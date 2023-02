Dệt may tăng tốc tuyển dụng trở lại

Ảnh hưởng thị trường quốc tế và việc thắt chặt chi tiêu do lạm phát ở Mỹ và châu Âu khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, trong đó có lĩnh vực dệt may chịu ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, bước sang đầu năm nay, ngành dệt may đã tăng tốc tuyển dụng trở lại, đáp ứng các đơn hàng mới.

Không chỉ những đơn hàng có giá trị ở mức phổ thông, giá rẻ mà hàng may mặc cao cấp, sang trọng, giá thành phẩm cao cũng được nhiều đối tác chuyển sang Việt Nam bởi năng lực sản xuất nội tại được đánh giá tốt hơn.

Chính vì vậy, đầu năm nay, một số lượng lớn lao động có tay nghề, đặc biệt là các sinh viên đã qua đào tạo ngành may đã được một số doanh nghiệp này tuyển dụng để phát triển mẫu mã và kỹ thuật sản phẩm.

Bất chấp khó khăn của các thị trường xuất khẩu trọng điểm, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) đã đưa ra con số mục tiêu xuất khẩu năm 2023 của ngành từ 45 - 47 tỷ USD. Trong đó, doanh nghiệp nào giữ chân lao động tốt sẽ bắt nhịp vào việc sản xuất nhanh hơn khi thị trường dự báo phục hồi mạnh vào quý II.