'Dệt may Việt Nam không thể dựa vào lợi thế lao động giá rẻ nữa'

Chiều 1/10, tại Hà Nội, Ban Biên tập Báo Tiền Phong đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex).

Vinatex và khát vọng vươn lên

Tại buổi gặp, ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - giới thiệu khái quát những hoạt động nổi bật trong chặng đường 72 năm phát triển của báo Tiền Phong . Trong 4-5 năm gần đây, báo Tiền Phong luôn nằm trong nhóm 10 tờ báo điện tử có lượng độc giả cao nhất cả nước.

Trước bối cảnh biến động vĩ mô, tòa soạn không ngừng đổi mới, tái cấu trúc bộ máy, xây dựng hệ sinh thái đa dạng, từ báo in, báo điện tử, mạng xã hội đến tổ chức thành công các sự kiện mang tầm quốc gia như Giải Marathon quốc, Hoa hậu Việt Nam; Siêu Cúp bóng đá quốc gia; Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu… Đặc biệt, các hoạt động thiện nguyện của báo Tiền Phong đã trở thành thương hiệu riêng, lan tỏa giá trị sẻ chia sâu rộng trong xã hội.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng bày tỏ sự ấn tượng trước bước tiến của Vinatex trong quá trình phát triển, đặc biệt là việc tập đoàn đã tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và quản trị. Từ lâu, ngành dệt may vốn gắn liền với lợi thế về việc làm, sản xuất hàng phổ thông, nhưng Vinatex đang cho thấy khát vọng vươn lên ở những phân khúc khó, đòi hỏi chất lượng và công nghệ cao.

Đại diện 2 đơn vị trao đổi, chia sẻ về các hoạt động. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng.

“Trong thời gian tới, báo Tiền Phong mong muốn được đồng hành cùng Vinatex trong nhiều hoạt động, từ thiện nguyện, xã hội, quảng bá đến truyền thông, nhằm cùng nhau tạo thêm nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng”, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ.

Đáp lại, ông Cao Hữu Hiếu - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam - gửi lời chúc mừng những thành tựu nổi bật của báo Tiền Phong. Ông cho rằng, thông qua những thước phim giới thiệu, hình dung của ông về báo Tiền Phong đã được mở rộng: Không chỉ là tờ báo viết, báo hình, mà còn là một tổ chức giàu trách nhiệm xã hội với nhiều hoạt động thiện nguyện, ý nghĩa nhân văn.

Ông Hiếu cho biết, Vinatex đang bước sang tuổi 30, nhưng các đơn vị thành viên như Dệt Nam Định đã có lịch sử tới 137 năm, May 10 hơn 80 năm. Trong hành trình ấy, Vinatex nhiều lần nằm trong nhóm dẫn đầu đóng góp kim ngạch xuất khẩu quốc gia.

Trước biến động bất ổn địa chính trị, suy thoái kinh tế toàn cầu, đứt gãy chuỗi cung ứng hiện nay, ngành dệt may gặp không ít khó khăn, thách thức. Thực tế, chi phí nhân công tại Bangladesh chỉ bằng 30-40% so với Việt Nam, trong khi thu nhập bình quân tại Vinatex hiện gần 10 triệu đồng/tháng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng tặng hoa chúc mừng Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhân dịp Ngày doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng.

“Để cạnh tranh Vinatex phải chọn hướng đi khác, tập trung vào đơn hàng khó, sản phẩm cao cấp, đáp ứng chuẩn xanh, tuần hoàn, tái chế, organic, đồng thời mở rộng chuỗi giá trị khép kín từ sợi, vải, thiết kế đến may mặc”, ông Hiếu nói.

Phát triển nhiều dòng sản phẩm mới

Dù đối diện nhiều thách thức, song ông Hiếu cho biết kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2025 của Vinatex vẫn ấn tượng. Tập đoàn hoàn thành 80% kế hoạch, lợi nhuận vượt 15% so với dự kiến, đạt 1.040 tỷ đồng gấp đôi cùng kỳ. Nếu đà tăng trưởng duy trì, lợi nhuận cả năm có thể vượt 30% so với mục tiêu ban đầu.

“Vinatex đang nghiên cứu và đưa vào sản xuất nhiều dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao: Vải chống cháy, khăn cao cấp cho khách sạn, resort, sản phẩm từ nguyên liệu đặc biệt như sợi đậu nành… Những sản phẩm tuy không mới với thế giới, nhưng mở ra một phân khúc khác biệt, khẳng định vị thế dệt may cao cấp Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Năm 2025 là bản lề, quyết định hướng đi trong kỷ nguyên mới. Ngành dệt may Việt Nam không thể dựa vào lợi thế lao động giá rẻ nữa. Chúng tôi sẽ phát triển cạnh tranh bằng chất lượng, uy tín, tốc độ và công nghệ”, Tổng Giám đốc Vinatex bày tỏ.

Lãnh đạo Báo Tiền Phong và Vinatex cùng đại diện các đơn vị trực thuộc. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng.

Theo ông Cao Hữu Hiếu, điểm gặp nhau giữa báo Tiền Phong và Vinatex chính là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Tiền Phong ghi dấu ấn bằng các hoạt động thiện nguyện, đồng hành cùng thanh niên và sinh viên, Vinatex cũng khẳng định cam kết với hàng chục vạn lao động, đảm bảo việc làm, đào tạo nhân lực chất lượng cao, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình tái cơ cấu.

“Cá nhân tôi là độc giả thân thiết của Báo Tiền Phong, hồi còn học sinh hàng tuần đều chờ báo phát hành để mua báo. Điều tôi quý nhất là dù mở rộng nhiều lĩnh vực, Tiền Phong vẫn giữ vững chất lượng yếu tố cốt lõi để tồn tại. Tôi hi vọng báo sẽ tiếp tục phát huy các giá trị, giúp học sinh, sinh viên, thanh niên tuổi trẻ định hình về mặt tư tưởng, suy nghĩ, lối sống, luôn được bạn đọc tin yêu”, ông Hiếu chia sẻ.

Tại buổi gặp, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong và ông Cao Hữu Hiếu - Tổng Giám đốc Vinatex đánh giá hai đơn vị vẫn còn nhiều dư địa để hợp tác sâu rộng hơn tương lai, trong việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm, đồng thời cùng chung tay trong các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng, định hướng nhận thức của giới trẻ về giá trị lao động, sáng tạo và trách nhiệm xã hội.