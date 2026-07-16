Đi chợ muộn lại mua được nguyên liệu rẻ nhất, về nấu 3 món ai cũng tấm tắc khen tôi khéo tay

Trước đây, tôi luôn có thói quen đi chợ từ sáng sớm vì nghĩ lúc đó thực phẩm sẽ tươi và nhiều lựa chọn hơn. Nhưng có một lần bận việc, gần 11 giờ trưa tôi mới ghé chợ.

Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng còn gì ngon để mua. Ai ngờ, cô bán cá lại gọi: "Lấy cá bạc má đi con, sáng bán còn ít nên giờ cô để rẻ hơn".

Chỉ với hơn 50.000 đồng, tôi mua được ba con cá bạc má khá to. Về nhà, thay vì chỉ rán như mọi lần, tôi chia cá thành ba phần để làm ba món khác nhau. Không ngờ, bữa cơm hôm ấy lại được cả nhà khen ngon nhất tuần.

Món thứ nhất: Cá bạc má kho gừng

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Đây là món ăn "hao cơm" nhất.

Cá làm sạch, khứa nhẹ hai bên mình rồi ướp với nước mắm, tiêu, hành tím và vài lát gừng khoảng 20 phút.

Cho cá vào nồi, thêm chút nước màu, ít đường và nước sôi xâm xấp mặt cá rồi kho nhỏ lửa khoảng 30 phút.

Gừng giúp khử mùi tanh, thịt cá săn chắc, nước kho sánh lại rất đậm đà.

Món thứ hai: Cá bạc má chiên sả

Phần cá còn lại được ướp với sả băm, tỏi, chút bột nghệ và nước mắm.

Sau khoảng 15 phút, đem chiên lửa vừa đến khi hai mặt vàng giòn.

Mùi sả thơm quyện với lớp da cá giòn rụm, bên trong thịt vẫn mềm ngọt. Chỉ cần chấm cùng nước mắm tỏi ớt là đủ khiến nồi cơm vơi rất nhanh.

Món thứ ba: Canh chua cá bạc má

Đầu và phần đuôi cá được tận dụng để nấu canh.

Phi thơm hành tím, cho cà chua vào xào mềm rồi đổ nước. Khi nước sôi, cho cá vào nấu khoảng 10 phút.

Nêm thêm me chua, dứa, đậu bắp và bạc hà (dọc mùng), cuối cùng cho giá đỗ, ngò gai và rau om.

Bát canh có vị chua thanh, nước ngọt tự nhiên từ cá, rất hợp để cân bằng với món kho và món chiên.

Ảnh minh họa

Chỉ một loại cá nhưng đủ cho ba bữa cơm khác nhau

Điều tôi thích nhất ở cá bạc má là thịt ngọt, ít xương dăm và rất dễ chế biến. Chỉ cần thay đổi một chút cách nêm nếm là đã có những món ăn mang hương vị hoàn toàn khác nhau.

Một món đậm đà để ăn với cơm nóng, một món giòn thơm đổi vị và một bát canh chua giúp bữa cơm thêm tròn vị.

Chi phí chưa đến 70.000 đồng

3 con cá bạc má: khoảng 55.000 đồng .

. Cà chua, dứa, đậu bắp, me chua: khoảng 12.000 đồng .

. Gừng, sả, hành tím và các loại gia vị: có sẵn trong bếp.

Tổng chi phí chỉ khoảng 65.000-70.000 đồng , đủ cho một gia đình 3-4 người.

Hôm ấy, cả nhà vừa ăn vừa hỏi sao tự nhiên tôi nấu ngon thế. Tôi chỉ cười. Thực ra chẳng có bí quyết gì cao siêu, chỉ là vì đi chợ muộn nên vô tình mua được mẻ cá vừa ngon vừa rẻ, rồi mạnh dạn thử ba cách chế biến thay vì chỉ chiên hoặc kho như mọi lần.

Đôi khi, một bữa cơm ngon không đến từ những nguyên liệu đắt tiền, mà từ việc biết tận dụng đúng thứ mình mua được và chịu khó thay đổi cách nấu. Chỉ một loại cá quen thuộc cũng đủ mang đến ba món ăn khác nhau, khiến cả nhà ăn mãi vẫn không thấy chán.