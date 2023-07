Đi làm 5 năm mà “nghèo hoàn nghèo”, cô gái 27 tuổi quyết sang Mỹ du học: Tốt nghiệp xong làm ở Amazon, mua nhà hơn 23 tỷ đồng

Cuộc sống khó khăn không làm nhụt chí hướng

Manman, sinh năm 1989, quê tại tỉnh Vũ Hán (Trung Quốc). Cô tốt nghiệp Đại học Vũ Hán năm 23 tuổi. Sau đó, cô tới Thượng Hải sinh sống. Nơi đây là giấc mơ của nhiều người nhưng để trụ lại được cần sự cố gắng rất nhiều.

Hồi nhỏ, Manman có thành tích học tập khá tốt. Sau khi học xong lớp 12, cô theo đuổi chuyên ngành Thiết kế Kiến trúc (Đại học Vũ Hán). Môi trường mới giúp cô có cơ hội được gặp gỡ với nhiều sinh viên trên khắp thế giới. Họ chia sẻ bao điều mới lạ, mở ra nhiều cơ hội học tập, hợp tác. Sau khi ra trường, Manman dễ dàng xin được việc, cô nhận được khá nhiều lời mời phỏng vấn.

Công ty đầu tiên mà cô vào làm chuyên về thiết kế với mức lương hơn 4000 NDT/tháng. Hàng tháng, sau khi trừ tiền thuê nhà, số còn lại chỉ vừa đủ sinh hoạt ở mức cơ bản. Cô sống trong cảnh thiếu thốn, khó khăn. Vì thế sau một thời gian, cô đã rời đi.

Công ty thứ hai mà Manman làm về ngành xây dựng. Cô làm việc hơn chục tiếng mỗi ngày, cuối tuần tăng ca, không có ngày nghỉ. Khối lượng công việc nhiều, cô phải chịu áp lực triền miên. Manman đã kiên trì làm việc với cường độ như vậy trong vòng 3 năm. Thời điểm đó, thu nhập của cô là 120.000 NDT/năm. Cứ ngỡ làm thêm vài năm nữa, Manman sẽ được tăng lên 150.000 NDT/năm, 180.000 NDT/năm để có thể tích lũy mua nhà.

Nhưng công ty làm ăn giảm sút, lương cô ngày càng đi xuống. Mới đầu giảm còn 90.000 NDT/năm, sau đó xuống còn 60.000 NDT/năm. Ở một nơi như Thượng Hải – đất đai đắt đỏ khiến giấc mơ mua nhà của cô tan thành mây khói. Đó là quãng thời gian cô thấy áp lực, mệt mỏi. Không ít lần, Manman muốn quay trở về Vũ Hán làm việc, sống cuộc sống an nhàn nhưng cô lại không muốn bản thân tụt lùi phía sau.

Manman chợt nhớ đến một người bạn thuở đại học mà cô chơi rất thân. Cô ấy vừa tốt nghiệp đã sang Mỹ học cao học. Hiện giờ bạn cô đang làm việc tại một công ty hàng đầu trong ngành. Manman lóe lên ý nghĩ sẽ đi du học để tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Nhưng cô cũng lo lắng vì mình không còn trẻ, sợ không theo kịp các bạn trẻ. Hơn nữa, chi phí học tập và sinh hoạt tại Mỹ cũng không hề thấp. Nếu chọn lựa này sai lầm, về sau cô sẽ phải trả cái giá rất đắt. Đó là sự lãng phí thời gian, tiền bạc.

Do dự chỉ diễn ra trong thoáng chốc, cuối cùng Manman vẫn quyết định tới Mỹ để được nhìn ngắm thế giới rộng lớn. Để trúng tuyển vào trường, cô phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh cam go. May mắn cô nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ nên chuyện học tập thời gian đầu khá suôn sẻ. Cô thầm cảm ơn bố mẹ vì luôn tôn trọng quyết định của cô, không bắt cô về quê làm việc rồi kết hôn, sinh con.

Cuộc sống nơi đất Mỹ

Những ngày đầu mới tới Mỹ, Manman bị sốc nặng. Để tiết kiệm chi phí, cô thuê một căn phòng tồi tàn, không có đồ đạc, nằm ngủ dưới mặt đất. Manman cố gắng chi tiêu dè xẻn, ngay cả giặt quần áo ở tiệm với giá 4 USD/lần, cô cũng không chi trả. Cuộc sống hàng ngày của cô chủ yếu diễn ra ở lớp học, thư viện. Sau khi tan học, cô về nhà đi chợ, nấu ăn. Cô gần như từ chối gặp gỡ bạn bè bởi sẽ tốn tiền đi ăn, tiền cà phê.

Hơn 2 năm du học trôi qua thật nhanh, sau khi tốt nghiêjp, Manman phải đối mặt với vấn đề tìm việc làm. Nếu sau một tháng chưa tìm được việc làm, cô buộc phải trở về Trung Quốc. Manman không muốn về nước nên đã nhanh chóng tới Califonia xin việc. Cô vay mẹ 10.000 USD để trang trải cuộc sống khi chưa tìm được việc làm.

Tại đây, Manman gặp một chàng trai đồng hương, quê tại tỉnh Thẩm Dương. Gặp một người Trung Quốc ở nơi đất khách quê người khiến Manman rất vui. Hai người nhanh chóng bắt chuyện làm quen, xoá đi sự ngại ngùng của buổi đầu gặp gỡ. Cô bị cuốn hút bởi tính cách hài hước, ấm áp của chàng trai này. Sau một thời gian tìm hiểu, cả 2 chính thức xác nhận mối quan hệ hẹn hò.

Trong quãng thời gian khó khăn nhất sau khi tốt nghiệp: Không việc làm, không tiền bạc, bạn trai Manman đã luôn ở bên động viên, hỗ trợ, cho cô lời khuyên hữu ích.

Về sau, Manman được nhận vào Amazon – Tập đoàn thương mại điện tử tầm cỡ thế giới. Cô trở thành kỹ sư lập trình, quản lý nhiều dự án lớn. Công việc tuy áp lực nhưng may mắn cô có những người đồng nghiệp tốt, luôn hỗ trợ nhiệt tình.

Cả công việc và tình yêu đều tiến triển tốt đẹp, Manman cảm thấy mình như đang ở giai đoạn đỉnh cao của cuộc đời. Một thời gian sau, cô cùng bạn trai kết hôn. Hai người tiết kiệm được một khoản lớn cùng với tiền hỗ trợ từ gia đình nên mua được một căn nhà rộng tới 180m2, có sân vườn thoáng mát. Ngôi nhà có giá 1 triệu USD (khoảng 23,6 tỷ đồng). Sau khi mua được nhà ở Mỹ, vợ chồng Manman thi thoảng đón bố mẹ từ Trung Quốc sang chơi.