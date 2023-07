Đến hòn đảo góc nào cũng đẹp của miền Bắc, tận hưởng mùa hè với chi phí chỉ 3,5 triệu đồng

Một số lưu ý khi đi du lịch đảo Minh Châu

- Nên mua vé tàu tại khoang giữa, ngồi đúng chỗ và tuân thủ quy định khi đi tàu.

- Vào mùa cao điểm, tàu sẽ khởi hành sớm hơn nếu đủ khách, vì thế hãy đi sớm nếu bạn du lịch vào thời gian này.

- Nên uống thuốc chống say nếu bạn bị say xe và say sóng.

- Hãy đặt phòng nghỉ sớm nhất có thể nếu bạn đến đảo Minh Châu vào mùa cao điểm du lịch như tháng 5, tháng 9 và tháng 10.

- Hãy chuẩn bị sẵn tiền mặt khi đi du lịch tại Minh Châu vì trên đảo không có cây ATM để rút tiền.

- Nếu bạn ở homestay, hãy thống báo với chủ nhà về các món ăn bị bị dị ứng hoặc không ăn được.

- Nếu du lịch Minh Châu vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8, du khách cần cẩn thận với con sức, sinh vật dễ làm tổn thương bạn.

- Không có trạm xăng dầu trên đảo. Vì thế nếu đi xe máy, hãy luôn đảm bảo bạn có đầy đủ xăng cho chuyến hành trình.