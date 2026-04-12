Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đến lúc Trấn Thành rời đường đua

Theo Đỗ Quyên | 12-04-2026 - 19:45 PM | Lifestyle

Đến lúc Trấn Thành rời đường đua

Với doanh thu gần 450 tỷ đồng trước khi rời rạp, bộ phim “Thỏ ơi” lọt vào danh sách 5 tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại.

Sau thời gian thống lĩnh phòng vé, Thỏ ơi bước vào giai đoạn hạ nhiệt rõ rệt. Ngày 11/4, phim chỉ bán được 131 vé trên 6 suất chiếu bổ sung, thu 12,5 triệu đồng. Sang ngày 12/4, dù tăng thêm suất, lượng vé bán ra vẫn èo uột với 25 vé, tương đương 2,2 triệu đồng tính đến trưa cùng ngày. Hiện tác phẩm chỉ còn bán vé tại một rạp duy nhất và dự kiến rời đường đua vào ngày 16/4.

Như vậy, Thỏ ơi chuẩn bị khép lại hành trình nội địa với doanh thu khoảng 449,7 tỷ đồng, vào top 5 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Thành tích này giúp Trấn Thành tiếp tục khẳng định vị thế “ông vua phòng vé” khi có tới 3 tác phẩm góp mặt trong bảng xếp hạng, bên cạnh Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng) và Mai (551 tỷ đồng) , chỉ đứng sau Lật mặt 7: Một điều ước (483 tỷ đồng) Mưa đỏ (714 tỷ đồng).

Tạo hình Trấn Thành trong phim điện ảnh Thỏ ơi.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, đạo diễn Trấn Thành sớm đưa phim ra quốc tế. Tại Bắc Mỹ và châu Âu, Thỏ ơi cán mốc một triệu USD ngay tuần đầu công chiếu - kỷ lục mới với phim Việt phát hành rạp ở nước ngoài. Số lượng rạp tại Mỹ tiếp tục được mở rộng trong tuần thứ hai, cho thấy sức hút nhất định từ cộng đồng khán giả kiều bào.

Thỏ ơi là tác phẩm mang màu sắc tâm lý - giật gân, khai thác các mối quan hệ độc hại và cấu trúc kể chuyện nhiều lớp lang. Đây là phim tiếp theo Trấn Thành thử nghiệm sử dụng dàn diễn viên không chuyên, gồm các ca sĩ, rapper như Pháo, LyLy, Văn Mai Hương… Kịch bản xoay quanh Hải Linh (LyLy) - MC talk show Chị bờ vai. Cô dần bị cuốn vào câu chuyện tình cảm ngoài kiểm soát, phát hiện chồng ngoại tình.

Trong dàn cast, Văn Mai Hương là điểm sáng khi thể hiện nhân vật với cảm xúc mạnh, đặc biệt ở những phân đoạn bộc lộ nội tâm qua ánh mắt, lời thoại. Ngoài ra, các nhân vật còn lại chỉ dừng ở mức tròn vai. Trấn Thành, với vai Kim, được đánh giá giữ nhịp diễn ổn định, song chưa tạo được đột phá so với chính mình. Một số ý kiến cho rằng lối diễn giàu cảm xúc của anh đôi lúc lấn át bạn diễn, làm giảm sự cân bằng tương tác.

Dù có doanh thu cao, Thỏ ơi bộc lộ một số hạn chế như lạm dụng lời thoại gay gắt, thiếu những khoảng lặng cần thiết cho cảm xúc. Ngoài ra, cách chia bố cục phim theo chương hồi đôi khi tạo cảm giác rời rạc, thiếu liên kết. Một số tuyến truyện chưa được phát triển đủ độ sâu, khiến chuyển biến tâm lý diễn ra nhanh và thiếu thuyết phục.

So với những dự án trước như Nhà bà Nữ hay Bộ tứ báo thủ , Thỏ ơi tiết chế sự ồn ào nhưng vẫn chưa thoát khỏi “căn bệnh” thoại nhiều - yếu tố từng gây tranh cãi trong phong cách làm phim của Trấn Thành.

Theo Đỗ Quyên

Tiền Phong

Từ Khóa:
trấn thành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới khởi xướng xu hướng diện ngọc trai: Muốn sang cần phải khéo!

"Thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới khởi xướng xu hướng diện ngọc trai: Muốn sang cần phải khéo! Nổi bật

Cách 3 bà mẹ kiếm thêm 4-10 triệu/tháng chỉ với 1-2 giờ mỗi ngày: Không cần vốn, vẫn có thu nhập ổn địn

Cách 3 bà mẹ kiếm thêm 4-10 triệu/tháng chỉ với 1-2 giờ mỗi ngày: Không cần vốn, vẫn có thu nhập ổn địn Nổi bật

Con gái "ông hoàng cửa gỗ" châu Á 36 tuổi vẫn "ế", một mình sống trong dinh thự hơn 2000m2, 4 phòng ngủ, 6 phòng vệ sinh

Con gái "ông hoàng cửa gỗ" châu Á 36 tuổi vẫn "ế", một mình sống trong dinh thự hơn 2000m2, 4 phòng ngủ, 6 phòng vệ sinh

19:10 , 12/04/2026
Ngắm Doãn Hải My 100 lần không chán: Mặt xinh dáng xịn ăn mặc đẹp, không tin cô ấy đã sinh con

Ngắm Doãn Hải My 100 lần không chán: Mặt xinh dáng xịn ăn mặc đẹp, không tin cô ấy đã sinh con

18:52 , 12/04/2026
Tuổi 20 của Song Hye Kyo chưa phải là xinh đẹp nhất nhưng cuốn không thể tả

Tuổi 20 của Song Hye Kyo chưa phải là xinh đẹp nhất nhưng cuốn không thể tả

18:11 , 12/04/2026
700 nghìn mua thực phẩm ăn được 2 tuần, đi ăn ngoài chỉ đủ 1 bữa: Bảo sao không tiết kiệm nổi

700 nghìn mua thực phẩm ăn được 2 tuần, đi ăn ngoài chỉ đủ 1 bữa: Bảo sao không tiết kiệm nổi

17:34 , 12/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên