ĐHĐCĐ VNG: Tuyên bố lĩnh vực chiến lược AI đã bắt đầu ghi nhận doanh thu từ thị trường nước ngoài

Ngày 21/6/2024, CTCP VNG (mã chứng khoán VNZ) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, thông qua kế hoạch doanh thu 11.069 tỷ đồng - tăng 46% so với năm trước. Khấu trừ chi phí, VNG dự có lãi sau thuế hợp nhất 150 tỷ, lãi Công ty mẹ đạt 195 tỷ đồng. Con số này cải thiện đáng kể so với khoản lỗ cả ngàn tỷ 2 năm liền trước đó.

Năm nay, VNG dự kiến phát hành 641.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 30.000 đồng/cp, thấp hơn 94% so với giá chốt phiên ngày 3/6 (537.000 đồng/cp). Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, và thời gian thực hiện từ quý 3/2024.

Mở đầu Đại hội, ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc VNG, chia sẻ mảng kinh doanh mang tính chiến lược AI đã bắt đầu ghi nhận doanh thu thực tế từ thị trường nước ngoài. Công ty cũng xác định sẽ dồn lực phát triển trí tuệ nhân tạo AI.

Cụ thể, với đội ngũ hơn 300 kỹ sư và chuyên gia AI, VNG xác định trí tuệ nhân tạo là trọng tâm phát triển, có thể tạo ra đà tăng trưởng mới trong những năm tới cho công ty. Hiện tại, Công ty đang ứng dụng AI để phát triển 3 lớp khác nhau: cơ sở hạ tầng, nền tảng và ứng dụng.

Zalo cũng đang tích cực ứng dụng GenAI (trí tuệ nhân tạo tạo sinh) để nâng cấp dịch vụ cho người dùng, điển hình là AI Avatar - ứng dụng đầu tiên của GenAI do Zalo phát triển đã thu hút 6,8 triệu người dùng trong năm 2023. Trợ lý ảo thông minh Kiki hiện đã được cài đặt trên 600.000 xe ô tô và ghi nhận khoảng 230.000 lượt truy cập mỗi ngày.



Công ty nhấn mạnh đã và đang mở rộng thị trường nước ngoài. Năm 2023, doanh thu cung cấp dịch vụ cho thị trường nước ngoài của Công ty đạt 1.744 tỷ đồng, tăng tới 35% so với 2022.

Ở mảng Trò chơi trực tuyến, tổng bookings năm 2023 đạt 7.930 tỷ đồng (cao nhất từ trước tới nay). Trong đó, 26% đến từ thị trường nước ngoài, tăng 18 lần so với năm 2016. VNGGames đã phát hành thành công 10 tựa game trong năm 2023, nổi bật là Metal Slug: Awakening và Thiên Dụ ở 9 thị trường Đông Nam Á và Đài Loan, HongKong.

VNGGames đang đẩy mạnh mảng game tự sản xuất và tích cực đóng góp vào mục tiêu mở rộng doanh thu từ thị trường quốc tế. Từ đầu năm 2023 đến nay, VNGGames cũng liên tiếp công bố hợp tác với hàng loạt tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp game toàn cầu như Riot Games, Roblox và tới đây là NCSOFT.

Ngoài khối game, GreenNode, thành viên mới của VNG Digital Business, vừa trở thành đối tác chính thức về dịch vụ đám mây của Nvidia (NCP - Nvidia Cloud Partner), được quyền ưu tiên tiếp cận với nhà máy mô hình AI (AI Factory) và các thế hệ chip AI (GPU) hàng đầu của Nvidia.

Ngày 24/6 tới đây, Cụm máy chủ AI Cloud của GreenNode đặt tại Thái Lan, hợp tác với Nvidia và ST Telemedia Global Data Centres, sẽ chính thức khai trương. Cụm máy này được trang bị hàng nghìn con chip Nvidia H100 GPU cùng hạ tầng mạng InfiniBand thế hệ mới, có băng thông giữa các máy chủ lên đến 3,2Tbps. Hiện nay, khách hàng của GreenNode tập trung chủ yếu ở Mỹ và Đông Nam Á, là những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng AI linh hoạt để huấn luyện mô hình AI tạo sinh (GenAI) lớn như LLM, hình ảnh, video.

Cho 3 năm tới, VNG đặt mục tiêu doanh thu từ thị trường nước ngoài của khối Trò chơi trực tuyến sẽ chiếm tỷ trọng cao hơn doanh thu trong nước.

Theo BCTC kiểm toán 2023, VNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.593 tỷ đồng - giảm 12% so với báo cáo tự lập. Khoản lỗ ròng của Công ty trong năm 2023 ở mức hơn 2.100 tỷ đồng, gấp đôi so với con số của năm ngoái. So với báo cáo tự lập vào mức 540 tỷ, con số lỗ ròng tăng gấp 4 lần. Nguyên nhân do thay đổi chính sách kế toán.