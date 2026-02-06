Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Di lý 68 người trong đường dây lừa đảo qua "app tình cảm" với số tiền hàng trăm tỷ đồng

06-02-2026 - 20:59 PM | Xã hội

Cơ quan chức năng xác định, có nhiều nạn nhân bị lừa đảo số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã di lý 68 đối tượng có liên quan trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, lợi dụng các “app tình cảm” và mạng xã hội, về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 31/1, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Tây Ninh thành lập tổ công tác xuất cảnh sang Vương quốc Campuchia, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đồng loạt kiểm tra tại tòa nhà V2, khu Hoàng Nam, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Vương quốc Campuchia).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công dân Việt Nam đang hoạt động tại các “công ty” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu; thu giữ 87 máy tính các loại, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.

Nhận định đây là đường dây tội phạm có yếu tố xuyên quốc gia, lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động, bị hại ở nhiều địa phương trong cả nước và cả ở nước ngoài, Công an tỉnh Cao Bằng đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước để đấu tranh, triệt phá thành công.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

