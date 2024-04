ĐHĐCĐ Traphaco: Tiếp tục đầu tư nhà máy EU-GMP và phát triển thuốc tân dược, ước tính KQKD quý 1/2024 vượt kế hoạch đề ra

Sáng 12/4, Công ty cổ phần Traphaco (mã chứng khoán: TRA) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Dự án nâng cấp EU-GMP là hướng đi bắt buộc, tiếp tục đẩy mạnh phát triển thuốc tân dược và hoạt động xuất khẩu

Traphacho nhận định năm 2024 kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp. Công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.485 tỷ, lợi nhuận hợp nhất sau thuế 303 tỷ, tăng trưởng lần lượt là 7% và 6% so với năm trước.

Để hoàn thành mục tiêu này, ban lãnh đạo Traphaco cho biết nhiệm vụ trọng tâm của năm nay là giữ vị thế số một thị trường trong mảng đông dược và phát triển thêm các sản phẩm ngoài đông dược. Đối với kênh OTC, công ty cho biết sẽ tăng số lượng SKU trên mỗi nhà thuốc, thúc đây doanh số bán hàng trực tuyến, tăng độ phủ cho các sản phẩm chủ lực… Đối với kênh ETC, Traphacio cho hay sẽ phát triển mảng kê đơn phòng khám, đầu tư nhân sự chuyên biệt cho kênh này và tăng cường tiếp thị thông qua các hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm cho nhân viên y tế.

Chủ tịch HĐQT Chung Ji Kwang nhấn mạnh dự án nâng cấp nhà máy Traphaco Hưng Yên đạt tiêu chuẩn EU-GMP là điều kiện cần thiết phù hợp với yêu cầu xu hướng thị trường và cũng là một lựa chọn bắt buộc, không thể trì hoãn thêm. Ông nhấn mạnh việc tăng cường khả năng nghiên cứu phát triển là nhiệm vụ quan trọng nhằm thể hiện sự cạnh tranh của Traphaco trong lĩnh vực dược phẩm; thông qua việc chuyển giao công nghệ nhiều hơn, phát triển các loại thuốc Generic và thuốc kết hợp; đầu tư các nguồn lực thích đáng cho công tác nghiên cứu và phát triển.

Ông Trần Túc Mã, Tổng giám đốc Traphaco khẳng định nhà máy EU-GMP là dự án lớn nhất từ trước tới nay của công ty, tạo tiền đề để mở rộng, phát triển thêm về tân dược. Các thủ tục pháp lý, nguồn vốn đều đã sẵn sàng và công ty hoàn toàn tự tin cũng như quyết tâm, việc xem xét sẽ cần kỹ càng và sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ trong thời gian tới nếu cần thiết.

Lãnh đạo Traphaco cũng nhận thấy rằng việc xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Đông Nam Á thông qua mạng lưới toàn cầu của Daewoong là một bước ý nghĩa, đánh giá đúng giá trị thực sự và đúng tiềm năng của Traphaco trong tương lai gần; kỳ vọng về sự phát triển bền vững của Traphaco thông qua sự hợp tác mạnh mẽ giữa SCIC và Mirae Asset.

Công ty cũng cam kết sẽ thúc đẩy chuyển giao công nghệ và xuất khẩu sản phẩm Traphaco ra thị trường quốc tế; khẳng định vị thế thương hiệu của Traphaco trên thị trường thuốc tân dược với các sản phẩm đổi mới sáng tạo. Hiện, ngoài việc đảm bảo cân bằng lợi nhuận đối với các nhà thuốc, Traphaco còn nâng cao năng lực cạnh tranh công nghệ thông tin thông qua việc truy xuất nguồn gốc, thực hiện đồng bộ tất cả các quy trình, số hoá chuỗi cung ưng. Theo chia sẻ, mục tiêu 2023-2025 và tầm nhìn 2030 của Traphaco sẽ hoàn thiện chuyển đổi số, từ đó giúp tăng lên khoảng 2% lợi nhuận toàn công ty.

Tiếp tục cổ tức tiền mặt cao, ước tính lãi quý 1 hoàn thành vượt kế hoạch

Nhìn lại năm 2023, sau Covid-19, bệnh viện mở cửa, người dân có xu hướng vào bệnh viện khám chữa bệnh và sử dụng thuốc bệnh viện cấp qua bảo hiểm y tế. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty dược có tỷ trọng bán ETC lớn. Tình hình thị trường dược phẩm trên kênh OTC gặp nhiều khó khăn do thu nhập người dân giảm, sức mua yếu. Đặc biệt nhu cầu giảm về các sản phẩm bổ sung, thuốc bổ, vitamin, hỗ trợ điều trị… Kết quả, Traphaco đạt doanh thu 2.299 tỷ, khoảng 90% kế hoạch đề ra ban đầu và lợi nhuận đạt 285 tỷ, đạt 87,4% kế hoạch và giảm 3% so với cùng kỳ. Số lượng sản phẩm mới bán ra thị trường là 13 sản phẩm mới, doanh số sản phẩm mới vượt 19% kế hoạch.

Đại hội đã thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 40% cho năm 2023. Công ty đã tạm ứng 20% trước đó và sẽ chi trả nốt 20% trong quý 2/2024. Đối với năm 2024, tỷ lệ dự kiến tối thiểu là 30% tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ đông Traphaco cũng nhất trí 100% thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT với ông Lee Tae Yon, chức danh thành viên Ban Kiểm soát với ông Kwon Ki Bum và nhất trí bầu ông Cha Jun Woo vào vị trí thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thị Giang vào vị trí thành viên BKS mới.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về kết quả kinh doanh quý 1/2024, ông Trần Túc Mã cho biết, công ty hoàn thành vượt kế hoạch quý đã đề ra cả về doanh thu và lợi nhuận, doanh thu ước đạt 570 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 69 tỷ đồng. Xây dựng kế hoạch cho quý 2/2024, doanh thu và lợi nhuận lần lượt ở mức 627 tỷ và 75 tỷ đồng.