tích hợp vào các dự án đô thị mới, khu nghỉ dưỡng hay thậm chí là các khu công nghiệp, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Bằng cách kết hợp giữa kiến trúc xanh và các giải pháp cảnh quan hiện đại, nhân rộng mô hình vườn nhiệt đới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn khuyến khích phát triển các không gian sinh thái bền vững, từ đó tạo ra một tương lai đô thị thân thiện với môi trường và con người.