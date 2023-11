Dệt may Thành Công (TCM) tăng trưởng âm 5 tháng liên tiếp so với cùng kỳ, chưa đủ đơn hàng cho cuối năm

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và 10 tháng năm 2023 với hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 10, TCM ước đạt doanh thu hơn 11,4 triệu USD (~278 tỷ đồng) và lãi sau thuế 439 nghìn USD (~11 tỷ đồng), giảm lần lượt 16% và 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp, lợi nhuận TCM tăng trưởng âm so với cùng kỳ 2022.

Trong 10 tháng, doanh thu dệt may của TCM đến từ 3 mảng chính, trong đó sản phẩm may chiếm 75%, vải chiếm 16% và sợi chiếm 8% tổng doanh thu.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, TCM ước đạt doanh thu hơn 116,3 triệu USD (~2.824 tỷ đồng) và lãi sau thuế gần 7,2 triệu USD (~174 tỷ đồng), lần lượt 26% và 27% so với cùng kỳ năm 2022.

Về tình hình xuất khẩu, theo thống kê sơ bộ, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong tháng 10/2023 ước đạt hơn 1,1 tỷ USD, tăng gần 11% so với tháng 9 và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng, con số này ước hơn 12,1 tỷ USD, giảm hơn 18% so với cùng kỳ.

Riêng với TCM, các thị trường châu Á chiếm tỷ trọng lớn nhất với 53% gồm Hàn Quốc (chiếm 22,5%), Nhật Bản (13,8%), (Trung Quốc 6,1%)… Thị trường châu Mỹ chiếm 44,5% và thị trường châu Âu chiếm 2,5%.

Năm 2023, TCM lên kế hoạch doanh thu thuần 3.927 tỷ đồng và lãi sau thuế 245 tỷ đồng, giảm lần lượt 9% và 13% so với thực hiện năm 2022. Với kết quả ước tính sau 10 tháng, công ty đã thực hiện gần 72% chỉ tiêu doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận.

TCM cho biết hiện vẫn chưa nhận đủ đơn hàng cho cuối năm. công ty mới nhận khoảng 75% kế hoạch doanh thu đơn hàng cho quý 4/2023. Thông thường, quý 4 là mùa chuẩn bị cho Lễ hội và Tết nhưng năm nay, nhu cầu mua sắm và đơn hàng vẫn chậm so với những năm trước do tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn và phục hồi chậm.

Tuy nhiên, báo cáo của TCM cũng cho hay tình hình đơn hàng quý 1/2024 hy vọng khả quan hơn. Hiện, công ty đã và đang nhận nhiều đơn hàng đáp ứng cho kế hoạch doanh thu quý 1/2024.