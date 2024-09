Đến tuổi trung niên, nếu dám "chia tay" với 3 kiểu người này, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn

Khi bước vào độ tuổi trung niên, chúng ta thường phải đối mặt với những thách thức và quyết định không dễ dàng. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: Nếu bạn dám nói lời "chia tay" với ba kiểu người không còn phù hợp nữa, cuộc sống của bạn không chỉ trở nên nhẹ nhàng hơn mà còn ngày càng thăng hoa.

Đây không phải là một quyết định vội vàng, mà là sự lựa chọn thông thái, dựa trên sự chiêm nghiệm và mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống của chính mình. Hãy cùng khám phá xem ba kiểu người này là ai, và tại sao việc "chia tay" với họ lại có thể là bước ngoặt mang lại những thay đổi tích cực cho bạn.

01Kiểu người lúc nào cũng chán nản, bi quan

Trong cuốn sách "Vượt qua rào cản tư duy" có nhắc đến một khái niệm gọi là "người hố đen". Đó là những người luôn tỏa ra nguồn năng lượng u ám, kéo những người xung quanh chìm vào vũng lầy của sự tiêu cực. Họ thường xuyên than vãn, bi quan, chán đời và nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tiêu cực. Ở cạnh những người như vậy lâu ngày, bạn sẽ đánh mất niềm vui sống.

Nhà văn tự do Lý Du Du (Trung Quốc) từng kể về một cô gái mà cô quen biết trong thời gian du học. Họ cùng làm thêm tại một khách sạn và nhanh chóng trở thành bạn bè vì có nhiều điểm chung. Tuy nhiên, ông chủ khách sạn lại là người không tốt, thường xuyên tìm cớ để trừ lương nhân viên. Để thay đổi tình trạng này, Lý Du Du đã nỗ lực học tập, trau dồi tiếng Anh và rủ cô bạn cùng phấn đấu.

Thế nhưng, cô gái kia lại tự ti về bản thân, cho rằng mình kém cỏi và liên tục phàn nàn về sự bất tài của chính mình. Dần dần, Lý Du Du cũng bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực đó và không còn động lực cố gắng nữa. Nhận ra điều này, cô đã quyết định tránh xa cô gái kia. Không còn tiếp xúc với nguồn năng lượng tiêu cực đó, Lý Du Du đã lấy lại sự tự tin, chăm chỉ luyện tập khả năng giao tiếp và cuối cùng cũng tìm được một công việc mới tốt hơn.

Benjamin Franklin từng nói: "Một quả táo thối sẽ khiến cả giỏ táo bị hỏng". Nếu chúng ta cứ mãi quẩn quanh bên cạnh những người tiêu cực, chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng và trở nên giống họ. Tránh xa "người hố đen", những người lúc nào cũng than vãn chính là cách để bảo vệ bản thân. Không còn sự hiện diện của những đám mây u ám, thế giới sẽ ngập tràn ánh nắng và cuộc sống cũng trở nên tốt đẹp hơn.

02Kiểu người "ăn cháo đá bát"

Trên Zhihu, một trang web hỏi đáp nổi tiếng của Trung Quốc, có một câu hỏi như sau: "Bạn đánh giá thế nào về chiến thần số một thời Tam Quốc - Lữ Bố?". Một trong những câu trả lời nhận được nhiều lượt thích nhất là: "Lữ Bố là một kẻ hữu dũng vô mưu, thay lòng đổi dạ, thấy lợi quên nghĩa, thiển cận và vong ân bội nghĩa".

Lữ Bố võ nghệ cao cường nhưng lại bị người đời khinh ghét bởi nhân cách tồi tệ. Trương Phi từng mắng Lữ Bố là "con chó ba họ" bởi vì Lữ Bố là kẻ bội bạc, bất nghĩa. Ban đầu, Lữ Bố được Đinh Nguyên tin tưởng nhận làm con nuôi. Sau khi Đổng Trác tiến kinh, Lữ Bố bị dụ dỗ và đã ra tay sát hại cha nuôi. Trở thành con nuôi của Đổng Trác chưa được bao lâu, Lữ Bố lại tiếp tục giết chết Đổng Trác.

Sau này, khi bị Tào Tháo bắt giữ, Tào Tháo vốn muốn chiêu mộ Lữ Bố vì ngưỡng mộ tài năng của ông ta nhưng vẫn còn chút do dự nên đã hỏi ý kiến của Lưu Bị. Lưu Bị là người luôn coi trọng chữ tín, trung nghĩa nên ông đã nói với Tào Tháo rằng: "Thừa tướng thử nhìn xem Lữ Bố đối xử với Đinh Kiến Dương và Đổng Thái Sư như thế nào?". Câu nói của Lưu Bị đã khiến Tào Tháo từ bỏ ý định chiêu mộ Lữ Bố. Giả sử ngày đó, Tào Tháo thu nhận Lữ Bố thì có lẽ cũng chẳng được bao lâu, đến lúc cần thiết, Lữ Bố vẫn sẽ phản bội mà thôi.

Kết giao với những kẻ "qua cầu rút ván" sẽ chẳng có tương lai gì, bạn không thể lường trước được lúc nào họ sẽ "đâm sau lưng" bạn. Không phải ai cũng xứng đáng nhận được lòng tốt. Khi gặp những kẻ vô ơn bạc nghĩa như vậy, hãy dứt khoát "cắt đứt" quan hệ để tránh rước họa vào thân.

03Kiểu người hai mặt

Cũng trên diễn đàn Zhihu, có một câu hỏi: "Trong cuộc sống, bạn ghét nhất kiểu người nào?". Một câu trả lời nhận được nhiều lượt thích là: "Những kẻ giả dối, hai mặt, "Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm". Bởi vì họ đẩy bạn vào chỗ nguy hiểm trong khi bạn vẫn còn đang mang ơn họ".

Không sợ đối đầu trực diện, chỉ sợ bị người khác ngấm ngầm hãm hại bởi lẽ "Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng". Nhân vật An Lăng Dung trong bộ phim "Hậu cung Chân Hoàn truyện" là một ví dụ điển hình cho kiểu người "đâm bị thóc, chọc bị gạo", trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.

An Lăng Dung xuất thân trong một gia đình sa sút, tính cách yếu đuối nên thường xuyên bị bắt nạt. Chỉ có Chân Hoàn là không chê bai xuất thân của cô ta, nhiều lần ra tay giúp đỡ cô ta thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Tuy nhiên, An Lăng Dung lại ghen ghét với sự được sủng ái của Chân Hoàn và Mỹ Trang. Dưới sự xúi giục của Hoàng hậu, An Lăng Dung đã ngấm ngầm hãm hại Chân Hoàn. Ban đầu, cô ta giả vờ quan tâm đến vết thương của Chân Hoàn, tặng thuốc mỡ khiến Chân Hoàn bị sảy thai, bị thất sủng. Sau đó, cô ta lại bày kế dọa Mỹ Trang khiến Mỹ Trang khó sinh, một xác hai mạng. Đúng là "xấu người, xấu cả nết".

Những kẻ trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu rất khó để đề phòng. Nhất định phải tránh xa những kẻ tâm cơ, nham hiểm, "Đứng núi này, trông núi nọ". "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" để tránh chuốc họa vào thân. Những người thực sự thông minh đều biết cách tự bảo vệ bản thân, luôn cảnh giác và không bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác.

Nhà tâm lý học nổi tiếng người Trung Quốc - Vũ Chí Hồng từng nói: "Là con người, biết nhẫn nhịn là điều tốt nhưng cần phải có giới hạn".

Nếu trong cuộc sống gặp phải 3 kiểu người nêu trên, bạn nhất định phải mạnh mẽ "dám" từ bỏ những mối quan hệ độc hại ấy. Đừng để bản thân bị những người không xứng đáng cướp đi năng lượng tích cực. Có như vậy, cuộc sống của bạn mới ngày càng tốt đẹp hơn!