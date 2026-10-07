Đèo Cả đề xuất nghiên cứu mở rộng 415km cao tốc Bắc - Nam

Một đoạn trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: Phạm Đức

Theo Tập đoàn Đèo Cả, doanh nghiệp đã hoàn thành nghiên cứu bổ sung phạm vi và các phương án đầu tư mở rộng đoạn cao tốc Mai Sơn - Cam Lộ theo quy mô quy hoạch. Đoạn tuyến có tổng chiều dài 415km, không bao gồm Diễn Châu - Bãi Vọt dài khoảng 50km đã được đầu tư theo phương thức PPP trong giai đoạn 1.

Qua tính toán sơ bộ, Đèo Cả đánh giá phương án mở rộng có tính khả thi về tài chính, qua đó có khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước. Việc đầu tư theo phương thức PPP cũng được kỳ vọng phát huy năng lực, kinh nghiệm và công nghệ của khu vực tư nhân trong chuẩn bị, đầu tư, quản lý, vận hành và bảo trì công trình.

Trên cơ sở đó, Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận giao doanh nghiệp lập đề xuất thực hiện dự án mở rộng đoạn Mai Sơn - Cam Lộ theo phương thức PPP. Doanh nghiệp cam kết tự bố trí kinh phí lập hồ sơ đề xuất và chịu các chi phí, rủi ro nếu hồ sơ không được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Đề xuất của Tập đoàn Đèo Cả được đưa ra trong bối cảnh Bộ Xây dựng đang nghiên cứu phương án mở rộng các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành đầu tư công.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030 ngày 29-9 vừa qua, ông Lê Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết, 15 dự án thành phần đã hoàn thành đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông với tổng chiều dài 966km, dự kiến được ghép thành 2 dự án lớn để đầu tư mở rộng theo phương thức PPP, hợp đồng BOT.

Trong đó, dự án thành phần Mai Sơn - Cam Lộ dài 415km, tổng mức đầu tư dự kiến 72.185 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 20 năm và dự kiến đưa vào khai thác năm 2030.

Dự án thành phần phía Nam, đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây, dài 551km, tổng mức đầu tư dự kiến 78.224 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 15 năm, cũng dự kiến khai thác năm 2030.

Theo phương án nghiên cứu, việc tổ chức dự án mở rộng theo quy mô lớn nhằm bảo đảm đầu tư đồng bộ, hạn chế những khó khăn khi chia tuyến thành nhiều dự án thành phần với nhiều nhà đầu tư.

Đáng chú ý, các đoạn tuyến có lưu lượng phương tiện cao sẽ được kết hợp với những đoạn có lưu lượng thấp hơn. Nguồn thu từ đoạn có lưu lượng cao có thể hỗ trợ cân đối phương án tài chính cho đoạn có lưu lượng thấp, qua đó tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư và tổ chức tín dụng.

Việc mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam lên 6 làn xe được kỳ vọng nâng cao năng lực khai thác của tuyến giao thông trục Bắc - Nam, đáp ứng nhu cầu vận tải và tạo thêm dư địa huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng.