Dệt may đi qua năm 2023 đầy khó khăn

Dệt may cần nỗ lực chuyển đổi xanh. Ảnh: Quang Vinh.

Theo ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP May 10, thời gian qua bên cạnh việc tận dụng những cơ hội từ các FTA để thiết lập liên kết với các nhà sản xuất nguyên phụ liệu để tạo ra chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, May 10 cũng như nhiều DN khác còn tích cực thăm quan, học hỏi mô hình sản xuất của nhau, từ đó tìm hướng liên kết giúp đỡ, học hỏi về mô hình quản trị, quy trình sản xuất cũng như định hình thị trường, khách hàng và hướng phát triển các dòng sản phẩm.

Còn Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) Trần Thanh Hải nhận định, dệt may Việt Nam đã bứt phá về thị trường, mặt hàng xuất khẩu với 104 thị trường xuất khẩu, có các thị trường mới như châu Phi, Nga, các nước đạo Hồi. Điều này cho thấy, dệt may Việt Nam đã dần giảm phụ thuộc vào những thị trường lớn.

Tuy nhiên, ông Hải cũng lưu ý, ngành dệt may Việt Nam đang phải cạnh tranh với Bangladesh. Trong khi nước bạn đã sớm áp dụng chuyển đổi xanh, thì chúng ta mới đang trên những bước đầu của chuyển đổi. Do vậy, ngành dệt may cần chủ động nguồn nguyên liệu xanh, tái chế, tăng dần tỷ trọng sợi tái chế trong sản phẩm vải cũng như sợi hữu cơ đối với các sản phẩm mới. Đồng thời nhanh chóng đầu tư công nghệ, kiểm soát tốt từ nguyên liệu đến khâu thiết kế sản phẩm, phát triển sản phẩm và tổ chức sản xuất.

Căn cứ vào triển vọng phục hồi kinh tế thế giới cũng như dự báo tình hình kinh tế Việt Nam, ngành dệt may đưa ra mục tiêu phấn đấu tăng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2024 đạt 44 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2023. Để chinh phục mục tiêu này, bên cạnh những thuận lợi đang hiện hữu, ngành dệt may sẽ đối diện với những khó khăn thách thức lớn về yêu cầu của thị trường. Do đó, theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, ngành dệt may thời gian tới cần phải giải quyết các vấn đề để bứt phá. Bao gồm việc cơ cấu lại hoạt động; kiểm soát rủi ro dòng tiền, rủi ro lãi suất, tỷ giá... Các DN cần chủ động tìm hiểu, tiếp cận các Chương trình, các gói hỗ trợ nhất là các gói hỗ trợ tài khóa, thuế - phí, tín dụng...

“Ngành dệt may cần đa dạng hóa nguồn vốn và thị trường, đối tác và nguồn cung; chủ động sản xuất xanh, tiêu dùng xanh và chú trọng kinh doanh tuần hoàn; thực thi chiến lược chuyển đổi số gắn với bài toán đầu tư công nghệ, nhân sự số, dữ liệu và kiểm soát rủi ro...” - ông Lực nhấn mạnh.