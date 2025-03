ĐHCĐ SJ Group: Doanh thu mục tiêu năm 2025 tăng 87%, lợi nhuận tăng 112%, nêu 3 dự án trọng điểm trong kế hoạch đầu tư 3.755 tỷ đồng

Ngày 28/3/2025, CTCP SJ Group (mã chứng khoán SJS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và bầu ra Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Năm 2024, doanh thu của SJ Group đạt 646 tỷ đồng, tăng 55% và lợi nhuận trước thuế đạt 356 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2023. Năm 2025, SJ Group đề ra các chỉ tiêu gồm: Tổng giá trị SXKD đạt 2.479 tỷ đồng; Tổng doanh thu đạt: 1.211 tỷ đồng – tăng 87% so với doanh thu năm 2024; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 753 tỷ đồng – tăng 112% so với lợi nhuận năm 2024.

Đại hội đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, bao gồm: ông Bùi Quang Bách, ông Phương Xuân Thụy, ông Nguyễn Việt Cường, bà Đỗ Lê Minh, ông Trần Như Trung.

Để hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nói trên, tổng mức đầu tư các dự án của SJ Group dự kiến là 3.755 tỷ đồng. Trong đó, ba dự án được xác định trọng điểm đầu tư bao gồm: Dự án Nam An Khánh, Dự án Văn La, Dự án Thịnh Lang Hòa Bình.

Đại diện ban lãnh đạo SJ Group cho biết, năm 2024 là một năm thành công của SJ Group trong công tác thủ tục đầu tư. Công ty đã tháo gỡ những nút thắt quan trọng về pháp lý để đẩy nhanh tiến độ các dự trọng điểm.

Theo kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt nội bộ, trong quý II năm 2025 SJ Group sẽ chính thức ra mắt một phân khu mới nằm tại vị trí trung tâm dự án Khu đô thị Nam An Khánh.

Về công tác tái cấu trúc tài chính, tại Đại hội, Ban lãnh đạo công ty báo cáo đã hoàn tất kế hoạch chi trả toàn bộ cổ tức trị giá 213 tỷ đồng cho các cổ đông theo cam kết trong năm 2024. Trong năm 2025, ban lãnh đạo công ty và ĐHĐCĐ đã thống nhất thực hiện tăng vốn điều lệ công ty từ 1.148 tỷ đồng lên 2.974 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung có được thông qua việc chi trả cổ tức (cho các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và 2024) bằng cổ phiếu với tỷ lệ 75,1% và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu hiện có 83,9%.

Trên thị trường chứng khoán, kể từ đầu năm 2025 đến nay, cổ phiếu SJS đã tăng 46% và gia nhập câu lạc bộ thị giá 3 chữ số (trên 100.000 đồng/cổ phiếu