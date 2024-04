Dệt may Việt Nam đang phải chịu áp lực kép

Giống như những ngành hàng khác, xuất khẩu dệt may Việt Nam trong những tháng đầu năm 2024 đã tốt hơn so với năm 2023. Tuy nhiên, ngành dệt may vẫn chưa thật sự quay lại thời đỉnh cao như các năm trước đó.

Thông tin cụ thể về sự phục hồi của xuất khẩu dệt may, ông Trần Như Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS)- cho biết: Trong quý I/2024, xuất khẩu dệt may đạt khoảng 9,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là tín hiệu vui bởi so với năm ngoái, các doanh nghiệp dệt may có đơn hàng nhiều hơn.