Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đến sáng nay, Hà Nội còn bao nhiêu điểm ngập sâu?

01-10-2025 - 08:50 AM | Xã hội

Hôm nay Hà Nội tiếp tục có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.


Sáng 1/10, nội thành Hà Nội vẫn ghi nhận hơn 20 điểm ngập úng, gây ách tắc nghiêm trọng nhiều tuyến phố, dù các lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để tiêu thoát nước.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 6h sáng, các điểm còn ngập chủ yếu tập trung trên lưu vực sông Nhuệ và Tả Hồng. Cụ thể, tại lưu vực sông Nhuệ còn nhiều điểm ngập tại: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long (Km9+656), Ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng…

Đến sáng nay, Hà Nội còn bao nhiêu điểm ngập sâu?- Ảnh 1.

Hà Nội ngập kinh hoàng khiến cuộc sống đảo lộn

Ở lưu vực Tả Hồng, tình trạng úng ngập vẫn diễn ra tại các tuyến Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm. Lưu vực sông Tô Lịch cơ bản đã được đảm bảo giao thông, song vẫn còn đọng nước tại Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chí Minh…

Nguyên nhân ngập diện rộng được lý giải là do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, mưa lớn dồn dập từ trưa 30/9 đến tối cùng ngày, lượng mưa phổ biến 250–350 mm. Một số nơi mưa cực lớn: phường Hai Bà Trưng 420 mm, Ô Chợ Dừa 510 mm. Cùng với đó, mực nước các sông hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao: sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) 5,14 m, hồ Tây 6,25 m, hồ Hoàn Kiếm 8,0 m (vượt mức khống chế 7,7 m).

Hiện Công ty Thoát nước đã vận hành 100% trạm bơm Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông, Cổ Nhuế, Đa Sỹ… đồng thời bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm ngập, phối hợp cùng công an và chính quyền địa phương để hỗ trợ người dân đi lại an toàn.

Dự báo trong ngày 1/10, Hà Nội tiếp tục mưa, nguy cơ các điểm ngập hiện hữu kéo dài, đặc biệt tại khu vực Đại lộ Thăng Long, Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công và các trục chính nội đô.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiểu thương chợ lớn nhất Nghệ An nhặt từng cọng rau trong dòng nước lũ, giữ lấy bữa cơm ngày mai

Tiểu thương chợ lớn nhất Nghệ An nhặt từng cọng rau trong dòng nước lũ, giữ lấy bữa cơm ngày mai Nổi bật

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên Nổi bật

Số tài khoản quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Bualoi

Số tài khoản quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Bualoi

08:23 , 01/10/2025
Phát hiện người đàn ông tử vong tại tuyến phố ngập nước ở Hà Nội

Phát hiện người đàn ông tử vong tại tuyến phố ngập nước ở Hà Nội

08:15 , 01/10/2025
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

07:51 , 01/10/2025
Thời tiết miền Bắc những ngày tới, sắp đón mưa lớn diện rộng

Thời tiết miền Bắc những ngày tới, sắp đón mưa lớn diện rộng

07:38 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên