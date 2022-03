ĐHĐCĐ Kido Group (KDC): Sau loạt động thái mở rộng cuối năm 2021, sẽ tiếp tục bành trướng sang mảng nước chấm, cà phê đóng chai… doanh thu mục tiêu 14.000 tỷ đồng

Sáng nay ngày 23/3/2022, Tập đoàn Kido (KDC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 với doanh thu 14.000 tỷ đồng, tăng 33,3% so với doanh thu thực hiện năm 2021. Kế hoạch lãi trước thuế 900 tỷ đồng, tăng 32,4% so với lợi nhuận đạt được năm 2021. Với chỉ tiêu trên, Công ty cho biết sẽ phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 10%.



Song song, KDC cũng thống nhất phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10% và phát hành ESOP với tỷ lệ 4%. Song song, HĐQT xin chủ trương nâng sở hữu tại Tường An (TAC) và VOC mà không cần chào mua công khai.

Điểm lại năm 2021, đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Theo báo cáo của GSO, GDP của Việt Nam năm 2021 chỉ tăng trưởng 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua, với mức thu nhập bình quân đầu người 2,815 USD, CPI đạt mức thấp nhất 1,84%. Tổng Doanh thu bán lẻ và tiêu dùng đạt 4.790 nghìn tỷ đồng giảm 3,8% so với năm trước.

Về phía KDC, Công ty đạt doanh thu thuần 10.497 tỷ đồng, thực hiện được 91,3% kế hoạch năm và tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đó đạt 688 tỷ đồng, chỉ đạt 86% kế hoạch năm, song vẫn mức tăng tưởng 65,3% so với năm 2020. Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của KDC ghi nhận ở mức 14.073 tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu 6.895 tỷ đồng.

Tại công cuộc tái cơ cấu, vào tháng 11/2021, Công ty đã chính thức đấu giá thành công trọn lô 44 triệu cổ phiếu công ty Vocarimex (VOC), nâng tỷ lệ sở hữu lên 87,3%. Qua đó, VOC và KDC Nhà Bè tiếp tục giữ vai trò là hai thành viên nòng cốt.

Cũng năm 2021, KDC đánh dấu sự quay lại mảng bánh kẹo bằng việc ra mắt Thương hiệu bánh tươi KIDO’s Bakery. Công ty cũng đưa vào hoạt động chuỗi F&B Chuk Chuk. Tính đến hết tháng 12/2021, chuỗi Chuk Chuk đã mở rộng thành công hơn 30 cửa hàng đặt tại Tp.HCM.

Song song đó, Tập đoàn đã có ký kết hợp tác chiến lược với Sơn Kim Group để đưa Chuk Chuk có mặt tại chuỗi GS25 trên toàn quốc và xa hơn là thị trường Hàn Quốc, ký kết hợp tác cùng Centrail Retail Group để đưa Chuk Chuk có mặt tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại GO!, Big C and Tops Market, đồng thời phát triển sang thị trường Thái Lan và các nước khác trong khu vực trong tương lai gần. Hay liên danh Vibev (giữa Vinamilk và KDC) cũng cho ra mắt 2 sản phẩm đầu tiên thuộc Thương hiệu Oh Fresh…. Loạt động thái được KDC ồ ạt thực hiện giai đoạn cuối năm, sau hơn 6 tháng bị trì hoãn do giãn các xã hội.

Sang năm 2022, Công ty chủ trương tiếp tục phát triển và mở rộng ngành hàng khô & lạnh; song song mở rộng chuỗi F&B trên toàn quốc, hướng đến mở rộng sang thị trường nước ngoài.

Dự đoán, kinh tế thế giới năm 2022 sẽ bắt đầu phục hồi, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát của Covid – 19 bởi sự xuất hiện của những biến chủng mới. Khả năng phục hồi tăng trưởng kinh tế của các quốc gia tùy thuộc vào chính sách kiểm soát dịch bệnh và quy mô các gói phục hồi kinh tế. Mặt khác, chiến sự giữa Nga - Ukraina cùng với chính sách Zero Covid áp dụng tại một số quốc gia được dự đoán sẽ đẩy giá nguyên liệu lẫn nhiên liệu ở mức tăng cao. Chính sách giao thương và vận chuyển hàng hóa từ đó cũng gặp nhiều khó khăn.

Tại Việt Nam, kể từ sau Tết Nguyên Đán, dịch Covid – 19 bắt đầu bùng phát trở lại với hàng chục nghìn, trăm nghìn ca nhiễm được ghi nhận mỗi ngày. Tuy vậy, tăng trưởng GDP 2022 được dự báo cao hơn năm 2021, CPI năm 2022 kiểm soát dưới 4%. Nhiều chuyên gia đánh giá Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại cao vào năm 2022 trong bối cảnh mà dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng được phủ rộng và biến chủng mới Omicron không gây ra nhiều thiệt hại đối với nền kinh tế.

Theo đó, với mảng dầu ăn, KDC cho biết sẽ tập trung tối ưu hóa chuỗi cung ứng sản phẩm và nguyên liệu, đồng thời mở rộng một số ngành hàng dựa trên nền tảng cốt lõi, đồng thời thâm nhập sâu rộng vào thị trường Campuchia được đánh giá là khá tiềm năng….

Tại ngành hàng kem, Công ty tiếp tục mở rộng thị trường, kênh phân phối, tiếp cận các đối tượng khách hàng mới, gia tăng khoảng cách thị phần với các đối thủ. Đặc biệt, KDC cho biết sẽ đầu tư xây dựng thị trường Take-Home và thị trường To-Go trong năm nay.

Với ngành Snacking, HĐQT nhấn mạnh kế hoạch nghiên cứu và cho ra mắt sản phẩm cà phê rang xay đóng túi và cà phê đóng chai….

Đặc biệt, bên cạnh những ngành hàng chủ chốt vốn đã được xem là thế mạnh cốt lõi, năm 2022 KDC sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm/ngành hàng mới trong lĩnh vực thực phẩm thiết yếu như nước chấm, gia vị…

https://cafef.vn/dhdcd-kido-grou-kdc-sau-loat-dong-thai-mo-rong-cuoi-nam-2021-se-tiep-tuc-banh-truong-sang-mang-nuoc-cham-ca-phe-dong-chai-doanh-thu-muc-tieu-14000-ty-dong-20220323122507078.chn