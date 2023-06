Người dân ở hòn đảo trường thọ Nhật Bản sống lâu trăm tuổi nhờ loại củ giá chỉ 20.000/kg ở chợ Việt

Okinawa là một hòn đảo của Nhật Bản, nổi tiếng là 1 trong 5 “vùng xanh” của thế giới, nơi tập trung nhiều người sống thọ trên trăm tuổi.



Sở dĩ, người dân ở Okinawa có thể sống khỏe và sống thọ nhờ có chế độ ăn uống, lối sống lành mạnh, luôn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh và thường xuyên tham gia các hoạt động thể chất.

Điểm đặc biệt trong chế độ ăn uống được đánh giá là bí quyết sống thọ của người dân Okinawa. Họ chủ yếu tiêu thụ các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Lượng rau chiếm 58% trong chế độ ăn uống của người Okinawa, trong đó khoảng 60% lượng calo của họ đến từ khoai lang. Khoai lang là một trong những món ăn phổ biến trên bàn ăn của người dân ở Okinawa.

Khoai lang là thực phẩm quen thuộc, có vị ngọt, giàu tinh bột, được nhiều người ưa thích vì có giá trị dinh dưỡng cao, dễ ăn và dễ chế biến. Ở Việt Nam, khoai lang có giá thành rẻ, chỉ khoảng 20.000 – 30.000 đồng/kg.

Khoai lang là thực phẩm quen thuộc được nhiều người ưa thích vì có giá trị dinh dưỡng cao, dễ ăn và dễ chế biến.

Giá trị dinh dưỡng của khoai lang

Đặc biệt, khoai lang là loại thực phẩm chứa nhiều carbs phức hợp, giúp ích cho quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Trong 200g khoai lang nướng cung cấp: 180 calo; 41 gam tinh bột; 4 gam protein; 0.3 gam chất béo; 6.6 gam chất xơ; Vitamin A: 213% giá trị dinh dưỡng hàng ngày (DV); Vitamin C: 44% DV; Vitamin B6: 34% DV; Vitamin B3: 19% DV; Vitamin B5: 35% DV; Mangan: 43% DV; Đồng: 36% DV; Kali: 20% DV.

Ngoài ra, khoai lang rất giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi tác động của các gốc tự do có thể làm hỏng DNA và gây viêm. Tổn thương gốc tự do gây ra được chứng minh là có liên quan đến lão hóa và các bệnh mạn tính như ung thư, bệnh tim mạch. Do đó, ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như khoai lang sẽ có lợi cho sức khỏe và giúp kéo dài tuổi thọ.

Lợi ích sức khỏe của khoai lang

Kiểm soát lượng đường trong máu

Khi luộc, khoai lang có chỉ số đường huyết (GI) tương đối thấp, có nghĩa là chúng sẽ không làm tăng lượng đường trong máu của bạn nhanh như thực phẩm có chỉ số GI cao. Điều này khiến khoai lang trở thành một trong những thực phẩm giúp kiểm soátlượng đường trong máu hiệu quả.

Khoai lang giúp kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu cho thấy rằng khoai lang có thể làm giảm cholesterol "xấu" LDL trong máu, điều này giúp làm giảm tỷ lệ mắccác vấn đề về tim mạch. Ngoài ra, khoai lang cũng giàu kali, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết tiêu thụ thực phẩm giàu kali có thể giúp giảm huyết áp, giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Khoai lang giúp tăng cường sức khỏe đường ruột

Chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Bruning, phát ngôn viên của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, Mỹ cho biết, khoai lang chứa hai loại chất xơ là chất xơ hòa tan và không hòa tan, có lợi cho sức khỏe đường ruột. Trong đó, chất xơ hòa tan sẽ hấp thụ nước, giúp làm mềm phân nhằm ngăn ngừa tình trạng táo bón.

Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu chất xơ (20-33g chất xơ mỗi ngày) có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Các nghiên cứu trong ống nghiệm đã phát hiện ra rằng chất chống oxy hóa trong khoai lang tím thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột bao gồm một số loài Bifidobacterium và Lactobacillus, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như hội chứng ruột kích thích (IBS), tiêu chảy, góp phần giữ cho đường ruột luôn khỏe mạnh.

Khoai lang chứa hai loại chất xơ là chất xơ hòa tan và không hòa tan, có lợi cho sức khỏe đường ruột.

Khoai lang giúp phòng ngừa ung thư

Khoai lang cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi một số loại ung thư.

Anthocyanin - một nhóm chất chống oxy hóa có trong khoai lang tím - đã được phát hiện là có tác dụng làm chậm sự phát triển của một số loại tế bào ung thư trong các nghiên cứu trên ống nghiệm, bao gồm cả ung thư bàng quang, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày và ung thư vú.

Tương tự, các nghiên cứu trên chuột chỉ ra rằng những con chuột có chế độ ăn chứa nhiều khoai lang tím cho thấy tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn. Điều này được cho rằng là do lợi ích của anthocyanin trong khoai lang.

Tốt cho não bộ

Một nghiên cứu trên động vật cho thấy anthocyanin trong khoai lang tím có thể giúp bảo vệ sức khỏe não bộ bằng cách giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do gây ra.

Một nghiên cứu khác cho thấy rằng bổ sung chiết xuất khoai lang giàu chất chống oxy hóa anthocyanin có thể làm giảm các tình trạng viêm và cải thiện trí nhớ ở chuột.

Nhìn chung, chế độ ăn nhiều trái cây, rau củ và chất chống oxy hóa có liên quan đến việc giảm 13% nguy cơ suy giảm nhận thức và chứng sa sút trí tuệ - những căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi.

Anthocyanin trong khoai lang tím có thể giúp bảo vệ sức khỏe não bộ bằng cách giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do gây ra.

Tăng cường miễn dịch

Khoai lang có ruột màu cam là một trong những nguồn beta-carotene tự nhiên phong phú được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin A rất quan trọng đối với hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Chế biến khoai lang đúng cách

- Giữ vỏ: Khi chế biến khoai lang nên giữ nguyên cả vỏ vì điều này có thể giúp bạn giữ được nhiều beta-carotene hơn.

- Luộc thay vì nướng: Luộc khoai lang dường như giữ được nhiều beta-carotene hơn so với các phương pháp chế biến khác.

Nhìn chung, khoai lang rất giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Khoai lang cũng rất dễ chế biến, bạn có thể nướng, hấp, luộc khoai lang hoặc xay nhuyễn mịn để kết hợp vào nhiều món ăn khác nhau. Do đó, bạn có thể bổ sung khoai lang vào chế độ ăn của mình để hưởng những lợi ích sức khỏe từ loại thực phẩm bổ dưỡng này.