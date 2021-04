ĐHĐCĐ PNJ: Ưu tiên dùng vốn huy động để mở rộng quy mô, quý 1/2021 lợi nhuận tăng 27% lên 522 tỷ đồng

Sáng 17/4/2021, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, thông qua hoạt động kinh doanh năm 2020 cũng như định hướng, mục tiêu 2021.



Năm 2020 mảng bán lẻ tăng trưởng mạnh, đóng góp gần 60% tổng doanh thu

Năm 2020, PNJ đạt doanh thu thuần hơn 17.511 tỷ đồng và lãi ròng đạt 1.069 tỷ đồng, lần lượt vượt 21% và 28% so với kế hoạch. Trong đó, mảng kinh doanh cốt lõi PNJ tiếp tục tăng trưởng từ việc gia tăng thêm thị phần. Với kết quả trên, PNJ quyết định tăng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ mức 18% lên 20%.

Giữa bối cảnh nhiều thử thách, PNJ cho biết đã chủ động điều tiết tốc độ mở cửa hàng, chủ yếu tập trung khai thác thêm các địa điểm có vị thế tốt, đón đầu xu hướng sau khi thị trường phục hồi. Năm qua, PNJ đã mở mới 29 cửa hàng Gold, đóng 36 cửa hàng (đa phần là PNJ Silver) để tái cơ cấu vị trí cửa hàng mới và chi phí thuê tốt hơn. Quá trình này góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu tối ưu hóa doanh thu trên mỗi cửa hàng và đóng góp lớn cho sự gia tăng tỷ trọng doanh thu bán lẻ, chiếm đến 59,7% tổng doanh thu cả năm của Tập đoàn, đạt mức cao nhất trong các năm gần đây.

Năm 2021 sẽ chuyển sang mô hình uỷ ban kiểm toán thuộc HĐQT, dự kiến tăng giá ESOP lên 20.000 đồng/cp

Sang năm 2021, PNJ đặt mục tiêu doanh thu thuần hơn 21.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Tương ứng, lãi ròng dự đạt 1.229 tỷ đồng, tăng 15%. Lũy kế 2 tháng đầu năm, doanh thu thuần Công ty đạt 5.011 tỷ đồng, tăng 37,4% và lãi ròng 380 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. So với mùa Thần Tài 2020, mùa Thần Tài 2021 tăng trưởng doanh thu trang sức kênh lẻ đến 39,3%.

Năm 2021, PNJ lên kế hoạch phát triển chuỗi cung ứng tự chủ, hướng đến dòng sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, mở rộng mạng lưới bán lẻ. Song song, Công ty cũng tiếp tục tái cơ cấu hàng tồn kho, tối ưu hóa giá thành… Ban lãnh đạo PNJ cũng xác định tầm nhìn mới là trở thành công ty hàng đầu châu Á về chế tác trang sức và bán lẻ sản phẩm, tôn vinh vẻ đẹp, vươn tầm thế giới.

Năm 2021, HĐQT cũng trình cổ đông chuyển đổi cơ cấu quản lý và hoạt động, tức chuyển từ ban iểm toán trực thuộc HĐQT sang thành lập Uỷ ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Theo đó, Công ty miễn nhiệm các thành viên đồng thời giải thể ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

Để gia tăng nguồn lực, PNJ cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 6,6% lượng cổ phiếu lưu hành. Song song, PNJ cũng phát hành hơn 3,4 triệu cổ phiếu ESOP 2020 với giá 10.000 đồng/cp. Trên thị trường, cổ phiếu PNJ hiện đang giao dịch tại mức 91.000 đồng/cp, tăng 12,5% so với đầu năm.

Nói về kế hoạch phát hành ESOP, phía PNJ cho biết thực tế năm nay cũng khá thử thách ban lãnh đạo. Trong đó, tờ trình mới cũng siết quy định so với năm 2020, cụ thể “nếu đạt vượt 15% chỉ còn phát hành ESOP tỷ lệ 0,85%. Giá phát hành ESOP 2021 dự kiến vào mức 20.000 đồng/cp.

“Chưa kể, nền kinh tế hiện nay vẫn chưa sáng sủa, và cả kế hoạch 2021 theo nhiều ý kiến cũng khá tham vọng, tuy nhiên con số chỉ tiêu thể hiện quyết tâm của ban lãnh đạo PNJ”, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT - nói thêm.

Đại hội thảo luận

1. Đánh giá về TT bán lẻ cũng như mảng trang sức năm 2021?

CEO Lê Trí Thông: Thời điểm này so với năm 2020 là tốt hơn thấy rõ, vì giai đoạn này năm ngoái đang lockdown. Tuy nhiên, năm 2021 dự báo vẫn nhiều rủi ro, thử thách. Con đường của PNJ cũng chưa thẳng tắp mà nhiều khúc quanh, ông Thông ví von. Do đó, PNJ bên cạnh phòng thủ cũng lên sẵn nhiều phương án ứng phó nếu có trường hợp bất ngờ xảy ra.

2. Chia sẻ thêm về Style by PNJ và kế hoạch 2021?

Mảng PNJ Style chủ yếu tập trung khách hàng trẻ tại các thành phố lớn, khi dư địa thị trường này theo PNJ còn khá lớn. Do đó Style by PNJ sẽ tập trung nâng phong cách, cá tính của khách hàng nhiều hơn.

Năm 2021, Style by PNJ là 1 trong số nhiều kịch bản PNJ xây sẵn cho thị trường.

3. KQKD quý 1/2021 như thế nào?

Doanh thu dự kiến tăng 43%, LNST tăng khoảng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, đà tăng chủ yếu đến từ các kỳ phá kỷ lục nhân ngày Thần Tài và mùa 8/3 năm nay. Bỏ qua năm 2020, con số năm nay so với giai đoạn từ năm 2019 về trước được xem là mức kỷ lục, ông Thông nói.

Năm 2020, quý đầu năm PNJ đạt 5.000 tỷ doanh thu, LNST 410 tỷ đồng. Tạm tính, quý 1/2021 Công ty đạt 7.150 tỷ doanh thu và 522 tỷ đồng.

4. Chia sẻ cụ thể về kế hoạch tăng vốn?

Năm 2021 mục tiêu tăng tốc thì dĩ nhiên cần vốn. Hiện, Công ty đang có 3.200 tỷ vốn vay, tuy nhiên vốn vay ngắn hạn nên không thể dùng cho mục tiêu dài hạn. Trong đó, mục tiêu Công ty ưu tiên dùng vốn là mở rộng quy mô.

Ngoài ra chuyển đổi số cũng quan trọng, đây được PNJ đánh giá là mục tiêu đầu tư cho tương lai, dự kiến vào khoảng 20% tổng vốn phát hành thêm.



Giá phát hành riêng lẻ sẽ do PNJ đàm phán ở mức phù hợp, tương xứng với thị giá, hiện chưa công bố cụ thể.