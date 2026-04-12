Ngắm Doãn Hải My 100 lần không chán: Mặt xinh dáng xịn ăn mặc đẹp, không tin cô ấy đã sinh con

Dù đã chính thức gia nhập hội "mẹ bỉm sữa", sức hút của Doãn Hải My dường như chẳng hề giảm sút, thậm chí còn mặn mà hơn xưa. Cô nàng khiến dân tình không khỏi say nắng bởi nhan sắc dịu dàng thanh thuần, vóc dáng "như chưa từng có cuộc đẻ nào". Bên cạnh đó, nàng tiểu thư Hà Thành còn khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế qua cách lên đồ cực kỳ có gu. Chẳng cần đắp đầy đồ hiệu đắt đỏ, vợ Đoàn Văn Hậu vẫn tỏa sáng nhờ cách phối đồ trẻ trung sành điệu với những item bình dân đến từ các local brand Việt. Ngắm tủ đồ của Doãn Hải My, đảm bảo chị em sẽ học lỏm được khối váy áo xinh.

Nếu nàng đang tìm trang phục cho những sự kiện trang trọng hoặc các buổi tiệc nhẹ nhàng thì Doãn Hải My gợi ý ngay 1 set đồ với áo xếp ly + quần short. Tông màu hồng tím cùng chất liệu lụa mềm mại tạo hiệu ứng dịu dàng nữ tính nhưng không kém phần thanh lịch và sang chảnh. Giá của set đồ này là khoảng gần 2 triệu đồng.

Mùa hè đi biển, trong vali của chị em không thể thiếu những chiếc váy maxi dáng dài thướt tha bay bổng, Doãn Hải My cũng chẳng ngoại lệ. Cô nàng tiếp tục ưu ái diện 1 thiết kế đến từ brand Việt có tên JOVÉE. Item này gây ấn tượng với thiết kế cổ yếm, chi tiết đính hoa cùng các tầng váy được khéo léo xếp chồng lên nhau, rất hợp vibe biển. Các nàng diện lên đảm bảo sẽ có ảnh xinh như Doãn Hải My.

Theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động, Doãn Hải My đặc biệt các item như áo hoặc váy sơ mi. Thiết kế dưới đây là 1 trong những ví dụ điển hình. Chỉ cần kết hợp cùng giày bệt hoặc sneaker, các nàng đã có ngay một outfit dạo phố đơn giản nhưng vẫn cực kỳ thu hút và sành điệu.





Mỗi dịp xuống phố cafe hẹn hò, Doãn Hải My không lên đồ cầu kỳ vẫn ghi điểm mặc đẹp. Ở đây cô nàng lựa chọn diện áo sơ mi trắng ngắn tay cổ thủy thủ cùng chân váy chữ A màu xám, cùng đôi Samba OG là đủ có ngay 1 set đồ 10 điểm.





Doãn Hải My từng diện một chiếc váy dệt kim màu trắng kem thanh lịch và được rất nhiều chị em bình luận hỏi xin info. Cũng dễ hiểu vì đây là 1 thiết kế vô cùng nữ tính, dễ ứng dụng dù đi làm đi học hay đi chơi. Thiết kế nổi bật với hàng cúc chạy dọc thân trước, cổ tròn và tay áo bo phồng điệu đà. Điểm nhấn là thắt lưng nơ cùng màu giúp tôn lên vòng eo thon gọn và chân váy xòe nhẹ trẻ trung.



