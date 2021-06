ĐHCĐ Apax Holdings: Quyết tâm giữ vững hệ thống trong đại dịch, thông qua mục tiêu doanh thu 2.900 tỷ đồng

Giữ vẹn toàn hệ thống trong đại dịch Covid-19



Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021; Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Năm 2020, do khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động tư vấn trong năm của Công ty chưa đạt như kỳ vọng nên doanh thu tại báo cáo tài chính riêng lẻ của IBC chỉ đạt 56%. Trong khi đó, mặc dù phải tạm thời đóng cửa các cơ sở giáo dục để phòng dịch trong thời gian tương đối dài, song doanh thu hợp nhất của IBC vẫn ghi nhận đạt hơn 1.950 tỷ đồng, đạt 87% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn đạt kế hoạch 75 tỷ đồng. Điều đáng nói, Apax Holdings vẫn giữ vững được sự ổn định và vẹn toàn hệ thống trung tâm, trường mầm non nhờ sở hữu tiềm lực tài chính ổn định và biết cách tận dụng những ưu thế về công nghệ vào giáo dục.

Đại diện Apax Holdings cho biết, kết quả này còn xuất phát từ quá trình tăng trưởng của các công ty con gồm: Anh ngữ Apax, iGarten và English Now Global sau khi được tập trung đầu tư mở rộng từ năm 2019. Hơn nữa, từ quý III/2020, các sản phẩm tiếng Anh trực tuyến của các đơn vị thành viên được phát triển đã giúp khắc phục được những khó khăn của hệ thống trong 6 tháng đầu năm.

Việc tái cấu trúc hoạt động doanh nghiệp, tiết giảm hiệu quả chi phí bán hàng và quy trình quản lý cũng góp phần gia tăng lợi nhuận của các công ty con và tạo đà giúp Apax Holdings đạt tăng trưởng cả về quy mô hoạt động và hiệu quả doanh nghiệp trong cả năm tài khóa 2020. Ngoài ra, lợi nhuận tăng trưởng trong kỳ cũng có sự đóng góp của doanh thu tài chính đến từ việc tái cấu trúc nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động của công ty con của Apax Holdings.

Huy động nguồn lực, mở rộng quy mô

Vào cuối năm 2020, Apax Holdings đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng quy mô hoạt động. Đáng lưu ý, trong số các nhà đầu tư tham gia có Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank Capital) mua 159 tỷ đồng (tương đương 53% tổng số lượng trái phiếu phát hành).

Không chỉ công ty mẹ, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax cũng đã phát hành 2 triệu trái phiếu có tài sản đảm bảo (tương đương 200 tỷ đồng) từ ngày 23/02/2021. Việc phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn nằm trong chiến lược kinh doanh của Apax, giúp đáp ứng các yêu cầu về tối ưu hoá vận hành, tái cấu trúc sản phẩm nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Đặc biệt, Apax còn dự kiến chào bán chứng khoán công khai lần đầu cho nhà đầu tư (IPO) sau 6 năm chinh phục và dẫn đầu thị trường vào cuối năm nay, hoặc muộn nhất không quá Quý 3/2022. Động thái này được nhiều nhà đầu tư đánh giá là thương vụ tăng vốn cổ phần tiềm năng tại công ty con nhằm giảm áp lực về vốn từ Tập đoàn mà Apax đang là đơn vị thành viên. Đáng lưu ý, Apax sẽ đồng thời phát hành khoảng 2 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động (tương đương giá trị 100 tỷ đồng). Giá trị cổ phần của Apax English là 53.000 đồng/cổ phần căn cứ theo biên bản định giá của PwC Việt Nam năm 2019.

Apax Holdings hướng đến xây dựng STEAMe GARTEN thành thương hiệu mầm non song ngữ hiện đại và tiêu chuẩn hóa các dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục ngay từ bậc mầm non.

Bên cạnh đó, mới đây, ngày 08/6/2021, Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục iGarten cũng đã công bố phát hành trái phiếu riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn hoạt động. Sau gần 1 tháng, số lượng phát hành đã đạt khoảng 100 tỷ đồng (50% tổng giá trị trái phiếu chào bán), thời gian kết thúc đợt chào bán dự kiến vào ngày 01/9/2021.

Việc phát hành thành công trái phiếu của Apax Holdings và các công ty con cũng cho thấy, các nhà đầu tư trên thị trường tài chính có sự tin tưởng và đánh giá cao các sản phẩm giáo dục ứng dụng công nghệ cao của Apax Holdings, đồng thời coi đó là xu thế tất yếu của thời đại 4.0 và là yếu tố đảm bảo cho sự đầu tư bền vững ở thị trường giáo dục.

Tiền đề sáng với lĩnh vực giáo dục tiềm năng

Với chiến lược kiên định đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh giáo dục - đào tạo nhằm mang lại sự tăng trưởng cao và bền vững, Apax Holdings xác lập mục tiêu doanh thu 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng trong năm 2021.

Để đạt mục tiêu này, ngoài việc tiếp tục triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2018 - 2020, Apax Holdings sẽ tập trung huy động vốn đầu tư cho các hoạt động của các công ty con. Đồng thời, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh truyền thống là đầu tư tài chính dài hạn, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và xúc tiến thương mại. Trước mắt, Apax Holdings sẽ tăng cường xúc tiến gặp gỡ các nhà đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác song phương, đa phương với các tổ chức trong nước cũng như quốc tế.

Với các công ty con, Apax Holdings sẽ tiếp tục chiến lược đầu tư phát triển thương hiệu Apax Leaders lên vị thế số 1 cả về thị phần và độ phủ tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh việc tập trung hoàn thiện 125 trung tâm hiện có với công suất phục vụ nhu cầu học tập cho từ 88.000 tới 150.000 học viên, Apax Leaders sẽ được đầu tư nâng cấp nhiều chương trình với ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm xác lập tiêu chuẩn học tiếng Anh hiện đại, mang lại nhiều trải nghiệm mới lạ và kích thích trí sáng tạo của trẻ em Việt Nam...

Còn tại iGarten, Apax Holdings sẽ đầu tư mở thêm 4 trường mầm non song ngữ STEAMe GARTEN ở các tỉnh, thành trên cả nước, nâng tổng số trường mầm non của hệ thống này lên 20 trường nhằm đáp ứng nhu cầu cho con học các trường mầm non chất lượng cao của đông đảo phụ huynh.

Phối cảnh tổng thể trung tâm, điểm trải nghiệm của Englishnow dự kiến mở mới trong năm 2021.

Riêng với English Now Global, dự kiến mở thêm 7 trung tâm Englishnow mới tại các tỉnh thành, nâng tổng số lên 10 trung tâm vận hành trên cả nước. Đồng thời, phấn đấu cán mốc 200 trung tâm, điểm trải nghiệm vào cuối năm 2022. Đây là thách thức lớn cả về số lượng và tốc độ, song Englishnow đang có nhiều cơ sở để "cán đích" và hứa hẹn sẽ vượt qua kỷ lục gần 130 trung tâm mà Apax Leaders đã gây dựng trong suốt 6 năm qua. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả của sản phẩm tiếng Anh trực tuyến Englishnow Co-Learning trong mùa dịch, Englishnow sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng thị trường tiếng Anh trực tuyến.

Trường Firbank Grammar School có bề dày lịch sử hơn 100 năm và nằm trong top đầu hệ thống giáo dục của Australia.

Ngoài ra, Apax Holdings cũng đang thúc đẩy để sớm đưa hệ thống trường liên cấp tiêu chuẩn Úc - Firbank Australia đi vào vận hành trong tương lai không xa, giúp san bằng khoảng cách về nền tảng, chất lượng giáo dục của Việt Nam với các nước phát triển trên thế giới.

Được biết, tới đây Apax Holdings sẽ đầu tư mở thêm Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Giáo dục trên cơ sở nhu cầu và lợi thế sẵn có về tiềm lực, kinh nghiệm trong phát triển mặt bằng và thiết lập cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục. "Trước mắt, Công ty này sẽ cung cấp các giải pháp về mặt bằng và dịch vụ cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục cho hệ sinh thái giáo dục của hệ thống và xa hơn là cho các cơ sở giáo dục trên thị trường có nhu cầu" - đại diện Apax Holdings chia sẻ./.