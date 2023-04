ĐHĐCĐ Kafi: Kế hoạch lợi nhuận gấp 6 lần, tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng

Tăng trưởng ấn tượng trong năm đầu chuyển đổi chiến lược

Báo cáo tại đại hội, ông Trịnh Thanh Cần, Tổng Giám đốc Kafi cho biết, năm 2022, Việt Nam bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế - xã hội, dù phải chịu tác động tiêu cực từ các xung đột địa - chính trị và chính sách tiền tệ thắt chặt của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì các kết quả khả quan, GDP ghi nhận tăng trưởng hơn 8,0%, tình hình lạm phát kiểm soát ở mức 3,15%.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán bước vào xu hướng điều chỉnh, kết quả kinh doanh năm 2022 của Kafi vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng, trong đó tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 87%, quy mô tổng tài sản tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ, phát hành tăng vốn điều lệ thành công lên mức 1.000 tỷ đồng.

Năm 2022, Kafi bước vào năm đầu tiên của giai đoạn mới chuyển đổi chiến lược kinh doanh, mở rộng sự hiện diện trên thị trường tài chính Việt Nam. Công ty đã tập trung đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, phát triển các sản phẩm xuất sắc, tuyển dụng đội ngũ nhân sự công nghệ chất lượng cao. Đồng thời, công ty rất chú trọng nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty Chứng khoán Kafi tại ĐHĐCĐ với quy mô tổng tài sản tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ,tỉ suất sinh lời/vốn chủ sở hữu đạt 3.4%, tỉ lệ an toàn tài chính đạt 328%

Kế hoạch kinh doanh năm 2023



Năm 2023 là năm thứ 2 của giai đoạn chuyển đổi chiến lược 2022-2025, trong giai đoạn này, Kafi tập trung vào hai mảng kinh doanh chiến lược là: (1) tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân, bao gồm phát triển đầu tư tích lũy và (2) đầu tư và giao dịch giấy tờ có giá.

Để thực hiện hóa mục tiêu này, năm 2023 Kafi tiếp tục tập trung vào việc hoàn thiện bộ sản phẩm toàn diện có tính cạnh tranh và nhất quán, các giải pháp đầu tư tài chính xuất sắc cho khách hàng và đối tác, ứng dụng công nghệ và AI, đồng thời đi đầu trong quản trị rủi ro và minh bạch hóa các hoạt động kinh doanh.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, ban lãnh đạo Kafi đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế 160 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với năm trước, quy mô tổng tài sản đạt mức 4.160 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm trước. Tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định của các cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ mức 1.000 tỷ đồng lên mức 2.000 tỷ đồng thông qua phương thức phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu trong 2 đợt phát hành.

Ban lãnh đạo Kafi đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế 160 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với năm trước, tỉ suất sinh lời/vốn chủ sở hữu kỳ vọng đạt 10% và tỉ lệ an toàn tài chính kỳ vọng trên 180%

Sản phẩm tài chính vượt trội



Góp phần không nhỏ cho lợi nhuận của Kafi là doanh thu đến từ bộ đôi tài chính Kafi Wealth và Kafi Trade.

Với Kafi Wealth, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm tích lũy dựa trên khả năng và kế hoạch tài chính cá nhân như sau:

K-Easy: sản phẩm giúp sinh lợi nhanh chóng, hiệu quả dù chỉ trong 01 ngày với lãi suất không kỳ hạn 5%/năm, nộp rút linh hoạt, thanh toán đa năng;

K-Seven: sản phẩm tích lũy thưởng lãi suất lên đến 7%/năm, thưởng lãi liên tục 7 ngày trong vòng 7 tuần liên tiếp, rút tiền linh hoạt, giữ nguyên lãi suất;

K-90: sản phẩm tích lũy kỳ hạn 90 ngày với lãi suất cạnh tranh 7,75%/năm, rút trước hạn lãi suất 3%/năm, rút 1 phần, phần còn lại giữ nguyên lãi suất.

Tính đến cuối năm 2022, Kafi Wealth đã có hơn 1.000 hợp đồng mở mới với tổng số lượng hơn 2.000 giao dịch. Cũng trong đại hội, ông Trịnh Thanh Cần, Tổng Giám đốc Kafi cũng chia sẻ với cổ đông về kế hoạch hoàn thiện và ra mắt ứng dụng Kafi Wealth trong quý II 2023 nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cũng như hỗ trợ khách hàng quản lý tài chính cá nhân được hiệu quả và tiện lợi hơn.

Với Kafi Trade, Kafi chuẩn bị ra mắt phiên bản mới trong tháng 5 với thiết kế đơn giản, thông minh, nâng cao trải nghiệm người dùng với tốc độ xử lý mượt mà và độ an toàn, bảo mật tuyệt đối. Ngoài ra, Kafi Trade cũng thu hút khách hàng bởi chính sách margin hấp dẫn chỉ với 9,9%/năm không kèm điều kiện. Trong năm 2022, Kafi Trade đã mở mới hơn 8.000 tài khoản giao dịch chứng khoán và đạt dư nợ margin trên 700 tỷ đồng.

Kết thúc buổi họp, nhiều cổ đông cho biết, tuy thị trường trong giai đoạn khó khăn khi nền kinh tế thế giới và Việt Nam đang phải đối diện với nhiều thay đổi nhưng họ vẫn lạc quan vì những giải pháp tích lũy tài chính thông minh, giúp sinh lời ngay với tiền nhàn rỗi dù chỉ một ngày của Kafi rất hợp lý trong thời kỳ này. Kafi sẽ còn giữ vững mức độ tăng trưởng, thậm chí mạnh mẽ hơn trong năm nay. Biên bản đại hội đã được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của toàn thể thành viên tham dự. Toàn bộ tiến trình đại hội thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Kafi được tổ chức thành công tốt đẹp.