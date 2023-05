90.526 người Nhật sống thọ hơn 100 tuổi: Bí quyết không phải chăm tập thể dục mà là 3 thói quen giúp nội tạng khỏe mạnh này

Theo báo cáo năm 2022 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, quốc gia này hiện có 90.526 người sống thọ từ 100 tuổi trở lên. Con số này cao gấp hơn 5 lần so với hai thập kỷ trước.

Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra rằng chế độ tập luyện và tư tưởng thoải mái có liên quan mật thiết đến tuổi thọ của con người, giúp cho chúng ta khỏe mạnh và sống lâu hơn. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát do The Lancet Global Health công bố năm 2018, Nhật Bản đứng thứ 11 trong số những quốc gia ít rèn luyện thể thao nhất trên thế giới. Theo đó, chỉ 40% người Nhật thường xuyên tập thể dục.

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bí mật thực sự nằm sau tuổi thọ của người Nhật không phải là rèn luyện thân thể mà chính là ở những thói quen sống lành mạnh dưới đây:

1. Ăn uống lành mạnh

Thay vì nấu ăn "đậm vị", người Nhật lại ưa chuộng các phương pháp chế biến thức ăn nhẹ như ăn đồ sống, hấp, ướp lạnh và luộc. Hơn nữa,chế độ ăn uống của người Nhật thường "ít dầu, ít muối, ít gia vị" và cố gắng giữ trọn hương vị nguyên bản của thực phẩm.

Chế độ ăn uống như vậy có thể giữ lại tối đa lượng cellulose, vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất khác trong thực phẩm. Đồng thời giảm sản sinh chất gây ung thư, đây là yếu tố quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng thói quen ăn uống này của người dân đất nước mặt trời mọc cũng có những lợi ích nhất định trong việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tohoku, Nhật Bản đã nghiên cứu mối quan hệ giữa thói quen ăn uống của người Nhật và tuổi thọ. Sau khi phân tích dữ liệu của 92.000 người,các chuyên gia phát hiện ra rằng có 7 loại thực phẩm mà người Nhật thường xuyên ăn và 1 loại thực phẩm họ ít ăn có thể ở kéo dài tuổi thọ.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Nhóm nghiên cứu triển vọng của Trung tâm Y tế Công cộng Nhật Bản (JPHC), trong đó 92.000 người được theo dõi trong thời gian trung bình 18,9 năm về tần suất ăn 147 loại thức ăn, dựa theo chế độ ăn kiêng Nhật Bản (JDI-8) để chấm điểm thói quen ăn uống của họ.

Kết quả là theo điểm số JDI-8, những người có điểm số 6-8 có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 14%, nguy cơ tử vong do tim mạch thấp hơn 11% và nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 11% so với những người có điểm số 0-2. Cụ thể, nhóm có điểm số 6-8 thường ăn 7 loại thực phẩm là: cơm, súp, trà xanh, rong biển, rau có màu vàng xanh, đồ ngâm chua. Ngoài ra, nhóm này còn hạn chế ăn thịt đỏ trong bữa ăn hàng ngày.

Theo các nhà nghiên cứu, duy trì thói quen ăn những thực phẩm này sẽ giúp giảm nguy cơ tử vong một cách hiệu quả ( khoảng 11%), giúp bạn kéo dài tuổi thọ. Có thể thấy thói quen ăn uống lành mạnh mang lại rất nhiều lợi ích, giúp chúng ta khỏe mạnh, sống lâu hơn.

2. Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc cũng là một trong những "bí quyết" để kéo dài tuổi thọ được người Nhật rất coi trọng. Chính phủ Nhật khuyến cáo người dân nên ngủ ít nhất 8 tiếng/ngày, thậm chí một số công ty Nhật còn cấm làm thêm giờ để đảm bảo giấc ngủ của người lao động.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc ngủ sau 23h đêm sẽ làm thay đổi nhịp sinh học, dẫn đến nguy cơ làm hỏng 1 số cơ quan trên cơ thể. Những "cú đêm" không chỉ bị tổn thọ, mà các nhà nghiên cứu còn thấy rằng nguy cơ mắc các bệnh về tâm thần, tiểu đường, rối loạn đường tiêu hóa và rối loạn hệ hô hấp cao hơn những người yêu thích đón bình minh sớm. Do đó, hãy thay đổi thói quen này càng sớm càng tốt, ngủ sớm hơn mỗi ngày và ngủ đủ giấc có thể tăng thêm nhiều năm tuổi thọ bằng cách giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm.

3. Chỉ ăn no 80%

Người Nhật thường đựng và bày thức ăn vào những bát, đĩa nhỏ. Ngay cả đồ chua hay nước sốt cũng sẽ được chia thành nhiều phần, mỗi người một bát nhỏ. Tuy có nhiều loại đồ ăn nhưng số lượng mỗi món đều rất ít. Ngoài ra, người Nhật thường có thói quen chỉ "ăn no 80%".Thói quen này tốt cho hệ tiêu quá và tạo cảm giác no lâu, đảm bảo dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể.



(Tổng hợp)