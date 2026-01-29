Đi máy bay Tết 2026, tuyệt đối không được dùng cổng sạc dù có sẵn trên tàu bay

Dịp Tết Nguyên Đán 2026, lượng hành khách đổ về các sân bay tăng đột biến khiến không khí tại các cửa khởi hành luôn trong tình trạng náo nhiệt. Gần đây, nhiều hành khách khi bước lên tàu bay đã vô cùng bất ngờ và hào hứng khi phát hiện ngay tại vị trí ghế ngồi của mình có trang bị cổng sạc USB vô cùng hiện đại. Tuy nhiên, sự tiện nghi này lại đi kèm với những quy định "ngầm" về an toàn hàng không mà nếu không nắm rõ, hành khách có thể vô tình gây ra những rủi ro không đáng có ngay trên tàu bay.

Thực tế, không phải chiếc máy bay nào đang cất cánh tại Việt Nam cũng sở hữu tính năng sạc pin tại chỗ. Hiện nay, trong số tất cả các hãng hàng không nội địa, chỉ duy nhất hai dòng tàu bay thân rộng hiện đại của Vietnam Airlines là Airbus A350 và Boeing 787 mới được trang bị cổng sạc USB tại ghế ngồi cho hành khách.

Cổng sạc ngay trên ghế máy bay. Ảnh: Phương Dung

Tất cả các dòng máy bay còn lại của Vietnam Airlines cũng như toàn bộ đội bay của các hãng hàng không khác tại Việt Nam hoàn toàn không có thiết bị này. Ngay cả khi bạn may mắn được bay trên A350 hay B787, hành khách cũng cần lưu ý cổng sạc chỉ được phép sử dụng trong giai đoạn máy bay đã bay ổn định ở độ cao bằng. Tuyệt đối không được cắm sạc trong quá trình cất cánh và hạ cánh để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện toàn tàu bay.

Dù cổng sạc hiện diện ngay trước mắt, hành khách cần đặc biệt lưu ý về quy định sử dụng pin dự phòng (Power Bank). Theo thông báo khẩn từ các hãng hàng không, sạc dự phòng không được phép để trong hành lý ký gửi. Đối với hành lý xách tay, hành khách phải lấy pin ra khỏi túi, đặt ở nơi dễ quan sát bên cạnh mình và tuyệt đối không được sử dụng để sạc cho bất kỳ thiết bị điện tử nào trong suốt hành trình bay, kể cả trong lúc cất và hạ cánh.

Tuỳ dòng tàu bay có cổng sạc ngay tại ghế. Ảnh: Vietnam Airlines

Một sai lầm phổ biến mà hành khách cần tránh chính là việc cắm sạc pin dự phòng trực tiếp từ cổng USB của máy bay. Quy định an toàn nêu rõ: không được sạc pin dự phòng từ nguồn điện của tàu bay để tránh nguy cơ kích nổ do biến thiên điện áp. Mỗi viên pin cần được tắt hoàn toàn và bảo vệ riêng biệt để tránh bị kích hoạt ngoài ý muốn. "Tất cả pin và thiết bị được vận chuyển chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân", Vietnam Airlines nhấn mạnh trong thông báo gửi đến hành khách.

Việc thắt chặt các quy định về pin Lithium không phải là sự khắt khe vô lý mà là để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho chuyến bay. Trong môi trường áp suất thay đổi liên tục, các thiết bị lưu trữ điện năng rất dễ bị quá nhiệt và gây ra hỏa hoạn trong không gian kín của khoang hành khách.

Vì vậy, thay vì phụ thuộc vào cổng sạc trên máy bay, bạn hãy chủ động sạc đầy pin cho điện thoại và máy tính bảng trước khi khởi hành. Việc tuân thủ đúng hướng dẫn của tiếp viên về việc đặt pin dự phòng ở nơi dễ quan sát sẽ giúp tổ bay xử lý kịp thời nếu có sự cố nhiệt xảy ra. Hãy là một hành khách thông thái để hành trình về quê ăn Tết năm 2026 trở nên trọn vẹn và an toàn nhất.