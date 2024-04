ĐHCĐ Victory Capital: Đặt mục tiêu lãi trước thuế gấp gần 17 lần, phát triển công ty theo mô hình đầu tư tài chính, huy động vốn làm bất động sản

Đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế gấp 16,7 lần

Sáng 26/4, CTCP Victory Capital (mã chứng khoán: PTL) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. Theo đó, năm nay, PTL đặt ra kế hoạch kinh doanh tăng trưởng đột biến, với mục tiêu doanh thu đạt 159,45 tỷ đồng, gấp 5,9 lần so với năm 2023 và lợi nhuận trước thuế đạt 42,32 tỷ đồng tăng gấp 16,7 lần so với năm trước.

Theo Lãnh đạo Công ty, trong thời gian qua, Victory Capital đã chủ động làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước, bước đầu đã xác định được một số dự án khả thi.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến sẽ có các nguồn thu từ hoạt động chuyển nhượng, khai thác, cho thuê bất động sản hiện hữu, khai thác quản lý vận hành Tòa nhà, hoạt động đầu tư tài chính và các khoản thu nhập khác.

Song song với đó, Victory Capital cũng lên kế hoạch đẩy mạnh công tác đầu tư thông qua việc trực tiếp tham gia góp vốn, hợp tác với các chủ đầu tư và phân phối các sản phẩm bất động sản trong và ngoài nước.

Để thực hiện các kế hoạch trên, PTL dự kiến vay 1.000 tỷ đồng, trong đó vay Công ty cổ phần Grand House 300 tỷ đồng, và vay từ cá nhân Lê Thế Tình với giá trị 700 tỷ đồng. Nguồn vốn vay này sẽ được PTL dùng để để góp vốn vào các Công ty con để thực hiện đầu tư dự án và phát triển quỹ đất, M&A doanh nghiệp và bổ sung vốn lưu động.

HĐQT PTL cũng trình nội dung và ĐHCĐ thông qua về chủ trương đầu tư dự án và phát triển quỹ đất, không giới hạn về quy mô và tổng mức đầu tư.

Định hướng phát triển Công ty theo mô hình đầu tư tài chính

Với định hướng phát triển Công ty theo mô hình đầu tư tài chính trong những năm tới để tạo ra hệ sinh thái có ngành nghề phù hợp, ĐHCĐ PTL thông qua việc mua bán, sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với mô hình và định hướng phát triển kinh doanh của Công ty, uỷ quyền cho HĐQT thực hiện.

Về kế hoạch tăng vốn, dự kiến trong năm 2024, PTL sẽ hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ hiện hữu (giá trị khoản nợ 1.000 tỷ đồng), tăng vốn Điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.

ĐHCĐ cũng tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Cụ thể, thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Anh Quân và ông Nguyễn Tấn Thụ (đã có Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân).

Đồng thời, ĐHCĐ đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT. Kết quả ông Nguyễn Huỳnh Nguyên Chương và ông Lê Văn Trọng trúng cử vị trí Thành viên HĐQT PTL nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy, hiện nay, ngoài 2 cá nhân nêu trên HĐQT PTL còn có ông Lê Hào - Chủ tịch HĐQT và ông Đỗ Thái Danh, ông Nguyễn Tuấn Anh là thành viên HĐQT.

Theo Chủ tịch HĐQT ông Lê Hào, năm 2024 Victory Capital sẽ tập trung vào kiện toàn tài sản khai thác tại các dự án đã hoàn thành, đặc biệt là tập trung cải tổ nâng cấp dịch vụ tại Toà nhà Victory Tower. Điều này sẽ đem về cho Công ty gần một trăm tỷ doanh thu hàng năm.

Bên cạnh đó, Công ty có kế hoạch huy động vốn 1.000 tỷ cộng thêm vốn từ việc cấu trúc lại tài sản thu hồi khoản cho vay, cấu trúc tín dụng...Tất cả sẽ dành nguồn lực tập trung cho việc đầu tư quỹ đất để phát triển dự án, mua bán sáp nhập các doanh nghiệp có sẵn năng lực phù hợp vào hệ sinh thái bất động sản Victory. Với chiến lược mới Công ty sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực cốt lõi và cũng là thế mạnh của doanh nghiệp, 1 là đầu tư phát triển bất động sản; 2 là dịch vụ nhà phát triển dự án; 3 là dịch vụ tổng thầu xây dựng; 4 là khai thác bất động sản cho thuê.

Kết thúc quý 1/2024, PTL ghi nhận doanh thu 29,5 tỷ đồng, tăng trưởng tích cực so với con số 7 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất tăng 3,55 tỷ đồng so với kết quả hoạt động kinh doanh cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ Công ty có phát sinh doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và từ việc quản lý chi phí có hiệu quả hơn cùng kỳ năm 2023. Do đó, lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển từ lỗ ở kỳ trước sang lãi ở kỳ này.