Đến lúc Trấn Thành rời đường đua

Sau thời gian thống lĩnh phòng vé, Thỏ ơi bước vào giai đoạn hạ nhiệt rõ rệt. Ngày 11/4, phim chỉ bán được 131 vé trên 6 suất chiếu bổ sung, thu 12,5 triệu đồng. Sang ngày 12/4, dù tăng thêm suất, lượng vé bán ra vẫn èo uột với 25 vé, tương đương 2,2 triệu đồng tính đến trưa cùng ngày. Hiện tác phẩm chỉ còn bán vé tại một rạp duy nhất và dự kiến rời đường đua vào ngày 16/4.

Như vậy, Thỏ ơi chuẩn bị khép lại hành trình nội địa với doanh thu khoảng 449,7 tỷ đồng, vào top 5 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Thành tích này giúp Trấn Thành tiếp tục khẳng định vị thế “ông vua phòng vé” khi có tới 3 tác phẩm góp mặt trong bảng xếp hạng, bên cạnh Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng) và Mai (551 tỷ đồng) , chỉ đứng sau Lật mặt 7: Một điều ước (483 tỷ đồng) và Mưa đỏ (714 tỷ đồng).

Tạo hình Trấn Thành trong phim điện ảnh Thỏ ơi.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, đạo diễn Trấn Thành sớm đưa phim ra quốc tế. Tại Bắc Mỹ và châu Âu, Thỏ ơi cán mốc một triệu USD ngay tuần đầu công chiếu - kỷ lục mới với phim Việt phát hành rạp ở nước ngoài. Số lượng rạp tại Mỹ tiếp tục được mở rộng trong tuần thứ hai, cho thấy sức hút nhất định từ cộng đồng khán giả kiều bào.

Thỏ ơi là tác phẩm mang màu sắc tâm lý - giật gân, khai thác các mối quan hệ độc hại và cấu trúc kể chuyện nhiều lớp lang. Đây là phim tiếp theo Trấn Thành thử nghiệm sử dụng dàn diễn viên không chuyên, gồm các ca sĩ, rapper như Pháo, LyLy, Văn Mai Hương… Kịch bản xoay quanh Hải Linh (LyLy) - MC talk show Chị bờ vai. Cô dần bị cuốn vào câu chuyện tình cảm ngoài kiểm soát, phát hiện chồng ngoại tình.

Trong dàn cast, Văn Mai Hương là điểm sáng khi thể hiện nhân vật với cảm xúc mạnh, đặc biệt ở những phân đoạn bộc lộ nội tâm qua ánh mắt, lời thoại. Ngoài ra, các nhân vật còn lại chỉ dừng ở mức tròn vai. Trấn Thành, với vai Kim, được đánh giá giữ nhịp diễn ổn định, song chưa tạo được đột phá so với chính mình. Một số ý kiến cho rằng lối diễn giàu cảm xúc của anh đôi lúc lấn át bạn diễn, làm giảm sự cân bằng tương tác.

Dù có doanh thu cao, Thỏ ơi bộc lộ một số hạn chế như lạm dụng lời thoại gay gắt, thiếu những khoảng lặng cần thiết cho cảm xúc. Ngoài ra, cách chia bố cục phim theo chương hồi đôi khi tạo cảm giác rời rạc, thiếu liên kết. Một số tuyến truyện chưa được phát triển đủ độ sâu, khiến chuyển biến tâm lý diễn ra nhanh và thiếu thuyết phục.

So với những dự án trước như Nhà bà Nữ hay Bộ tứ báo thủ , Thỏ ơi tiết chế sự ồn ào nhưng vẫn chưa thoát khỏi “căn bệnh” thoại nhiều - yếu tố từng gây tranh cãi trong phong cách làm phim của Trấn Thành.