Đèo Cả nghiên cứu đề xuất loạt dự án đường bộ cao tốc, đường sắt tổng mức đầu tư 25,5 tỷ USD tại Việt Nam, nhiều "ông lớn" Trung Quốc muốn hợp tác

Theo thông tin từ Tập đoàn Đèo Cả, tại buổi làm việc, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả đã cảm ơn Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã quan tâm tin tưởng và kết nối Đèo Cả với các đơn vị lớn, uy tín tại nước bạn.

Lãnh đạo Đèo Cả nhận định, ngành giao thông Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Ông cho rằng việc các doanh nghiệp Việt Nam chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và học hỏi những tiến bộ quốc tế là cần thiết để tích lũy tri thức, trao đổi kinh nghiệm, từ đó góp phần phát triển hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Tập đoàn Đèo Cả đưa đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển bền vững Châu Á - Thái Bình Dương hợp tác tham gia thẩm tra hồ sơ quy hoạch một số dự án Đèo Cả đang nghiên cứu, giới thiệu các đối tác có năng lực tài chính, tham gia đầu tư các dự án PPP do Đèo Cả đề xuất và là cầu nối kết nối Tập đoàn với các dự án trong khu vực Đông Nam Á.

TS. Lý Hải Phong – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Châu Á – Thái Bình Dương, cho biết với chức năng nghiên cứu, tư vấn chiến lược và triển khai các dự án phát triển bền vững tại Trung Quốc và quốc tế, đơn vị này mong muốn có những đóng góp thiết thực cho các dự án hạ tầng Việt Nam thông qua cơ hội hợp tác với Tập đoàn Đèo Cả. Ông Lý khẳng định các chuyên gia hàng đầu của Viện là lực lượng chất lượng giúp phối hợp đưa ra những giải pháp đáp ứng nhu cầu từ phía Đèo Cả.

Hiện nay, Đèo Cả hiện chiếm 80% thị phần xây dựng ngành hầm, với việc triển khai thi công hơn 55 km hầm, 7 cầu lớn và hơn 600 km đường bộ trải dài trên khắp lãnh thổ Việt Nam, là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có năng lực thi công hầm cấp đặc biệt (trên 1.500m). Tập đoàn cũng đang nghiên cứu, là nhà đầu tư đề xuất và tổng thầu thi công hàng loạt dự án đường bộ cao tốc, đường sắt tại Việt Nam theo hình thức hợp tác công tư (PPP) trong giai đoạn 2025 - 2030 với tổng mức đầu tư tương đương 25,5 tỷ USD, chi phí thiết kế khoảng 650 triệu USD. Tập đoàn cung đang nghiên cứu đầu tư các công trình trạm dừng nghỉ và khu dịch vụ thương mại phục vụ các tuyến cao tốc.

Đặc biệt, hiện nay các dự án phát triển đường sắt tại Việt Nam có nhu cầu lớn về thi công theo công nghệ TBM, đặc biệt là tại các đô thị. Để giải quyết “bài toán” đó, Tập đoàn Đèo Cả đã tiếp cận công nghệ TBM thông qua các thỏa thuận hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ với các đối tác quốc tế. Doanh nghiệp cũng định hướng hợp tác với các đối tác phục vụ công tác thiết kế, tư vấn thiết kế cho các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt nội đô và đô thị thông minh.

Ông Dương Vệ Đông – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết, bày tỏ sự quan tâm đến triển vọng hợp tác với Tập đoàn Đèo Cả. Với lợi thế kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án tổ hợp EOD, TOD, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Thiết đánh giá dư địa hợp tác giữa hai bên dồi dào, trải rộng trong nhiều lĩnh vực như đường bộ, đường sắt đô thị, cho đến các hạng mục cảnh quan, phụ trợ.

“Chúng tôi đã biết đến năng lực của Tập đoàn Đèo Cả tại Việt Nam. Nếu tiến đến hợp tác tại các dự án hạ tầng đô thị, hai bên sẽ cùng tính toán lại phương thức đầu tư nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và Nhà nước”, ông Dương Vệ Đông chỉ ra.

Đóng góp ý kiến về triển vọng hợp tác với Đèo Cả tại các dự án đường sắt ở Việt Nam, đại diện Tập đoàn Tư vấn Thiết kế công trình đường sắt Trung Quốc cho biết có thể cung cấp trọn gói giải pháp từ nghiên cứu, quy hoạch, khảo sát đến điều tra phục vụ quy hoạch… Với kinh nghiệm tư vấn thiết kế cho khoảng 400 dự án PPP, EPC tại 50 quốc gia, Tập đoàn sẵn sàng chia sẻ năng lực và kinh nghiệm quốc tế để đồng hành cùng Đèo Cả.

Ghi nhận những chia sẻ của các đối tác, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả thẳng thắn nhấn mạnh cần xác định đây là những hợp tác chiến lược với các đối tác trên tinh thần khẩn trương, hiệu quả bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển của Tập đoàn Đèo Cả nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam nói chung trong công cuộc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nước nhà.