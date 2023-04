ĐHCĐ MBS: Kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 36% trong năm 2023, tận dụng cơ hội thị trường cho hoạt động đầu tư, IB

Ngày 21/4/2023 đã diễn ra ĐHCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Chứng khoán MB (MBS). Điểm lại năm 2022, mặc dù thị trường gặp không ít khó khăn nhưng MBS đã duy trì hoạt động ổn định, nằm TOP đầu các CTCK có LNTT tăng trưởng/ít giảm so với cùng kỳ 2021. Doanh thu năm 2022 của MBS đạt 1.978 tỷ đồng, hoàn thành 65% kế hoạch và bằng 88% cùng kỳ 2021. Trong khi đó, Lợi nhuận trước thuế công ty đạt 661 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch năm và bằng 90% cùng kỳ 2021.

Năm qua, thị phần môi giới MBS có sự cải thiện, doanh thu từ phí môi giới và dịch vụ tài chính vẫn duy trì mức tốt. Dư nợ dịch vụ tài chính tăng 6,6% so với cùng kỳ, trong khi quy mô giao dịch sụt giảm. Công ty cũng đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ, cung cấp tính năng tiện ích cho khách hàng như Sản phẩm Copi24; Mini app; Flash deal…

Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022, MBS thông qua phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành hơn 456,7 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, MBS cũng phát hành thêm 3% cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu, tương ứng 114,18 triệu cổ phiếu. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ MBS sẽ tăng lên gần 4.377 tỷ đồng, tương ứng 437,68 triệu cổ phiếu lưu hành.

Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 36% trong năm 2023

Trong năm 2023, MBS cho rằng thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các NHTW duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ, nền lãi suất ở mức cao. Tuy nhiên, giới đầu tư đang kỳ vọng FED sẽ tạm dừng tăng lãi suất khi lạm phát có tín hiệu hạ nhiệt và lãi suất có thể đang ở vùng đỉnh. Do đó, TTCK có thể sẽ tích cực hơn khi FED tạm dừng tăng hoặc thậm chí giảm lãi suất về cuối năm để hỗ trợ kinh tế một khi kiêm soát tốt lạm phát.

TTCK Việt Nam đã giảm mạnh trong nửa cuối 2022 và kỳ vọng có thể sớm phục hồi trở lại vào Q2/2023. Thanh khoản có thể tạo đáy và tăng trở lại. MBS dự báo quy mô giao dịch 2023 biến động giảm so với năm 2022, giá trị giao dịch bình quân từ 15.000 đến 18.000 tỷ đồng; VN-Index dao động trong ngưỡng 900 – 1.200 điểm.

Với những dự báo về thị trường như trên, MBS đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 2.700 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 37% và 36% so với thực hiện năm 2022. Hướng tới mục tiêu Top 5 thị phần môi giới.

MBS cho biết sẽ xây dựng các chương trình thúc đẩy bán, đẩy mạnh truyền thông, xây dựng các chính sách ưu đãi, thu hút khách hàng. Công ty sẽ tăng tốc doanh thu từ (1) phân khúc khách hàng kênh số (mục tiêu chiếm 25% thị phần), khai thác triệt để khách hàng từ tập đoàn; (2) môi giới truyền thống nâng cao chất lượng tư vấn, tăng năng suất.

Về hoạt động IB, MBS sẽ tiếp tục đẩy bán chéo tập đoàn phù hợp định hướng hoạt động IB tập đoàn; Tập trung vào khách hàng mục tiêu, khách hàng chiến lược của MBB; xây dựng chính sách sản phẩm phù hợp với khách hàng mục tiêu, tăng doanh số giao dịch; Phát triển nhóm tư vấn M&A, thúc đẩy tư vấn DCM, ECM nhằm tạo giá trị chuỗi cho hoạt động môi giới, đầu tư. Phát triển mạnh mô hình Tổ hợp đầu tư – tư vấn và phân phối.

Với hoạt động đầu tư, MBS sẽ tiếp tục duy trì các đợt phát hành CW để gia tăng thị phần cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư an toàn, mở rộng quy mô đầu tư.

MBS cũng cho biết sẽ đầu tư vào trái phiếu cùng với khoản đầu tư của MB. Đẩy mạnh phân phối trái phiếu kỳ hạn ngắn để có biên lợi nhuận tốt nhất. Công ty cũng đa dạng nguồn hàng hóa bằng cách tìm kiếm mở rộng đối tượng khách hàng là các TCPH hàng đầu trên thị trường, đa dạng lĩnh vực hoạt động.

Về hoạt động nguồn vốn, MBS tiếp tục duy trì và mở rộng hạn mức tín dụng tại các tổ chúc tín dụng trong nước. Duy trì các đối tác vay vốn nước ngoài để thực hiện trong điều kiện thị trường ổn định, chi phí vay tối ưu; Tối ưu hóa thu nhập thông qua việc tối ưu hoạt động nguồn từ các giao dịch trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ, ngoại hối, hàng hóa thông qua các nghiệp vụ gửi vốn, kinh doanh vốn, ngoại hối, hàng hóa đầu tư tài sản, trái phiếu, giấy tờ có giá.

Một điểm đáng chú ý, MBS trình đại hội thông qua việc thưởng 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho cán bộ nhân viên nhằm tạo động lực cho tập thể cố gắng với mục tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh.

MBS cũng thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do MBS phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua các phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu và thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành, niêm yết trái phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và phù hợp với chiến lược và nhu cầu vốn của MBS.

Đại hội cũng thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028. HĐQT MBS bao gồm ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT, ông Phan Phương Anh – Tổng Giám Đốc, bà Nguyễn Minh Hằng – Giám đốc khối đầu tư MB; ông Phạm Xuân Thanh – PGĐ khối khách hàng lớn MB và ông Phạm Thế Anh – PGD, Tiến sỹ Kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân.

Đại hội bước vào phần hỏi đáp

MBS đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 36%, trong khi nhận định thị trường chứng khoán vẫn còn khó khăn, vậy động lực tăng trưởng từ đâu?

Ông Phan Phương Anh (TGĐ MBS): MBS đưa ra 3 kịch bản kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận đưa ra trong kịch bản thị trường thuận lợi, thanh khoản 20.000 tỷ/phiên. Hiện nay thanh khoản thị trường khoảng 11.000 tỷ/phiên, kỳ vọng cuối năm sẽ thuận lợi hơn.

Bên cạnh yếu tố thị trường, MBS sẽ đẩy mạnh mảng kinh doanh trên nền tảng số. Chi phí cho hoạt động kinh doanh trên nền tảng số sẽ rẻ hơn truyền thống, giúp cải thiện lợi nhuận hơn. Ngoài ra, MBS cũng mở rộng hoạt động kinh doanh nguồn vốn, qua đó giúp tăng lợi nhuận. Các mảng kinh doanh như bảo lãnh phát hành, kinh doanh trái phiếu vào nửa cuối năm có thể sẽ thuận lợi hơn khi thị trường trái phiếu ấm trở lại.

Cạnh tranh ngành chứng khoán ngày càng gay gắt, MBS có kế hoạch cụ thể ra sao để thúc đẩy kinh doanh?

Ông Phan Phương Anh (TGĐ MBS): MBS có những lợi thế khác biệt so với đối thủ cạnh tranh khi là thành viên tích cực của MB Group có 6 công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực tài chính. Đây là lợi thế riêng của MBS so với đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, MBS là 1 trong 5 CTCK đầu tiên của TTCK Việt Nam, đã có kinh nghiệm trải qua nhiều thăng trầm trong 23 năm qua, đây là những kinh nghiệm mà các công ty non trẻ sau này không có được.

MBS đánh giá sao về thị trường thời gian tới, cơ hội nào cho MBS?

Ông Phan Phương Anh (TGĐ MBS): 2023 được đánh giá là năm nhiều khó khăn với thị trường, các CTCK sẽ chịu ảnh hưởng và đây là cơ hội cho nhóm CTCK dẫn đầu như MBS. Ngoài ra, việc thị trường đang không thuận lợi, định giá thấp như hiện nay là cơ hội cho hoạt động kinh doanh, đầu tư, IB, M&A…MBS sẽ cố gắng tìm ra các cơ hội đầu tư tốt, chọn đúng thời điểm và quản lý rủi ro chặt chẽ. Đó là cơ hội lớn của MBS trong 2023.

Chia sẻ về tình hình mở mới tài khoản tại MBS?

Ông Phan Phương Anh (TGĐ MBS): Không nằm ngoài xu hướng thị trường chung, tốc độ mở mới tài khoản tại MBS cũng chậm lại trong giai đoạn đầu năm. MBS đang hướng tới việc nâng cao chất lượng tài khoản, hơn là số lượng, khi mà MBS đã có hơn 1,4 triệu tài khoản. Công ty đang thực hiện các biện pháp phân lớp khách hàng và đưa ra các chính sách khác nhau cho từng phân lớp.

Danh mục đầu tư của MBS có khoản trái phiếu Novaland, ban lãnh đạo đánh giá sao?

Ông Phan Phương Anh (TGĐ MBS): Cũng như nhiều CTCK khác, MBS cũng đầu tư vào trái phiếu NVL và các công ty liên quan với giá trị năm ngoái khoagnr 1.300 tỷ đồng, nhưng hiện đã thu hồi được hơn 400 tỷ đồng. Ngoài ra, MBS cũng thu hồi hơn 300 tỷ đồng dư nợ cho vay margin với cổ phiếu NVL và đây được đánh giá là kết quả tốt. MBS hiện đang nỗ lực cùng với MBB và NVL trong việc bổ sung thêm các tài sản đảm bảo cho trái phiếu NVL. MBS mới đây đã gia hạn trái phiếu cho NVL để bổ sung thêm các tài sản đảm bảo như chung cư, shop house…