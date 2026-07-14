Đẹp nao lòng: Hiện tượng hoàng hôn cực hiếm xuất hiện ở New York, người dân chen chân để “hái một mẩu mặt trời” về nhà

Ngày 12/7 vừa qua là một ngày đặc biệt với bất kỳ ai đang có mặt ở New York (Mỹ), lý do là vì khoảnh khắc Manhattanhenge vô cùng đặc biệt và luôn được chờ đợi đã diễn ra.

Ảnh: Xinhua

Ảnh: Xinhua

Manhattanhenge là tên gọi của một hiện tượng quang học kỳ thú diễn ra tại thành phố New York, khi mặt trời lặn hoặc mặt trời mọc nằm thẳng hàng tuyệt đối với các con phố theo hướng Đông - Tây thuộc sơ đồ đường bàn cờ của quận Manhattan.

Thuật ngữ này được ghép từ hai từ: Manhattan: Quận trung tâm sầm uất bậc nhất của thành phố New York và Stonehenge: Đài bãi đá cổ nổi tiếng ở Anh, nơi các khối đá được sắp đặt để mặt trời mọc thẳng hàng vào ngày hạ chí.

Nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Neil deGrasse Tyson chính là người đã sáng tạo ra thuật ngữ này vào năm 2002 để mô tả hiện tượng độc đáo của New York.

Hiện tượng này xảy ra do quy hoạch đường xá đặc trưng của Manhattan. Khi mặt trời lặn xuống đúng vị trí trung lộ của các con phố, ánh sáng vàng rực sẽ len lỏi xuyên qua toàn bộ "hẻm núi đô thị" được tạo nên bởi các tòa nhà chọc trời bằng kính và thép. Cảnh tượng này tạo nên một hiệu ứng thị giác vô cùng lộng lẫy và biến các lối đi thành những đường hầm ánh sáng rực rỡ.

Mỗi năm, hiện tượng hoàng hôn Manhattanhenge thường chỉ xuất hiện rõ nét nhất vào khoảng cuối tháng 5 và giữa tháng 7, tạo thành những ngày hội ngắm hoàng hôn tự phát của hàng nghìn người dân và du khách.

Video: Noel Y. Calingasan

Video: New York City Photos

Như khoảnh khắc hoàng hôn mọi khi, hiện tượng này chỉ kéo dài vài phút. Chính vì vậy, Manhattanhenge đã trở thành một sự kiện nổi tiếng, vì vậy người dân, nhiếp ảnh gia và du khách đã xếp hàng rất đông ở những địa điểm "săn hoàng hôn" tốt nhất để chiêm ngưỡng giây phút quý giá này. Những hình ảnh được ghi nhận ở Đường 42 đã cho thấy đám đông tụ tập không khác gì những màn lễ hội hay đón giao thừa.

Ảnh: ABC News

Ảnh: ABC News

Ảnh: ABC News

Đám đông đổ về đường 42 ở Quảng trường Thời Đại (Times Square) để chụp ảnh hoàng hôn Manhattanhenge thứ hai trong năm vào ngày 12 tháng 7 năm 2026. Ảnh: ABC News

Ảnh: New York City Photos

Ảnh: New York City Photos

Ảnh: New York Photo

Ảnh: Jason Goopy

Nguồn: ABC News, New York City Photos