Đi 3 đòi tính tiền 1 với lý do “không ăn nhiều”, người đàn ông bị từ chối bèn lên MXH tố ngược: Chẳng ngờ nhận ngay bài học đắng

Quán ăn buffet là một trong những địa chỉ được nhiều thực khách quan tâm. Vì những nhà hàng này có thực đơn đa dạng nên mọi người có thể lựa chọn phần ăn mà mình yêu thích. Vì không giới hạn số lượng đồ ăn nên các nhà hàng buffet sẽ tính tiền theo đầu người.

Tuy nhiên, có một gia đình ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc có một trường hợp đặc biệt.

Tháng 4/2023, một người đàn ông đã xảy ra tranh cãi với chủ cửa hàng tại điểm dừng chân trên đường cao tốc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Nguyên nhân của cuộc tranh luận là gia đình này có 3 người nhưng chỉ trả tiền cho một suất ăn. Ông cho biết: “Suất này tôi mua cho bà cụ, ba người chúng tôi ăn cùng vì bà không ăn hết”.

Tuy nhiên, nhà hàng có quy định tính tiền theo đầu người. Khi người phục vụ đến để thanh toán hóa đơn, gia đình 3 người kiên quyết không trả tiền cho 3 suất ăn. Người đàn ông này lớn tiếng đến nỗi ông chủ của nhà hàng phải đến để giải quyết.

Dù đã được nghe quy định nhưng người đàn ông kia vẫn không chấp nhận. Ông cho rằng mình chỉ ăn đồ ăn còn lại của bà cụ nên không thể tính thêm tiền. Thậm chí, ông còn ghi lại video và đăng lên mạng xã hội để được bênh vực.

Trái với dự tính, gia đình 3 người bị nhận chỉ trích gay gắt thay vì đồng tình. Nhiều người để lại bình luận họ chỉ trả tiền một suất ăn là quá vô lý. Một số khác thì bất bình vì làm như vậy thì cửa hàng chẳng mấy chốc phải dẹp tiệm vì lỗ vốn.

Hình minh họa. Ảnh: Sohu

Ăn buffet thế nào để xứng đáng “đồng tiền bát gạo”?



Nhiều người thường có tâm lý cố gắng ăn thật nhiều, thật nhanh cho bõ số tiền bỏ ra, để không bị "lỗ". Tuy nhiên, kiểu ăn này lại dẫn đến hệ quả là nhanh no, và chúng ta không thưởng thức được nhiều món đa dạng. Việc ăn quá nhanh có thể dẫn đến tình trạng ăn quá mức do não chưa kịp nhận được tín hiệu no từ dạ dày gửi lên. Điều này có thể dẫn đến việc chúng ta nhanh bị no hơn và không thể ăn tiếp.

Do đó, để có bữa ăn “hiệu quả” hơn, bạn có thể tham khảo một số gợi ý sau:

- Không nên để bụng quá đói khi đi ăn, bạn có thể ăn nhẹ 1-2 tiếng trước khi đi ăn.

- Chọn những món ít no nhưng chất lượng, hay chính xác hơn là những món ăn vừa đắt tiền vừa có thể lai rai không gây tình trạng no ngang. Đặc biệt, bạn nên ăn các món khô trước, món nước ăn sau, đồ chiên xào và mấy món ngọt ăn sau cùng.

- Tránh uống quá nhiều nước, đặc biệt là nước có gas trong khi ăn dễ gây đầy bụng kèm ợ hơi.

- Thử trước một ít với món lạ, nếu thấy hợp khẩu vị thì hãy lấy. Như vậy thì bạn có thể thưởng thức đa dạng món và chọn được những món mình thích nhất. Đừng thấy món ăn trông bắt mắt mà lấy thật nhiều, bởi nếu không ăn hết sẽ rất phí.

- Ăn chậm rãi, từ từ thưởng thức hương vị món ăn và biết dừng lại đúng lúc.

Lưu ý khi đi ăn buffet

Có thể nói, câu chuyện trên phản ánh một phần văn hóa ăn uống. Phong cách ăn uống của mỗi khu vực sẽ có sự khác nhau, tùy thuộc vào truyền thống, thói quen. Tuy nhiên, mỗi người cần lưu ý khi dùng bữa, đặc biệt là tại các nhà hàng buffet để bản thân không bị đánh giá là mất lịch sự.

Xem thực đơn trước khi bắt đầu vào bữa tiệc

Hãy dành ra vài phút để đi dạo quanh một vòng xem thực đơn của nhà hàng bao gồm những gì. Việc này giúp bạn có thể biết được có những món nào mình thích và vị trí ở đâu. Sau đó mới đi lấy đĩa và lựa chọn lần lượt từ món khai vị, món chính đến món tráng miệng.

Chọn món ăn có chọn lọc

Nguyên tắc chọn món ăn cho tiệc buffet là món khô ăn trước, sau đó là món nước và đến món chiên xào, món ngọt.

Các món salad thường là món khai vị nên ăn đầu tiên bởi chúng thường có vị chua nhẹ giúp kích thích vị giác, cho bạn cảm giác ăn ngon hơn. Tiếp theo là những món luộc, nướng rồi đến món chiên xào. Món súp, cơm, mỳ nên để ăn cuối cùng trước khi ăn món tráng miệng.

Văn hóa xếp hàng

Văn hóa đi ăn buffet của bạn sẽ được thể hiện qua những hành động nhỏ nhất như cách lấy món ăn, xếp hàng khi đi lấy thức ăn. Với những món ngon, được nhiều người thích thì chắc chắn không tránh khỏi việc xếp hàng chờ đợi để đến lượt mình. Nhà hàng cũng sẽ bổ sung liên tục để phục vụ cho các thượng đế nên đừng chen lấn xô đẩy mà hãy bình tĩnh xếp hàng để chờ đến lượt nhé. Khi bạn bỏ ra thời gian chờ đợi để có được món mình thích thì ăn cũng sẽ ngon hơn.

Theo Sohu, Toutiao