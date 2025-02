Đến giờ vẫn chưa cài VNeTraffic sẽ mất đi loạt lợi ích sau

Theo Thông tư 73/2024/TT-BCA, ứng dụng VNeTraffic được dùng trong các trường hợp như:

Thông báo tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trên môi trường điện tử để người vi phạm, chủ phương tiện (đối với giấy tờ của chủ phương tiện) biết, chấp hành theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phục vụ các lực lượng chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 23;

Gửi thông báo phạt nguội bằng phương thức điện tử kết nối, chia sẻ dữ liệu trên App VNeTraffic khi đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin theo quy định tại Điều 24;

Cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm (loại phương tiện; biển số, màu biển số; thời gian, địa điểm vi phạm, hành vi vi phạm; đơn vị phát hiện vi phạm; đơn vị giải quyết vụ việc, số điện thoại liên hệ) để chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính biết, tra cứu, liên hệ giải quyết theo quy định tại Điều 24.

Theo đó, người dân có thể báo vi phạm giao thông, theo dõi trạng thái phản ánh của mình, xem lịch sử phản ánh và vi phạm, tra cứu biển số đấu giá, tìm kiếm các khoản phạt nguội... trên VNeTraffic.

Các chức năng chính của VNeTraffic:

- Ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông phát triển dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu về giao thông, phục vụ cung cấp các thông tin giao thông cũng như các tiện ích giao thông cho người dân hướng đến chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân.

- Ứng dụng VNeTraffic áp dụng dành cho công dân Việt Nam.

- Ứng dụng VNeTraffic là kênh giao tiếp quan trọng giữa Công dân và lực lượng CSGT, cung cấp thông tin về giao thông, giúp Công dân gửi các phản ánh, thông tin thu thập về tình hình giao thông cũng như tố giác, phản ánh các vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông; theo dõi được tình trạng các phản ảnh, lịch sử đã phản ánh, lịch sử đã vi phạm, biển số đấu giá, tra cứu phạt nguội, gửi góp ý…

- Quyền truy cập: Khi sử dụng Ứng dụng, người dùng đồng ý cho phép ứng dụng có quyền truy cập các chức năng sau:

(1) Truy cập vào Internet từ thiết bị người dùng.

(2) Truy cập camera để quét mã QRcode trên thẻ CCCD giúp rút ngắn thời gian nhập các thông tin cơ bản của Công dân

(3) Truy cập vào ảnh, tệp, bộ nhớ và nội dung nghe, nhìn trên thiết bị để lưu trữ ảnh, file phục vụ việc gửi thông tin phản ánh giao thông đến cơ quan chức năng.

(4) Cho phép bật định vị GPS để xác định vị trí của người dùng khi gửi phản ánh về tình trạng giao thông.

(5) Gửi thông báo tới thiết bị của người dùng.

- Thu thập thông tin cá nhân: Người dùng nhập liệu, phản ánh thông tin về tình trạng giao thông, vi phạm giao thông, tai nạn giao thông cần cung cấp thông tin cá nhân để đảm bảo tính chính danh của người cung cấp tin. Thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên, Số điện thoại, Căn cước công dân, tất cả những thông tin thu thập đều được sự cho phép của người dùng bằng cách nhập vào các biểu mẫu và gửi cho chúng tôi.

- Người dùng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc sử dụng, nhập liệu thông tin.

- Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền: Dữ liệu của người dùng sẽ được lưu trữ và bảo mật bởi Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an và chỉ sử dụng vào mục đích phát triển Ứng dụng phục vụ chuyển đổi số quốc gia và hỗ trợ công dân, giúp cơ quan chức năng bảo vệ an ninh trật tự và an toàn giao thông, tuyệt đối không sử dụng vào mục đích thương mại, không xâm phạm đời tư, được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin theo quy định của pháp luật.

- Ngoài các mục đích trên, đơn vị phát triển ứng dụng không thu thập, sử dụng thông tin của người dùng vào bất kỳ mục đích gì khác. Và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào có thể gây tổn hại hoặc thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào về quyền riêng tư của người dùng theo luật pháp Việt Nam hoặc chính sách của ứng dụng.

- Thu thập vị trí: VNeTraffic sẽ thu thập dữ liệu về vị trí của bạn để phục vụ việc xác định vị trí gửi phản ánh, từ đó đảm bảo điều kiện cho cơ quan chức năng xử lý các thông tin phản ánh này. Việc thu thập vị trí sẽ được thông báo cho người dùng và do người dùng quyết định, không ảnh hưởng tới các tính năng của ứng dụng.

Với bản VNeTraffic 1.1.10 mới nhất, một số tính năng mới được cập nhật như sau:

- Cập nhật chức năng tạo phản ánh.

- Cải thiện tốc độ tra cứu phạt nguội.

- Cập nhật chức năng đăng nhập.

- Điều chỉnh UI/UX nhỏ tiện dụng.

- Cập nhật các lỗi bảo mật.