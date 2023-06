ĐHĐCĐ thường niên 2023, C69 lên mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 36%

Năm 2022 giữ vững đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường khó khăn



Theo báo cáo tại đại hội, năm 2022, kết quả BCTC hợp nhất C69 ghi nhận doanh thu kỷ lục đạt 1.047 tỷ đồng, con số cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi nhận hơn 28 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2021.

Đến nay, công ty đã hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 3% và đang hoàn tất thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung. HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ việc không chi trả cổ tức năm 2022, đồng thời HĐQT, BKS, BĐH đồng thuận không nhận thưởng năm 2022 để tập trung toàn bộ nguồn lực cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn và triển khai tốt các nhiệm vụ tới đây.

Tại đại hội, HĐQT cũng báo cáo ĐHĐCĐ về việc tạm dừng chào bán 18 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 10:3 cho cổ đông hiện hữu theo phương án được ĐHĐCĐ bất thường tháng 11.2022 đã thông qua do việc thay đổi kế hoạch sử dụng vốn và thị trường không thuận lợi.

Năm 2023, tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

C69 đã trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt 1.320 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 32 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của công ty mẹ là 19,7 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 14% và 36% so với năm 2022.

Doanh thu năm 2023 của C69 sẽ dự kiến được ghi nhận chủ yếu từ việc chuyển nhượng các lô đất tại các dự án bất động sản Khu dân cư Thôn - Cả Đông Côi,thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và một số dự án đã triển khai từ trước đó, mảng xây lắp tiếp tục duy trì với tốc độ tăng trưởng tốt ở mức 25% từ các hợp đồng đã ký từ 2022 và các hợp đồng ký mới, hoạt động thương mại vật liệu xây dựng và kinh doanh ô tô tiếp tục có những đóng góp đáng kể trong cơ cấu doanh thu.

Ông Lê Minh Tân, chủ tịch HĐQT, báo cáo tại đại hội

Công ty cũng tiếp tục đặt mục tiêu đẩy mạnh công tác triển khai hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng các dự án bất động sản dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Đaknong để sớm triển khai bán hàng, đồng thời nêu ra định hướng tập trung phát triển mạnh mảng bất động sản công nghiệp.

Đại hội cũng đã tiến hành miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là bà Vũ Thị Thu Hiền. Miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS là bà Lại Thị Lý trong nhiệm kỳ 2019-2024. Các ứng viên đều có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh và tài chính, kế toán.

Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi với một số chủ đề được quan tâm:

Công ty cập nhật tình hình tiến độ triển khai để ghi nhận doanh thu đối với hàng tồn kho của một số dự án ghi nhận trên BCTC hợp nhất?

Ông Lê Tuấn Nghĩa, TV HĐQT kiêm TGĐ, giải thích hàng tồn kho ghi nhận trên BCTC hợp nhất 2022 hiện ở mức 498 tỷ đồng: Trong đó, giá trị tồn kho đáng kể nhất là 2 dự án: dự an Thôn Cả - Đông Côi (Bắc Ninh) 88 tỷ đồng, dự án Do Nha- Bắc Ninh 208 tỷ đồng. Với dự án Thôn Cả- Đông Côi, chúng tôi hiện đã triển khai xây thô và đã thực hiện bàn giao dần theo từng đợt cho khách hàng và bắt đầu ghi nhận doanh thu từ đầu năm 2023. Còn dự án Do Nha (Bắc Ninh) hiện nay chúng tôi đã thi công hoàn thiện 65% hạ tầng, hiện còn vướng mắc một phần nhỏ về thủ tục, nếu giải quyết nhanh được thì có thể ghi nhận từ Quý 4.2023 còn nếu không thì phải sang năm 2024 mới có thể ghi nhận doanh thu.

Tiến độ của các dự án bất động sản công nghiệp đã được phê duyệt chủ đầu tư từ đầu năm 2022: dự án CCN Lương Điền 2 (Hải Dương) và CCN Nghĩa An 3 (Hải Dương)?

Ông Lê Tuấn Nghĩa cập nhật dự án cụm công nghiệp Lương Điền 2 với diện tích 51,9ha, tổng mức đầu tư dự kiến 638 tỷ đồng đang trong tiến độ phê duyệt quy hoạch 1/500. Dự án cụm công nghiệp Nghĩa An 3 với diện tích 56,5 ha, tổng mức đầu tư dự kiến trên 500 tỷ đồng đang trong giai đoạn trình UBND huyện Ninh Giang phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và tiến hành giải phóng mặt bằng và cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đây là 2 dự án bất động sản công nghiệp của chúng tôi trong giai đoạn tới đây. Thời gian qua, chúng tôi đã xúc tiến tiếp cận và làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư nước ngoài Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, đã có những nội dung ghi nhớ giữa các bên và đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ.

Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của từng mảng kinh doanh trong kế hoạch năm 2023?

Bà Tiêu Thị Bạch Dương, TV HĐQT, cho hay năm 2023 sẽ là năm doanh thu bất động sản bắt đầu được ghi nhận dự kiến 74 tỷ đồng, lợi nhuận 16.2 tỷ đồng. Mảng thương mại ô tô đem lại doanh thu 803 tỷ đồng và lợi nhuận 1.5 tỷ đồng do thị trường ô tô còn nhiều khó khăn, doanh thu mảng thương mại vật liệu xây dựng là: 435 tỷ đồng với mức lợi nhuận ở mức 13.7 tỷ đồng. Kế hoạch được đưa ra dựa trên nguyên tắc cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng trong khả năng đạt được. Nếu thực tế triển khai tốt hơn, kết quả có thể vượt xa con số này.

Cổ đông tham dự đại hội bày tỏ sự an tâm, tin tưởng với những nhiệm vụ và giải pháp mà công ty đề ra cho năm 2023. Các nội dung tờ trình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được thông qua với tỷ lệ nhất trí cao.